عاجل| وزير الصحة يوجه بفتح تحقيق مع المسؤولين عن أمن ونظافة مستشفى حلوان العام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان اليوم، العمل بمستشفى حلوان العام، والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومدى التزام الفرق الطبية بالمستشفى.

فتح تحقيق مع المسؤولين عن أمن ونظافة مستشفى حلوان العام

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق فوري حول وجود نقص حاد في المستلزمات الأساسية بالعيادات الخارجية، في مستشفى حلوان العام، وجاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة اليوم.

تفقد قسم العيادات الخارجية وعيادات الأطفال

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية بالكامل، موجها بالتوسع في عدد العيادات، خاصةً عيادات الأطفال.

زيادة عدد الفرق الطبية لمنع تكدس المواطنين

ووجه يزيادة عدد الفرق الطبية، والعمل بها في الفترات المسائية، بما يضمن استيعاب الترددات اليومية الكبيرة من المواطنين على تلك العيادات، وخفض نسب تكدس المواطنين التي تم رصدها، فضلًا عن خفض المدد الزمنية الخاصة بانتظار المرضى.

تفقد قسم الاستقبال

ومن جهته، تفقد الوزير قسم الاستقبال واطلع على السجلات الخاصة بترددات المرضى، فضلًا عن تفقد (غرف الملاحظة، غيار الجراحة، وقسم الأشعة)، ومراجعة سجلات المترددين على قسم الأشعة، موجهًا بإعداد تقرير مفصل حول التجهيزات الخاصة بالقسم للبدء الفوري في تطويره.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد قسم الرعاية المركزة بالمستشفى الذي تم تطويره بالكامل، ويضم 21 سريرا، بينهم 8 أسرة رعاية متوسطة، يعمل منهم 11 سريرا فقط، نظرًا لتأخر التجهيزات الخاصة بهم، حيث وجه الوزير بسرعة توفير التجهيزات اللازمة للبدء في التشغيل ودخول منظومة العمل.

أضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الأطفال، حيث تفقد الاستقبال وغرف الكشف وحضانات المبتسرين، فضلًا عن تفقد قسم النساء والتوليد، حيث وجه بتطويرهم من حيث التجهيزات، لافتًا إلى توجيه الوزير بفتح تحقيق فوري مع المسؤولين عن أمن ونظافة المستشفى، وذلك رصد تدني مستوى النظافة بالمستشفى.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير حرص خلال تفقد المستشفى على التحدث مع المرضى، موجهًا بسرعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالمستشفى لتقديم الخدمات اللازمة للمرضى، بأفضل جودة.