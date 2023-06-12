بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر حفل تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 بعد الفوز علي الوداد ، أحرز محمد عبد المنعم الهدف الأول لفريق الأهلي أمام فريق الوداد في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقامة حاليًا على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

بث مباشر الآن كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي الشوط الثاني في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، وحسم الأهلي لقاء الذهاب لصالحه بعدما تمكن من تحقيق الفوز على الوداد المغربي في استاد القاهرة الدولي بهدفين مقابل هدف وحيد، مما قد يجعل لقاء الإياب اليوم ذات سيناريوهات مثيرة.

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، تستضيف مدينة الدار البيضاء بالمغرب مساء اليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023، لقاء الإياب بين فريق الوداد البيضاوي المغربي وفريق الأهلي المصري، ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الحالي 2022-2023.

ويقام اللقاء في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي يتسع لنحو 67 ألف متفرج، وسيكون هذا اللقاء الثاني بين الفريقين في غضون أسبوعين، حيث انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويتطلع كل فريق إلى حسم الفوز في هذا اللقاء للحصول على اللقب الغالي، ويعتمد الأهلي المصري على خبرته في مثل هذه البطولات وعلى قوة دفاعه وخط وسطه القوي، فيما يعول الوداد البيضاوي المغربي على ميزة الأرض والجمهور وعلى خبرته في البطولات القارية.

ويشهد اللقاء توافد جماهير كبيرة من الفريقين، وتوقعات بأن يشهد اللقاء تنافسًا شديدًا وندية كبيرة، حيث سيسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الأغلى في القارة الإفريقية.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يتجدد اللقاء بين الوداد والأهلي مساء اليوم في المواجهة النهائية الحاسمة لدوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريقان للتتويج باللقب الغالي. يسعى الأهلي للثأر من خسارته في النسخة السابقة للبطولة، بينما يتطلع الوداد إلى الحفاظ على لقبه ومواصلة تألقه في البطولة.

وقد حسم الأهلي لقاء الذهاب لصالحه بفوزه بهدفين مقابل هدف وحيد، وهو ما يجعل اللقاء اليوم مثيرًا ومفتوحًا لكل الاحتمالات. يحتاج الوداد إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل أو الفوز بهدف دون رد لتحقيق اللقب، بينما يملك الأهلي العديد من الخيارات للفوز باللقب، فهو بحاجة للتعادل بأي نتيجة أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف واحد مع تسجيل نتيجة أكبر من 2/1، وفي حال تحقيق النتيجة 2/1 لأي فريق، فإن الفريقين سيخوضان ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ستكون هذه المواجهة النهائية مشوقة ومثيرة للجماهير حول العالم، حيث يتنافس الفريقان في محاولة الحصول على اللقب الأهم في كرة القدم الإفريقية.

مباراة الأهلي والوداد بث مباشر

يتفهم فريق الأهلي المصري أهمية المباراة الحاسمة التي سيلتقي فيها مع الوداد المغربي، حيث يعلمون أن التاريخ لم يكن في صالحهم في المباريات النهائية ضد الخصم، خاصة بعدما خسروا لقبين أمامه في موسم 2017 والموسم الماضي. ويسعى الفريق بقيادة مدربه مارسيل كولر إلى التحضير الجيد لهذه المواجهة وتحقيق الفوز لكسر هذه العقدة والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخهم. ويعمل الفريق بجد لتجنب تكرار سيناريو الموسم الماضي والعودة بالخسارة من المغرب، ولكن يتطلب ذلك التركيز والحذر الشديد من الخصم الليلة.

من جهته، يمتلك الوداد المغربي سجلًا مميزًا في المواجهات النهائية ضد الأهلي، حيث نجح في خطف لقبين منهم خلال آخر خمس مواسم. وبالتالي، يمثل الوداد عقدة للأهلي في هذه المواجهات الحاسمة. ويسعى الوداد إلى تكرار هذا الأمر في المباراة الليلة، والتتويج باللقب للمرة الثالثة في آخر خمس مواسم.

واستعد الفريق المغربي لهذه الموقعة بشكل قوي وتركيز عالي، حيث يرغب اليوم استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل خطف اللقب الرابع في تاريخه ومواصلة اعتلاء منصات التتويج على حساب الأهلي وتأكيد تفوقه على الأحمر في النهائيات، ولكن عليه الحذر لنيل مراده.

تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد الرياضي كما يلي

- حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني. - خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - مروان عطية. - خط الهجوم: حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا - بيرسي تاو.

وجاء تشكيل الوداد الرياضي المغربي لمواجهة الأهلي كما يلي

- حراسة المرمى: يوسف مطيع. - خط الدفاع: أيوب العملود، يحيى عطية الله، أمين فرحان، أرسين زولا. - خط الوسط: يحيى جبران، جلال الدودي، أيمن الحسوني، محمد أوناجم. - خط الهجوم: سيف الدين بوهرة، سامبو جونيور.

تاريخ مواجهات الاهلي والوداد

إلتقى الأهلي والوداد في 12 مباراة بدوري أبطال إفريقيا، فاز المارد الأحمر في 5 منها وخسر 3، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

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موعد مباراة الوداد الرياضي المغربي والأهلي المصري

البث المباشر لمباراة الوداد الرياضي المغربي والأهلي المصري اليوم الأحد 11 يونيو انطلاقًا من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة حصريًا على beIN SPORTS 4.

مشاهدة مباراة الوداد الرياضي المغربي والأهلي المصري في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم

ونستعرض معكم في السطور التالية ترددات قنوات الرياضية المغربية TNT، وARD Das Erste، وIran 3، وZDF، وIdman، و3 Sport، وIRIB Tv3، المفتوحة والتي ستتيح مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

تردد قناة IRIB Tv3 تردد قناة ARD Das Erste تردد قناة 3 Sport قمر صناعي: Badr 26°E التردد: 11900 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 قمر صناعي: Astra 19.2°e التردد: 11493 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 22000 قمر صناعي: Afghansat 1 التردد: 11293 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تردد قناة Iran 3 تردد قناة ZDF تردد قناة Idman قمر صناعي: Intelsat 902 التردد: 11555 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 30000 قمر صناعي: Astra 19.2°e التردد: 11954 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 قمر صناعي: AzerSpace 46°E التردد: 11169 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 20400 تردد قناة الرياضية المغربية TNT قمر صناعي: نايل سات التردد: 11513 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3

نتائج مباريات الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

نهائي دوري أبطال إفريقيا 1982

الأهلي 3-0 كوتوكو (محمود الخطيب 2 وعلاء ميهوب 1)

الأهلي 1-1 كوتوكو (محمود الخطيب)

نهائي دوري أبطال إفريقيا 1987

الأهلي 0-0 الهلال

الأهلي 2-0 الهلال (هدف عكسي وأيمن شوقي)

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001

الأهلي 1-1 صنداونز (سيد عبدالحفيظ)

الأهلي 3-0 صنداونز (خالد بيبو هاتريك)

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2005

الأهلي 0-0 النجم الساحلي

الأهلي 3-0 النجم الساحلي (أبوتريكة، أسامة حسني، محمد بركات)

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006

الأهلي 1-1 الصفاقسي (أبوتريكة)

الأهلي 1-0 الصفاقسي (أبوتريكة)

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2007

الأهلي 0-0 النجم الساحلي

الأهلي 1-3 النجم الساحلي (عماد النحاس)

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2008

الأهلي 2-0 القطن (وائل جمعة وفلافيو)

الأهلي 2-2 القطن (احمد حسن وشادي محمد)

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012

الأهلي 1-1 الترجي (السيد حمدي)

الأهلي 2-1 الترجي (جدو ووليد سليمان)

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2013

الأهلي 1-1 أورلاندو (أبوتريكة)

الأهلي 2-0 أورلاندو (أبوتريكة وأحمد عبدالظاهر)

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017

الأهلي 1-1 الوداد (مؤمن زكريا)

الأهلي 0-1 الوداد

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018

الأهلي 3-1 الترجي (وليد سليمان2 وعمرو السولية)

الأهلي 0-3 الترجي

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019-2020

الأهلي 2-1 الزمالك (السولية وأفشة)

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021

الأهلي 3-0 كايزر تشيفز (محمد شريف، أفشة، عمرو السولية)

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022

الأهلي 0-2 الوداد