نتائج قبول الكليات العسكرية 1444/1445 عبر وزارة الدفاع

منصة أبشر..نتائج قبول الكليات العسكرية 1444/1445 عبر وزارة الدفاع،أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن نتائج قبول الكليات العسكرية لخريجي المرحلة الثانوية قبل ساعات قليلة، ونوفر لكم في هذا المقال رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج القبول أو الترشيح المبدئي عبر الموقع الرسمي باستخدام حساب الطالب في النفاذ الوطني الموحد. كما سنستعرض معكم الأوراق المطلوبة من الطلاب في مرحلة القبول النهائي القادمة، والتي تتضمن اختبارات اللياقة البدنية والكشف الطبي والمقابلة الشخصية وغيرها، والتي تستخدم لفرز الطلاب واختيار الأفضل للالتحاق بالكليات العسكرية.

يمكن الاطلاع على نتائج القبول أو الترشيح المبدئي عبر الموقع الرسمي للنفاذ الوطني الموحد، باستخدام حساب الطالب، وسيتم تحديث النتائج بشكل دوري. وبالنسبة لمرحلة القبول النهائي، ستتطلب من الطلاب تقديم العديد من الأوراق والاختبارات، مثل اختبارات اللياقة البدنية والكشف الطبي والمقابلة الشخصية وغيرها، وسيتم فرز الطلاب واختيار الأفضل من بينهم للالتحاق بالكليات العسكرية.

القبول الموحد لوزارة الدفاع

في يوم 7 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 25 يونيو 2023، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن بدء عمليات التسجيل والتقديم الإلكتروني للالتحاق بالكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية. وقد قدم الآلاف من خريجي الثانوية العامة لهذا العام 1444 هـ، وتم تقديم الطلبات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للنفاذ الوطني الموحد.

نتائج قبول الكليات العسكرية 1444/1445 عبر وزارة الدفاع

وبعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك انتشرت الكثير من الأخبار في الساعات الأخيرة التي تفيد أن الوزارة أعلنت بالفعل عن نتائج الترشيح المبدئي عبر بوابة القبول الموحد المركزية، والتي يمكنكم الاستعلام عن نتائجكم من خلالها عبر متابعة الخطوات بالفقرة القادمة.

رابط نتائج قبول الكليات العسكرية

يتاح لطلاب الثانوية العامة في المملكة الاستعلام عن نتيجة الترشيح الخاصة بهم للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السعودية بطريقة إلكترونية، ويمكن القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تدخل إلى موقع وزارة الدفاع السعودية الرسمي.

السعودية الرسمي. من ثم تتوجه إلى صفحة تسجيل الدخول.

تختر تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.

تدخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

بعدها يفتح معك حساب الطالب في موقع وزارة الدفاع.

تتوجه إلى النتائج الخاصة بك، لتجد نتيجة الترشيح وهل تم قبولك مبدئيا أم لا.

تعليمات وزارة الدفاع

بالطبع هناك العديد من التعليمات التي نوهت عليها الوزارة للطلاب المقبولين مبدئيا، والتي نتابعها معكم باختصار في النقاط التالية:

إحضار بطاقة الهوية، وطباعة بطاقة المراجعة.

يتم طباعة استمارة الالتحاق.

ملء نموذج بيانات التواصل الاجتماعي للمتقدم.

التوجه للمكان بالزي الرياض بالألوان التي تحددها كليتك.

مع العلم أن الزي يكون دون شهارات، مع حذاء مناسب غير البوت الرياضي دون جورب.

ولا يسمح بدخول أي متعلقات شخصية أو الجوال.

نتائج وزارة الدفاع ضباط 1445

تم إيضاح متطلبات القوات المسلحة بالنسبة للزي المقرر الحضور به لإجراء الكشف الطبي والمقابلة الشخصية للمقبولين أو المرشحين أوليًا للمتقدمين الثانوي للالتحاق بالكليات العسكرية، حيث يجب التقيد بالزي الرياضي دون شعارات نهائيًا، بالإضافة إلى حذاء مناسب غير رياضي مفتوح دون شراب، ويمكن التعرف على المتطلبات الخاصة بالزي المقرر من خلال التالي: