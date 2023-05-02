بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، يتصدر البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن مشاهدة مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، في قمة منافسات الجولة الـ 34 من بطولة دوري الإنجليزي لموسم 2022-2023.

وتسعي كتيبة آرسنال تحت قيادة مدربه آرتيتا إلى حصد نقاط هذه المباراة من أجل العودة مرة أخري إلي صدارة البطولة المحلية.

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي على أرضية ستاد الإمارات مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي:

وسوف تنقل مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وخاصة قناة "beIN Sports 1 HD Premium "بتعليق حسن العيدروس.

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تشكيل آرسنال المتوقع ضد تشيلسي:

في حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: أولكسندر زينشينكو - جابرييل- روب هولدينج - بن وايت.

خط الوسط: جرانيت تشاكا - توماس بارتي - مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - جابرييل خيسوس - بوكايو ساكا.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد آرسنال:

في حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: تشالوباه، تياجو سيلفا، كوليبالي.

خط الوسط: أزبيليكويتا، كوفاسيتش، جورجينيو، كوكوريلا.

خط الهجوم: ماونت، أوباميانج، ستيرلينج.

أرسنال ضد تشيلسي

يتسلح أرسنال في المواجهة النارية مع تشيلسي بالأرض والجمهور حيث يسعى بكل قوة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل العودة مرة أخرى إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا صدار جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة فيما تراجع أرسنال إلى المركز الثاني برصيد 75 نقطة في الوقت الذي يتواجد فيه تشيلسي فى المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة فقط.

يطمح أرسنال في الابتعاد عن شبح النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي حيث لم يحقق أي فوز خلال أخر 4 جولات في المسابقة بعد التعادل في 3 مباريات على التوالي والخسارة الأخيرة أمام مان سيتي بنتيجة 1-4.

ويسعى أرسنال بكل قوة للفوز فى الـ 5 جولات المتبقية من الدوري الإنجليزي والمراهنة على تراجع مان سيتي من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

وبدوره فإن فريق تشيلسي يدخل مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز مستغلًا التراجع في مستوى أرسنال خلال الفترة الأخيرة حيث يسعى للتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والابتعاد عن منطقة الوسط.