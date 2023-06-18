مستشفى أورام الأقصر توقع اتفاقية تعاون مع الشبكة القومية لأبحاث السرطان

وقعت مستشفي شفاء الأورمان، برئاسة الأستاذ الدكتور خالد النوري رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، إتفاقية تعاون مشترك مع الشبكة القومية لأبحاث السرطان برئاسة الأستاذة الدكتورة نهى عوض رئيس الشبكة وتهدف الاتفاقية إلي إرساء قواعد لأبحاث علمية مشتركة بين المستشفي والشبكة القومية تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتم توقيع الإتفاقية بحضور الاستاذة الدكتورة عزة صالح رئيس قسم البحث العلمي بمستشفي شفاء الأورمان وبشهادة أخصائي البحث العلمي سلمي محمود كشاهد توقيع علي الاتفاقية بين المؤسستين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الجمعية المصرية لأورام الجهاز التنفسي بالتعاون مع الشبكة المصرية لأبحاث السرطان التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المؤتمر السنوي للجمعية يومي 15-16 يونيو بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، والذي ناقش الجديد في أورام الجهاز التنفسي وطرق استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن أورام الجهاز التنفسي قبل ظهور الأعراض.

وتم دعوة عدد من أبرز علماء العالم في أورام الرئة إلي المؤتمر لإستعراض أحدث ماتوصل ألية العلم في طرق تشخيص وعلاج المرض.

وتم انعقاد الجلسة الرئيسية بثاني أيام المؤتمر والتي ناقشت مستقبل البحث العلمى فى مصر وآليات تنفيذ المشروعات البحثية فى اطار القوانين الجديده المتعلقة بالبحث العلمي خلال الفترة الحالية.

وحضر الجلسة الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقايه، وزير الصحة الاسبق، والأستاذ الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق، والاستاذ الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والاستاذة الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة، واللواء طبيب خالد عامر، رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي.