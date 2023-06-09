فيديو هجوم سمكة قرش على سائح في الغردقة واصطياده بعدها بساعتين

شاهد "The shark" فيديو هجوم سمكة قرش على سائح في الغردقة واصطياده بعدها بساعتين، ذكرت مصادر صحية وبيئية في محافظة البحر الأحمر أن سائحًا أجنبيًا تعرض لهجوم سمكة قرش في إحدى القرى السياحية بمدينة الغردقة، عصر أمس، بشكل مفاجئ وغير متوقع، مما أدى إلى وفاته.

فيديو هجوم سمكة قرش على سائح في الغردقة

ذكرت المصادر أن أحد السياح الأجانب تعرض لهجوم سمكة القرش أثناء قضائه وقتًا في إحدى القرى السياحية في مدينة الغردقة، ولم يتمكن القارب من إنقاذه بعد أن استغاث بسبب قرب سمكة القرش منه، وتمتمته بعد ذلك.

تم نقل السائح المتوفى إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام لإجراء المتابعة الصحية، وأكدت المصادر عدم وجود أي إصابات أخرى نتيجة لهجوم سمكة القرش.

وفقًا لمصادر متصلة، تم منع النزول إلى البحر في نفس المنطقة على الفور من قبل السلطات المختصة، حيث يتم تأمين المنطقة بشكل كامل والتعرف على مدى التهديد الذي تسبب فيه هجوم سمكة القرش.

وأفادت المصادر بأن سبب الهجوم واضح، حيث يعود إلى قيام تجار الماشية بإلقاء النافق في البحر، مما يؤدي إلى تغذية الأسماك والقروش عليه، والتي عادة ما تقوم بالتتبع لنفس الطعم. وعندما تصطدم بالإنسان، تتأكد أنه ليس نفس الطعم. وبعد تسبب سمكة القرش في إصابات بالغة تؤدي عادة إلى الوفاة، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

القرش يهجم على سائح

تم تداول مقطع فيديو يزعم ناشروه أنه التقط في منطقة "دريم بيتش شيراتون" ويظهر سمكة القرش وهي تهاجم إنسانًا على سطح الماء، مما يشبه سلسلة أفلام "هجوم القرش" الأمريكية الشهيرة.

تمكن الصيادون من صيد سمكة القرش بعد بقائها قرب الشاطئ لمدة ساعتين عقب الهجوم، حيث لم تتحرك بعيدًا عن المياه المفتوحة، مما يشير إلى أنها كانت تستعد لهجوم آخر. وتم تشريح السمكة لتحديد السبب الذي جعلها تعتبر الإنسان من مصادر تغذيتها، بالرغم من أن سمك القرش من نوع "تايغر" يوجد بشكل طبيعي في البحر الأحمر. وأشار التحقيق المبدئي إلى أن هذه السمكة ربما تكون وراء هجومين سابقين في سواحل الغردقة ومرسى علم خلال العامين الماضيين، مما يؤكد سلوكها الهجومي على البشر بشكل غير معتاد. ونتيجة لذلك، فقد فرضت السلطات حظرًا مؤقتًا على السباحة والغوص وممارسة الرياضات المائية في المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالًا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومة جنوبًا لمدة يومين تبدأ من صباح يوم الجمعة، بسبب سلوكيات غير طبيعية رصدت من سمكة القرش المتسببة في الحادث.

ويلاحظ في بداية الفيديو رجلًا يسبح على مسافة بعيدة نسبيًا من الشاطئ ويتحرك بطريقة غريبة، قبل أن يرتفع إلى أعلى بطريقة غير طبيعية.

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بعد لحظات، يظهر في الفيديو زعانف سمكة القرش وهي تواصل هجومها على الرجل، وقد تعرض لجروح، حيث تحول لون الماء حوله إلى الأحمر.

وبعد أن استسلم الرجل وتوقف عن محاولة الهروب بسبب جروحه، التفتت سمكة القرش حوله وبدأت بالتهامه.

وقد صرح شهود عيان من نشروا الفيديو بأن سمكة القرش التي ظهرت بالقرب من الشواطئ هاجمت اثنين آخرين بخلاف السائح المتوفى.