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خالد مرتجي: كولر من أعظم المدربين في تاريخ الأهلي

الفجر الرياضي
مارسيل كولر
مارسيل كولر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتقى النادي الأهلي أمام نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب رادس.

وأكد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر مدرب مميز وهناك حالة من الارتياح في البعثة من الأداء.

وتابع مرتجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الفوز على الترجي في عقر داره دفعه معنوية قوية لتحقيق اللقب".

وأضاف خالد مرتجي: "مارسيل كولر مدرب مميز وهناك حالة من الارتياح في البعثة من الأداء، والفوز بهذه النتيجة سوف تسهل مهمتنا في العودة ولكن لم نتأهل بعد".

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واستطرد أمين صندوق النادي الأهلي: "الكرة ملهاش كبير والترجي فريق بطولات، وبالتالي نحتاج للتركيز في مباراة الإياب مع مساندة جمهور الأهلي الداعم الأول".

وأوضح: "الثقة في كولر لم تهتز لحظة واحدة من جانب الإدارة عقب خماسية صن داونز، وهو من أعظم المدربين في تاريخ النادي، ومن أعظم المدربين في مصر".

وأوضح أكد خالد مرتجي، أن البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق، حرف اسمه بحروف من نور في تاريخ النادي، وبالتالي لا يمكن مقارنة أي مدرب بالآخر داخل النادي.

وأشار: "كل مدرب حقق إنجازات في تاريخ الأهلي، وموسيماني نفسه حقق إنجازات كبيرة سواء في إفريقيا أو تحقيق ميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية".

وأتم: "كولر من المدربين الذين يحظوا بثقة كبيرة من جانب إدارة النادي الأهلي، وهو يلقي قبول كبير جدًا سواء من الإدارة أو اللاعبين".

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