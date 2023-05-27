حصريا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء 2023 برقم الجلوس الآن عبر موقع بوابة الفجر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء 2023 برقم الجلوس الآن عبر موقع بوابة الفجر

تم الإعلان منذ دقائق عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء لعام 2023 بشكل رسمي من قبل السيد المحافظ، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع الكنترولات التابعة للإدارات التعليمية المختلفة. وتشير النتائج إلى نسبة نجاح مرضية للطلاب والطالبات، وتدل على جهودهم المخلصة والمثابرة في مجال الدراسة.

وتوفر الإدارة العامة للتربية والتعليم بشمال سيناء رابطًا للاستعلام عن النتيجة واستخراج الشهادة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات اللازمة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة، ونأمل أن يحظى الطلاب والطالبات بدعم وتشجيع مستمرين من قبل أهاليهم ومجتمعهم المحلي، وأن تحقق هذه النتائج أهدافها في تعزيز الثقة والإصرار لدى الطلاب والطالبات على مواصلة رحلتهم التعليمية وتحقيق نجاحات أكبر في المستقبل.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2023

تميزت نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة شمال سيناء بنسبة نجاح كبيرة جدًا، رغم صعوبة المناهج التي تم دراستها. وأوضح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بلغت 83.2%، حيث بلغت نسبة النجاح في إدارة العريش التعليمية 81.3%، وإدارة بئر العبد التعليمية 78.3%، وإدارة الشيخ زويد 91.4%، وإدارة رفح 93.6%، وإدارة الحسنة 93.5%، وإدارة نخل التعليمية بلغت 96%.

ويعكس هذا الإنجاح العمل الجاد والمثابرة التي قام بها الطلاب والمدرسون في مجال التعليم، ويعد رصيدًا مهمًا لهم في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية المقبلة، وتشير هذه النتائج إلى أن الطلاب قاموا ببذل جهود كبيرة في دراستهم والتحضير للامتحانات، رغم أن المناهج كانت صعبة، ويعكس ذلك التزامهم بتحقيق النجاح والتفوق في حياتهم المهنية والشخصية. ونأمل أن يحظى الطلاب والمدرسون بالدعم والتشجيع المستمر من الأهالي والجهات المعنية، وأن يتمكنوا من تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل.

رابط نتيجة الاعدادية محافظة شمال سيناء برقم الجلوس

بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء، تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات في مجمع تصحيح الامتحانات بمدينة العريش، وأصبحت نتائج الاعدادية متاحة للاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للتربية والتعليم بشمال سيناء، ويمكن الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس والاسم، وقد تم إعداد كشوف بأسماء الطلاب أوائل الاعدادية من البنين والبنات، وقام حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، بالاتصال الهاتفي بهؤلاء الطلاب وتهنئتهم على هذا الإنجاز العظيم. وتعد هذه المبادرة من الوكيل مبادرة رائعة تعكس اهتمامه بالطلاب ودعمهم في مسيرتهم التعليمية، وتشجيعهم على مواصلة الجهد والعمل الجاد في مجال التعليم، وتتمنى الإدارة العامة للتربية والتعليم بشمال سيناء لجميع الطلاب والطالبات دوام التفوق والنجاح في حياتهم المهنية والشخصية، وأن تكون هذه النتائج بمثابة دافع لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء بالاسم 2023

واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الاعدادية محافظة شمال سيناء عبر موقع الوزارة الرسمي أوموقع المديرية التعليمية: