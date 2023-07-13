ads

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في الدوري المصري اليوم.. YALLA SHOOT

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في الدوري المصري اليوم.. YALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في الدوري المصري اليوم.. YALLA SHOOT ، تنتظر الملايين من عشاق كرة القدم بفارغ الصبر المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، وهي المباراة التي تم تأجيلها من الجولة الثلاثين من بطولة الدوري العام، وهذه المباراة تثير اهتمام الملايين من عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي، حيث يترقبون دائمًا مواجهات قمة بين الأهلي والزمالك، بغض النظر عن موقف كل فريق في جدول الدوري العام.

وبالرغم من أن النادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري العام هذا الموسم، إلا أن اللقاءات القمة بين الأهلي والزمالك لها دائما طابع خاص عند الجماهير التي تعتبرها بطولة مميزة، ويسعى كلا الفريقين، سواء فريق الزمالك أو الأهلي، لتحقيق الفوز فيها.

توقيت مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة الدوري العام

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك يوم الخميس 13 يوليو 2023، وسيلعب الأهلي والزمالك المبارة المؤجلة بينهما من الأسبوع الحادي والثلاثين ببطولة الدوري العام الساعة الثامنة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة- مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية، أي عند الثامنة والنصف مساء.

ترتيب فريقي الأهلي والزمالك في الجدول قبل مواجهتهما

توج الأهلي بلقب بطولة الدوري لهذا الموسم بشكل رسمي، بعد فوزه في المباراة السابقة على الاتحاد السكندري، ونال فريق الأهلي 75 نقطة واحتل المركز الأول في الجدول، بينما ارتقى الزمالك إلى المركز الثالث بعد فوزه على فريق فيوتشر بنتيجة 3-2 في المباراة الأخيرة، ويمتلك فريق الزمالك 59 نقطة.

لعب فريق الأهلي 29 المباراة قبل مباراة الأهلي والزمالك. بينما لعب فريق الزمالك 32 مباراة قبل مباراتهما القادمة ضد بعضهما البعض في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري العام.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك؟

من المقرر وكما هو معتاد أن تكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي أمام الزمالك هي قناة أون تايم سبورتس، التي تمتلك حقوق بث لقاءات بطولة الدوري العام، ومن المنتظر أن يتواجه الأهلي والزمالك يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 في الساعة الثامنة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة- مصر.

أين تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري؟

من المقرر أن يكون ملعب مباراة الأهلي أمام الزمالك في اللقاء المؤجل بين فريقي الأهلي ضد الزمالك، والمقرر لها يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، هو استاد القاهرة الدولى.

تعد مباريات القمة بين النادي الأهلي والزمالك من أهم وأشهر المباريات في تاريخ كرة القدم المصرية. حيث تشهد هذه المواجهات تنافسًا شديدًا بين الفريقين، وتجذب اهتمام الملايين من عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

يعود تاريخ مباريات القمة بين الأهلي والزمالك إلى عام 1948، حيث كانت أول مباراة بينهما في بطولة الدوري المصري، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1. ومنذ ذلك الحين، تحولت مباريات القمة بين الناديين إلى تقليد رياضي مهم في تاريخ كرة القدم المصرية.

وتتميز مباريات القمة بالحماسة والإثارة، كما تشهد تنافسًا شديدًا بين اللاعبين والجماهير، وتعتبر فرصة للفريقين لإثبات جدارتهما ومنافستهما في البطولات المحلية والقارية.

وقد تأثرت مباريات القمة بالعديد من الأحداث السياسية والاجتماعية، حيث شهدت بعض المباريات اندلاع أعمال عنف وشغب من قبل الجماهير، ولكن في الوقت نفسه، تعتبر مباريات القمة فرصة للتعبير عن الوحدة الوطنية والانتماء للوطن.

ومن بين أهم المباريات التي شهدتها مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، تذكر مباراة عام 2003 في دوري أبطال إفريقيا، حيث حصل الأهلي على اللقب بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

ويعد الأهلي حاليًا الفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري، حيث حصل على اللقب 43 مرة، بينما حقق الزمالك اللقب 12 مرة، ولكن مباريات القمة بينهما تبقى دائمًا محط اهتمام وترقب من قبل الجماهير وعشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي.

الأهلي الاهلي أمام الزمالك الأهلي ضد الزمالك الاهلي ضد الزمالك مباشر الاهلى لايف الاهلي مباشر الأهلي مباشر اليوم الاهلي والزمالك الاهلي والزمالك بث مباشر الاهلي والزمالك مباشر اهداف مباراة الاهلي والزمالك الزمالك بث مباشر بث مباشر الاهلي اليوم بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك تشكيل مباراة الأهلي أمام الزمالك ماتش الاهلي والزمالك مباراة الأهلي والزمالك مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشرة مباراة الأهلي اليوم مباشرة الان مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الاهلي ضد الزمالك مباراة الاهلي مباشر مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر مشاهده مباراه الاهلي الان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي مباشر الان مشادة مباراة الأهلي والزمالك مواجهات الاهلي والزمالك موعد مباراة الاهلي والزمالك نتيجة مباراة الاهلي والزمالك يلا شوت بث مباشر بث مباشر مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والوداد المغربي اليوم بث مباشر يلا شوت الزمالك اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة الاهلي اليوم مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر بث مباشر مباراة الاهلي بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مبارة الأهلي والزمالك
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة إيمان البحر درويش.. ما حقيقة الأمر؟ ومفاجآت مدوية بشأن حالته الصحية (اعرف الحكاية بالتفصيل)

عاجل.. حل نموذج إجابة امتحان مادة الأحياء للصف الثالث الثانوي 2023 ثانوية عامة

الآن.. سعر جرام الذهب اليوم.. مفاجأة في بداية تعاملات الخميس 13 يوليو 2023 بسوق الصاغة

عاجل - بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي قبل لقاء القمة بشأن أزمة خط الوسط

رسميًا: الآن رابط تحميل نتائج الثالث متوسط pdf الان في العراق 2023 عبر الموقع الرسمي للوزارة ونتائجنا

رسميًا.. نجم منتخب مصر يوقع على عقود انتقاله إلى الأهلي

عاجل.. الأهلي يحسم خامس صفقاته الصيفية أمام أعين الزمالك وبيراميدز

عاجل.. محمود الخطيب يتراجع عن ضم نجم منتخب مصر إلى الأهلي