يلا شوت .. مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم .. YALLASHOOT

يلا شوت الآن .. كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم.. YALLASHOOT، ويستضيف الأهلي نظيره الإسماعيلي، مساء يوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم.. YALLASHOOT، بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي.. مواجهة صعبة يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عندما يلتقي الإسماعيلي "برازيل العرب" اليوم الأربعاء، 5 يوليو 2023 في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 18 من عمر بطولة الدوري الممتاز، المقرر لها علي ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تشهد العديد من عمليات البحث على شبكة الإنترنت في هذا التوقيت، بين كلا من جماهير القلعة الحمراء والدراويش، باعتبارها أحد مواجهات الكلاسيكو المصرية التي اعتاد عليها محبي ومشجعي كرة القدم منذ سنوات عديدة.

هذا بالإضافة إلى أن فوز الأهلي سوف يقربه من تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022/2023، بعد غياب دام لمدة نسختين متتاليتين، ويحتاج الأهلي إلى هذا الانتصار خاصة بعد تعادل الأحمر الأخير مع نظيره فريق فيوتشر سلبيًا، وذلك في اللقاء الذي أقيم مطلع الأسبوع الجاري.

ويحرص موقع بوابة الفجر، على نقل آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية في مختلف البطولات، لذلك سوف نقدم لكم فيما يلي، موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري 2022/2023، وكذلك القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي اليوم في الدوري الممتاز، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع أن يختاره مدربي الفريقين.

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز بث مباشر

تترقب جماهير القلعة الحمراء، مواجهة من نوع خاصة، تحمل الإثارة والندية، وهي سمات دائمة في مباريات الشياطين الحمر أمام دراويش الكرة المصرية، إلا أن هذه المباراة ستكون أكثر سخونة وإثارة، في ظل موقف أبناء الإسماعيلية الذي أصبح قاب قوسين أو أدني من الهبوط لدوري القسم الثاني.

وسيخوض الإسماعيلي اللقاء بقيادة حمزة الجمل المباراة ولا بديل أمامه سوي تحقيق الفوز أو الخروج بنقطة على الأقل، لحفظ ماء وجه لاعبيه وإدارته المعينة أمام جماهير النادي الغفيرة.

في المقابل سيخوض النادي الأهلي اللقاء، وهو يعرف تمامًا صعوبة المباراة، وأهميتها للفريق المنافس، الذي بات يعاني من ضعف المستوي الفني والجماعي لفريقه، إلا أن هذه المواجهة ستكون مختلفه تماما على صعيد الفني.

ولعل مواجهة فيوتشر الأخيرة التي تعادل فيها الأحمر سلبيا وافتقاده نقطتين في صراعه علي درع الدوري، جعلت مواجهة الدراويش المقبلة صعبة على لاعب الأهلي، في ظل اصرار مارسيل كولر في تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة لحسم واقتناص درع الدوري مبكرا.

ويحتاج الأهلي للوصول إلى النقطة77 في جدول الدوري للفوز بدرع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المنافسة، بالنظر إلى أن أقرب منافسيه بيراميدز سيصل إلى المركز 76 في حال فوزه بجميع مبارياته المتبقية. من المنافسة.

يكفي أن يفوز الأهلي بالمباريات الثلاث المقبلة ويتوج بلقب الدوري الممتاز بعد أن لعب 30 مباراة فقط وقبل خوض آخر 4 مباريات في البطولة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري 2022/2023

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسه فريق الإسماعيلي، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2022/2023، وتقام مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وجاء موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري 2022/2023، لتنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري 2022/2023 برصيد 69 نقطة، فيما يأتي فريق الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، لذا فإن مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي اليوم، تحمل نفس القدر من الأهمية للفريقين، حيث المارد الأحمر الراغب في حصد اللقب المحلي، وعلى الجانب الآخر تسعى الدراويش إلى تأكيد ضمان البقاء في الدوري المصري للموسم المقبل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري 2022/2023

تعتبر قناة أون تايم سبورت، هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي اليوم في الدوري الممتاز 2022/2023، على أن تنقل المباراة بشكل محدد عبر شاشتها أون تايم سبورت 1، وذلك بحضور نخبة من نجوم الكرة المصرية، لذلك يمكن تنزيل التردد التالي، لمشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6

تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

يتوقع أن يختار السويسري مارسيل كولر، تشكيل الأهلي اليوم لمباراة الإسماعيلي في الدوري المصري 2022/2023، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: أحمد القندوسي - أليو ديانج - مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - كهربا.

تشكيل الإسماعيلي ضد الأهلي

ينتظر أن يكون تشكيل الإسماعيلي، لمواجهة الأهلي اليوم في الدوري المصري 2022/2023، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عصام صبحي - محمد نصر - باهر المحمدي - محمد دسوقي.

خط الوسط: محمد حسن - سيرجي أكا - أحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمد الشامي - ياو أنور - عبد الرحمن مجدي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي | اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز

يقدم موقع "الفجر" خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه يتمثل في بث مباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي، والتي تأتي ضمن مواجهات الأسبوع الـ 18 من عمر بطولة الدوري الممتاز. المقرر لها اليوم علي ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.