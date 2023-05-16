رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم المتميزين بالجامعة

شهدت، جامعة المنصورة الجديدة، ختام الأنشطة الطلابية وتكريم المتميزين بالجامعة للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

حضر الحفل الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، وبتنظيم رعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة والأسر الطلابية، هذا وقد أقيم الحفل بحضور عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وقد افتتح الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة مباركة لآيات الذكر الحكيم من القرآن الكريم، وعرض فيديو من اعداد طلاب كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة بعنوان تحديات التغيرات المناخية، وعرض نشاط إدارة رعاية الشباب بالجامعة خلال العام الدراسي 2022 – 2023، وما قدمته قيادة الجامعة خلال العام الجامعي الثاني للدراسة من اهتمام بالأنشطة الطلابية من حيث تنظيم الانشطة الرياضية،وإدارة وتنظيم انتخابات اتحاد الطلاب، وتنظيم الحفلات، وتنظيم المسابقات الرياضية المختلفة بالجامعة من دوري كرة قدم وطائرة وتنس طاولة وشطرنج، ومسابقة حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني، ومتابعة ودعم الأسر الطلابية في تنظيم ورش العمل في التصوير الفوتوغرافي، وورشة عمل،وعروض فنية ومسرحية استمرت على مدار العام الجامعي.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته خلال الحفل - على حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية بكافة صورها، وأيضًا تشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم في شتى المجالات، نظرًا لأهميتها في توسيع مدارك الطلاب وصقل شخصياتهم وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب، موجهًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة، متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم تكريم 63 طالبًا وطالبة من المتميزين في الأنشطة المختلفة، داعيًا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة التي تنظمها الجامعة، حتى يتسنّى لهم تنمية مواهبهم وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم، إلى جانب تدريبهم على تحمل المسئولية والثقة بالنفس، لافتًا إلى أن التكريم شمل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المشاركين في فعاليات الأنشطة الطلابية، كما تم تكريم الطلاب المتميزين في عدد من المجالات مثل: النشاط الرياضي والطلاب المثاليين للعام الجامعي، والأنشطة الثقافية والعلمية والاجتماعية وغيرها.