رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 |رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات، كشف مصدر موثوق من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة الأخبار المتداولة حول إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023 في نهاية هذا الأسبوع، وأكد أن كل ما يجري تداوله حول النتائج ليس له أساس وحقيقته فقط ما يتم نشره على صفحة وزارة التربية والتعليم الرسمية وما يصرح به المتحدث الرسمي باسم الوزارة، شادي زلطة.

وأكد المصدر أثناء تصريحات أنه في هذا الوقت من كل عام، يزداد انتشار الشائعات بالتزامن مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية، وتتزايد الاجتهادات. وطالب أولياء الأمور والطلاب بعدم الانصياع لهذه الأخبار والالتزام بما تم الإعلان عنه رسميًا.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

وأشار المصدر إلى أن النتيجة ستعلن مطلع شهر أغسطس، ولكنه أشار أيضًا إلى أن الأسبوع المقبل من المحتمل أن يكون التاريخ المحتمل، ومع ذلك، سيتم تحديد ذلك فقط بواسطة لجان الثانوية العامة الذين سينهون أعمال التصحيح وجمع الدرجات، وأكد المصدر أن لجان الثانوية العامة ملتزمة بالجدول الزمني وستعلن النتيجة في بداية الشهر المقبل.

وأشار المصدر إلى أنه يتم استخدام كنترولات الثانوية العامة بكامل طاقتها لإنهاء عمليات التصحيح والرصد، مع ضمان معايير الدقة والتدقيق التي وجهت بها الوزارة لضمان عدم وجود أخطاء في نتائج ودرجات الطلاب.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

وأشار المصدر إلى أن نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2023 حتى الآن كانت إيجابية ومطمئنة، حيث بلغت نسب النجاح في معظم المواد التي تم تصحيحها ما يقرب من 90 % وفاقتها في بعض المواد، بالإضافة إلى ذلك، حصل عدد من الطلاب على درجاتهم النهائية في المواد التي تم تقديرها، مما يشير إلى عدم وجود أي مشكلات في الامتحان التي تسببت في بعض الجدل خلال فترة الامتحانات.

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، في وقت سابق عن مستوى النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام، حيث أعلن أن النسبة تجاوزت 90% وأن الحاصلين على نسبة 95% فأكثر يشكلون 1.5% من عدد الطلاب. كما أعلن عن نسبة نجاح اللغة الثانية التي تجاوزت 91% فأكثر، وأن الحاصلين على نسبة 95% فأكثر يشكلون 20% من عدد الطلاب.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

سيتم توفير نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع بوابة الفجر فور اعتمادها، ستكون نتيجة الثانوية العامة متاحة بواسطة رقم الجلوس، وسيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من التسجيل في خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، يمكن للطالب التسجيل عبر موقع بوابة الفجر للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد بديوان الوزارة في الأيام المقبلة. ستقوم الوزارة بعرض نسب النجاح في الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

يقدم موقع بوابة الفجر النتائج النهائية لامتحان الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور مع رقمهم الخاص، حيث يتمكن الطلاب من التسجيل عبر موقع بوابة الفجر للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور صدورها وإعلانها.

تعلن نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 عبر الإنترنت على موقع بوابة الفجر، حيث يمكن للطالب معرفة نتائجه في جميع المواد جنبًا إلى جنب مع المجموع الكلي من خلال رقم جلوسه.