ننشر مناطق تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم

منوعات
تعليق الدراسة الحضورية
تعليق الدراسة الحضورية

قررت إدارة تعليم جازان، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي لكافة الطلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، اليوم الأربعاء، في مدارس صامطة والعارضة.

وجاء هذا بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حرصا على سلامة الجميع، وهذا بعدما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من تقلبات جوية شديدة مع إحتمالية سقوط أمطار.

مناطق تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم

وقال متحدث تعليم جازان، في بيان عبر تويتر، إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية، تقرر تحويل الدراسة اليوم الأربعاء 11/11/ 1444هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي، في مكتبي تعليم صامطة والعارضة والمدارس التابعة لهما.

نصائح وتحذيرات

ولسوء الأحوال الجوية نصح الدفاع المدني المواطنين بضرورة الابتعاد عن مجريات السيول وبطون الأودية، ناصحا بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع أخذ الحيطة والحذر.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 ترم ثاني برقم الجلوس والاسم

مبروك لجميع الطلاب - ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني جميع المحافظات بـ رقم الجلوس (اعرف نتيجتك)

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني الآن جميع المحافظات (القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الشرقية - المنيا - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية).. اعرف نتيجتك دلوقتي حالا

ظهرت دلوقتي - نتيجة الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني رابط مباشر (اعرف نتيجتك دلوقتي)

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه الإسكندرية 2023 الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة الفجر

ظهرت دلوقتي نتيجة الشهادة الإعدادية.. استعلم عن نتيجتك الترم الثاني (القاهرة - الجيزة - الدقهلية - البحيرة - الشرقية - المنوفية - الغربية - المنيا - الفيوم - أسيوط - الإسكندرية)

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية ٢٠٢٣ الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس.. عبر بوابة الفجر