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جهاز مدينة الشروق يسلم قطعة أرض استثمارية لإقامة فندق على مساحة 9900 متر مربع

الاقتصاد
بوابة الفجر

إنه ي جهاز تنمية مدينة الشروق إجراءات تسليم أحدث قطعة أرض استثمارية بنشاط فندقى، وهو النشاط الأول من نوعه بالمدينة، ويأتى ذلك فى ضوء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض لشركة متخصصة، حيث قام جهاز المدينة بإنهاء إجراءات تسليم الأرض. 


وقال المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن قطعة الأرض تم تخصيصها بأحد المواقع الهامة بالمدينة بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية وهي القطعة رقم 76 وبمساحة تزيد على (9900م2)، والتي تطل على مدخل 3 وطريق القاهرة/السويس مباشرةً.


وتعهد الدكتور ماجد صادق، مسئول الشركة المنفذة للمشروع، بأن التنفيذ سيكون بأعلى مستوى ليضيف للمكانة المتميزة التى تتمتع بها مدينة الشروق.

 
وفي سياق متصل، وجه المهندس على سعد، باستكمال تكثيف أعمال صيانة المسطحات الخضراء بالمدينة من قص وتقليم للأشجار والنجيل وذلك بجميع الحدائق ومنها  أهل مصر 1، 2 – جاردينيا، والعديد من المتنزهات بمواقع متفرقة بالمدينة، وشن حملات نظافة ورفع مخلفات حول المساجد والمناطق المحيطة بها وكذلك بالطرق والمحاور الرئيسية.
 

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية مدينة الشروق مدينة الشروق نشاط فندقى أرض استثمارية
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