"أكسيوس": واشنطن تعتزم تجديد عضويتها في "اليونسكو"

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفاد مصدر مطلع في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة، أخطرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، بقرارها بشأن تجديد عضويتها في المنظمة.

وحسب موقع "أكسيوس"، فإن "واشنطن تعتزم استعادة مكانتها في اليونيسكو بعد 6 سنوات من إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب، إنهاء العمل بها"، موضحا أن "نائب وزير الخارجية للشؤون الإدارية والموارد ريتشارد فيرما، سلم خطابا إلى المدير التنفيذي للمنظمة أودري أزولاي في 8 يونيو الجاري، يحدد فيه خطة لإعادة الولايات المتحدة إلى اليونيسكو".

ووفقا للموقع، فقد تم الاتفاق على الخطة نتيجة لمفاوضات مطولة بين وزارة الخارجية وممثلي المنظمة، منها الاتفاق على جدول زمني لسداد مستحقات المنظمة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن "بلاده لديها نية للعودة إلى اليونسكو"، منوها إلى أن "العديد من الدول وجهت اللوم لواشنطن لأنها لم تأخذ مثل هذه المنظمات على محمل الجد".

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