مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023 والتشكيل، تهم الملايين من متابعي البريميرليج وذلك بعدما اشتدت المنافسة في الجولات الأخيرة ما بين السيتي وأرسنال، حيث يفوز المان سيتي ويتصدر الترتيب، ومن ثم ينتصر أرسنال ويستعيد الصدارة مرة أخرى، مما يدفع المتابعون إلى البحث عن ترتيب الدوري الإنجليزي 2022/2023 بشكل يومي، مما يزيد من الحماس والمتابعة للمباريات المتبقية في البريميرليج خلال الموسم الحالي.

وتسهيلا من موقع الفجر الرياضي، في رصد كافة الأخبار والأحداث الرياضية، نقدم لكم فيما يلي، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023، والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز اليوم في البريميرليج، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع أن يختاره مدربي الفريقين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره ليدز يونايتد، مساء اليوم السبت الموافق 5 مايو الجاري، ضمن لقاءات الجولة الـ24 من منافسات الدوري الإنجليزي 2022/2023، ومن المقرر أن يستضيف ملعب الاتحاد أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في البريميرليج.

وتبدأ صافرة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد اليوم، في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ولبنان والأردن، وفي تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

ويسعى المان سيتي إلى الفوز بكافة المباريات المتبقية له، دون النظر إلى نتائج فريق أرسنال، وذلك من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي 2022/2023، حيث يحتل فريق مانشستر سيتي صدارة الترتيب برصيد 79 نقطة من أصل 33 مباراة لعبها السيتي حتى الآن، بينما يحتل أرسنال وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 78 نقطة من أصل 34 لقاء.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

تعد قنوات بين سبورت القطرية، هي الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2022/2023، ولذلك فإن قناتها المشفرة بي إن سبورت بريميوم 1، هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليدز اليوم في البريميرليج، والذي يمكن للمشتركين تسجيله كما هو موضح في الجدول التالي، وذلك بعد دفع الاشتراك سواء السنوي أو المجاني.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المان سيتي وليدز يونايتد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المان سيتي وليدز يونايتد | اضغط هنــــا

تردد بي إن سبورت بريميوم 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد

ينتظر أن يكون تشكيل مانشستر سيتي، أمام ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي، كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: ناثان أكي، مانويل أكانجي، روبن دياز، جون ستونز.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، إلكاي جوندجان.

خط الهجوم: هالاند، بيرناردو سيلفا، جاك جريليش.

تشكيل ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتي

يتوقع أن يكون تشكيل ليدز يونايتد، لمواجهة السيتي اليوم في البريميرليج، كالتالي: