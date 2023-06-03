حصريًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 بالاسم ورقم الجلوس

حصرياً .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 بالاسم ورقم الجلوس

يُعد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الفيوم لعام 2023 واحدًا من أهم الموضوعات التي يشغل بال طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم حاليًا، حيث ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن النتيجة، ولقد تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لما يقرب من 15 محافظة في مختلف مناطق الجمهورية، ومن المتوقع أن تصدر نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الفيوم لعام 2023 خلال الأيام القليلة القادمة، مع فتح الفرصة أمام الطلاب للاستعلام عنها عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم. يجب الاهتمام بمراجعة المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023

نود إعلامكم بأن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022/2023 قد تم الإعلان عنها رسميًا.

وقد تم اعتماد النتيجة من قبل الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، والدكتورة أماني قورني، وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال حفل الإعلان عن النتيجة في مبنى الديوان العام.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين في الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 64،189 طالبًا وطالبة، حيث بلغت نسبة النجاح 87.78%.

وتم ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، حيث حصلت إدارة غرب الفيوم على المركز الأول بنسبة 89.82%، تليها إدارة الشروق بنسبة 88.4%. وحلت إدارة يوسف الصديق في المركز الخامس بنسبة 74.86%، فيما حلت إدارة سنورس في المركز الرابع بنسبة 74.89%، وحلت إدارة طاميه التعليمية في المركز السابع بنسبة 74.9%.

ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الموقع الرسمي لمحافظة الفيوم، ويمكن البحث عن النتيجة إما بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو بالبحث عن الاسم في قائمة النتائج المعلنة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 برقم الجلوس

يستطيع الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فور اعتمادها، باتباعهم الآتي:

- الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم من خلال الضغط هنا.

- انقر على نتيجة الشهادة الإعدادية.

- قم بإدخال الاسم ورقم الجلوس.

- اضغط على إظهار النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 بالاسم

سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم باسم الطلاب، وذلك لتسهيل عملية الحصول على النتيجة من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وستصدر النتيجة فور اعتمادها من قبل مديرية التربية والتعليم. ويمكن الاطلاع على النتيجة باستخدام اسم الطالب أو رقم الجلوس، وستتم إعتماد النتيجة ونشرها في باقي المحافظات من قبل مديريات التربية والتعليم. يجب الانتباه إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة.

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم على جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه الفيوم، محافظة الفيوم، الفيوم، نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي الفيوم، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه الفيوم، الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم، نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم pdf، نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم 2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه الفيوم، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم بالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة الفيوم، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم».