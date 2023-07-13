يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في الدوري المصري اليوم.. YALLA SHOOT

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في الدوري المصري اليوم.. YALLA SHOOT ، تنتظر الملايين من عشاق كرة القدم بفارغ الصبر المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، وهي المباراة التي تم تأجيلها من الجولة الثلاثين من بطولة الدوري العام، وهذه المباراة تثير اهتمام الملايين من عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي، حيث يترقبون دائمًا مواجهات قمة بين الأهلي والزمالك، بغض النظر عن موقف كل فريق في جدول الدوري العام.

وبالرغم من أن النادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري العام هذا الموسم، إلا أن اللقاءات القمة بين الأهلي والزمالك لها دائما طابع خاص عند الجماهير التي تعتبرها بطولة مميزة، ويسعى كلا الفريقين، سواء فريق الزمالك أو الأهلي، لتحقيق الفوز فيها.

توقيت مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة الدوري العام

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك يوم الخميس 13 يوليو 2023، وسيلعب الأهلي والزمالك المبارة المؤجلة بينهما من الأسبوع الحادي والثلاثين ببطولة الدوري العام الساعة الثامنة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة- مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية، أي عند الثامنة والنصف مساء.

ترتيب فريقي الأهلي والزمالك في الجدول قبل مواجهتهما

توج الأهلي بلقب بطولة الدوري لهذا الموسم بشكل رسمي، بعد فوزه في المباراة السابقة على الاتحاد السكندري، ونال فريق الأهلي 75 نقطة واحتل المركز الأول في الجدول، بينما ارتقى الزمالك إلى المركز الثالث بعد فوزه على فريق فيوتشر بنتيجة 3-2 في المباراة الأخيرة، ويمتلك فريق الزمالك 59 نقطة.

لعب فريق الأهلي 29 المباراة قبل مباراة الأهلي والزمالك. بينما لعب فريق الزمالك 32 مباراة قبل مباراتهما القادمة ضد بعضهما البعض في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري العام.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك؟

من المقرر وكما هو معتاد أن تكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي أمام الزمالك هي قناة أون تايم سبورتس، التي تمتلك حقوق بث لقاءات بطولة الدوري العام، ومن المنتظر أن يتواجه الأهلي والزمالك يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 في الساعة الثامنة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة- مصر.

أين تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري؟

من المقرر أن يكون ملعب مباراة الأهلي أمام الزمالك في اللقاء المؤجل بين فريقي الأهلي ضد الزمالك، والمقرر لها يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، هو استاد القاهرة الدولى.

تعد مباريات القمة بين النادي الأهلي والزمالك من أهم وأشهر المباريات في تاريخ كرة القدم المصرية. حيث تشهد هذه المواجهات تنافسًا شديدًا بين الفريقين، وتجذب اهتمام الملايين من عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

يعود تاريخ مباريات القمة بين الأهلي والزمالك إلى عام 1948، حيث كانت أول مباراة بينهما في بطولة الدوري المصري، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1. ومنذ ذلك الحين، تحولت مباريات القمة بين الناديين إلى تقليد رياضي مهم في تاريخ كرة القدم المصرية.

وتتميز مباريات القمة بالحماسة والإثارة، كما تشهد تنافسًا شديدًا بين اللاعبين والجماهير، وتعتبر فرصة للفريقين لإثبات جدارتهما ومنافستهما في البطولات المحلية والقارية.

وقد تأثرت مباريات القمة بالعديد من الأحداث السياسية والاجتماعية، حيث شهدت بعض المباريات اندلاع أعمال عنف وشغب من قبل الجماهير، ولكن في الوقت نفسه، تعتبر مباريات القمة فرصة للتعبير عن الوحدة الوطنية والانتماء للوطن.

ومن بين أهم المباريات التي شهدتها مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، تذكر مباراة عام 2003 في دوري أبطال إفريقيا، حيث حصل الأهلي على اللقب بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

ويعد الأهلي حاليًا الفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري، حيث حصل على اللقب 43 مرة، بينما حقق الزمالك اللقب 12 مرة، ولكن مباريات القمة بينهما تبقى دائمًا محط اهتمام وترقب من قبل الجماهير وعشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي.