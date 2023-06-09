السوق السوداء تزرف الدموع .. سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 في تحديثات آخر اليوم

لقد شهدت أسعار الدولار والعملات الأخرى في السوق السوداء في مصر انخفاضًا قبل عطلة نهاية الأسبوع التي تشمل يومي الجمعة والسبت. ووفقًا لتقرير نشرته جريدة الفجر، فقد تم رصد أسعار العملات المتداولة في السوق السوداء، مثل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الاسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري سواء في البنك المركزي المصري أو في السوق السوداء، وقد لاحظ المراقبون انخفاضًا في معظم عملات السوق السوداء خلال هذا اليوم.

سعر الدولار اليوم عالميًا

شهد الدولار تراجعًا في الأسواق اليوم الخميس، على الرغم من الحصول على دعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد أن قام برفعها الشهر الماضي بنسبة 25 نقطة أساس.

فيما يتعلق بالأسواق الآسيوية المبكرة، شهدت أسعار الدولار الأمريكي انخفاضًا واسعًا في السوق السوداء، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08% إلى 1.2449 دولار، وزاد اليورو أيضًا بنسبة 0.08% إلى 1.0707 دولار.

سعر الأخضر في البنوك

سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 استقرارًا ملحوظًا حسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار فى بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل الدولار فى بنك الكويت الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلى

سجل الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.08 جنيه للشراء و33.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.22 جنيه للشراء و100.67 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.32 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع.