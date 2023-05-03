الآن مشاهدة مباراة الإتحاد والتعاون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

الآن مشاهدة مباراة الإتحاد والتعاون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، تستضيف أرضية ستاد الملك عبدالله ببريدة المباراة القوية، الذي ستجمع بين التعاون والاتحاد غدًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.

موقف الاتحاد والتعاون من المباراة

ويدخل فريق الاتحاد الذي ينضم في صفوف اللاعب الدولي المصري أحمد حجازي، وطارق حامد، مبارة اليوم ساعيًا لمواصلة تقديم النتائج الإيجابية والانتصار، من أجل الابتعاد منفردًا والبقاء وحيدًا على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

وفي السياق ذاته يسعى فريق التعاون لكسر عقدة فريق العميد، الذي لم يعرف الفوز عليه منذ نهائي كأس الملك عام 2019، وأيضًا لتعويض الأرقام السلبية التي واجهته هذا الموسم، من فقدان النقاط.

ترتيب الاتحاد والتعاون قبل المباراة

ويحتل فريق العميد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة، حصل عليها بعد ما لعب 24 مباراة، حقق الفوز في 18 لقاء، وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة، كما تعادل في 5 مباريات، وسجل لاعبو القميص الأصفر والأسود 47 هدف، مما استقبل عرينهم 9 أهداف كأقوى خط دفاع في الدوري.

على الجانب الآخر يتواجد فريق التعاون في المركز السادس برصيد 37 نقطة، استطاع الانتصار في 10 مباريات، كما تعادل في 5 لقاءات، وتلقى الهزيمة في مثلها، وسجل لاعبو التعاون 32 هدف، واستقبلت شباكهم 30 هدف.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي ستجمع بين الاتحاد والتعاون اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً، على أرضية ستاد الملك عبدالله ببريدة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع 25، من بطولة دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون

وينقل اللقاء الذي سيقام بين الاتحاد والتعاون اليوم على ملعب الملك عبدالله، في الساعة السابعة مساءً، عبر مجموعة SSC، الحاصلة على حق بث البطولات السعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | اضغط هنــــا

أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل الفريق لمواجهة التعاون مساء اليوم الأربعاء ببطولة دوري روشن السعودي.

اتحاد جدة يلاقي التعاون في إطار الجولة الـ 25 من عمر بطولة الدوري السعودي، وذلك على ملعب الملك عبدالله ببريدة.

ويشهد تشكيل الاتحاد، تواجد الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد أساسيين في تشكيل المباراة.

تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون في الدوري السعودي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي – أحمد شراحيلي – أحمد بامسعود.

خط الوسط: طارق حامد – برونو هنريكي – إيجور كورنادو – عبد الرحمن العبود - رومارينو.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 59 نقطة بينما التعاون يتواجد في المركز السادس بـ 37 نقطة.