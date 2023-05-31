ننشر مناطق تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم

قررت إدارة تعليم جازان، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي لكافة الطلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، اليوم الأربعاء، في مدارس صامطة والعارضة.

وجاء هذا بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حرصا على سلامة الجميع، وهذا بعدما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من تقلبات جوية شديدة مع إحتمالية سقوط أمطار.

مناطق تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم

وقال متحدث تعليم جازان، في بيان عبر تويتر، إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية، تقرر تحويل الدراسة اليوم الأربعاء 11/11/ 1444هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي، في مكتبي تعليم صامطة والعارضة والمدارس التابعة لهما.

نصائح وتحذيرات

ولسوء الأحوال الجوية نصح الدفاع المدني المواطنين بضرورة الابتعاد عن مجريات السيول وبطون الأودية، ناصحا بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع أخذ الحيطة والحذر.