عاجل| شعبة الصرافة تكشف للحجاج بدائل الريال السعودي بعد عدم توافره بالأسواق

كشفت شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية، عن وجود عدد من العملات الأخرى كبديل للريال السعودي بالنسبة للحجاج الذين يستعدون للسفر لتأدية مناسك الحج، ولم يتمكنوا من شراء الكميات التي يحتاجونها من الريال السعودي بالأسواق لعدم توافره بشكل كبير.

وقال على الحريرى، سكرتير شعبة الصراف بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حجاج بيت الله الذين يستعدون للسفر للمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج، ولم يستطيعوا شراء كميات عملات التي يحتاجونها من الريال السعودي، أمامهم عملات أخرى يمكنهم الاعتماد عليها وشرائها من الاسواق مثل الدينار الكويتي والدرهم الاماراتي والريال القطري على أن يتم تحويلها إلى ريال سعودي عند الوصول إلى الممكلة.

وأضاف "الحريري" خلال تصريحات تلفزيونية، أن أسعار صرف الريال السعودي تبلغ 8.23 جنيها الصرافات والبنوك، وأن كل حاج مسموح له بحد اقصي شراء 500 ريال سعودي بعد أن يقدم ما يثبت سفره للسعودية، مشيرا إلى ان عدم توافر الريال السعودي بالكميات الكبيرة يعود إلى تراجع حجم المعروض منه بسبب ان الموسم الحالي ليس موسم إجازات بالنسبة للعاملين بالسعودية ما أدي إلى ضعف موارده بالسوق المحلي.

وأشار، الحريري إلى أن الحجاج الذين يحتاجون كميات من الريالات السعودية أعلى من 500 ريال أمامهم عملات الدول العربية التي يمكن شرائها من الصرافات ، مؤكدا أن تلك العملات معتمد صرفها في المملكة العربية السعودية وتحويلها إلى ريال سعوي بناء على سعر الصرف للعملة الذي يحدده المركزي السعودي.