رئيس "تجارية الجيزة" يطالب وزير التموين بحل مشاكل البدالين ومنافذ جمعيتي

التقى النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأعضاء شعبة المواد الغذائية لمناقشة مشاكلهم حيث تم استعراض مطالب اعضاء الغرفة من البدالين ( تجار التموين ) وشباب منافذ جمعيتي.



جاء ذلك بحضور عبد الله غراب النائب الأول لرئيس الغرفة وصابر سرور وأحمد عتابى أعضاء مجلس الادارة وعادل رزين المستشار الاقتصادى للغرفة والنائبة السابقه هيام حلاوه وعمرو طعيمة النائب الأول لرئيس شعبة المواد الغذائية ورفيق يوسف النائب الثانى.



وطالب الحاضرون من البدالين وشباب منافذ جمعيتى بالجيزة رئيس الغرفة ومجلس الادارة بمخاطبة وزارة التموين للعمل على زيادة قيمة التأمين الخاص بهم حتى يتمكنوا من الحصول على سلع اضافية تكفى احتياجات وطلبات المواطنين حيث ابدى العديد من التجار رغبتهم فى زيادة قيمة التأمين للوفاء بمطالب المواطنيين من السلع التموينية.



بالاضافة إلى مناشدتهم السيد وزير التموين بالتدخل ومساواتهم باصحاب المخابز فى حال وجود مخالفات بعدم تحرير محاضر قضائية واستبدال المحاضر بغرامات مالية يتم دفعها اسوة بما يحدث مع اصحاب المخابز بدلا من تحرير محاضر واهانة التجار وتعطيل اعمالهم ويعاقب المخالف بغرامات مالية على قدر مخالفته

واشتكى أعضاء شعبة المواد الغذائية من المشاكل الخاصة بتوزيع النسب الخاصة بالسلع الاستراتيجية الزيت والسكر والأرز المقرر صرفها للمواطنين مطالبين وزارة التموين بتوجية المخازن والشركات بصرف النسب المقرره فى التوجيه الوزارى الوارد من الوزارة بخصوص نسب السلع.



واشار ناصر إلى إنه وردت إلى الغرفة العديد من شكاوى البدالين وشباب منافذ الذين يصل عددهم إلى 2400 بدال ومنفذ جمعيتى يقومون بصرف سلع الدعم التموينى لحوالى 1.8 مليون بطاقة مقيد عليها 5.5 مليون مواطن يقومون بصرف سلع تموينية شهريا ولذلك يجب العمل على حل مشاكلهم حتى يسهل على التجار صرف السلع التموينية المقررة للمواطنيين.



واكد ناصر على إنه فى اطار التعاون المتبادل بين وزارة التموين والغرف التجارية سيتم مخاطبة السيد وزير التموين لتحقيق مطالب تجار التموين وتخفيف الاعباء عليهم والاتفاق على اقامة اجتماعات مقبلة مع غرفة الجيزة للتعرف على مشاكل التجار على ارض الواقع وذلك لضمان استمرار تجار التموين فى اداء مهامهم وخدماتهم للمواطنيين مستحقى الدعم دون عوائق أو صعوبات