استعلم الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم

سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس خلال ساعات قليلة، وسيتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وسيتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة الفجر برقم الجلوس فقط، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم. وسيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على نتيجتهم في الامتحان عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص بهم في الرابط المخصص. وتعد هذه الخدمة من الخدمات الحيوية التي تسهل عملية الاطلاع على النتيجة دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة، وتتيح للجميع الحصول على النتيجة بسهولة ويسر.

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

كشفت مصادر مطلعة بـوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

وقال المصادر، إنه من المقرر أن يتصل الوزير بالطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2023، مساء الأحد، لتقديم التهنئة لهم ودعوتهم لحضور المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت المصادر أن عدد أوائل الثانوية العامة 2023 بلغ 33 طالبًا من الشعب الثلاثة (أدبي، وعلمي علوم، وعلمي رياضيات).

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

في السياق ذاته، فعلت جريدة الفجر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2022-2023؛ تمهيدًا لنشر النتيجة رسميًا فور اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن استخراج نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:-

اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا . https://natega.elfagr.org/

. كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.

كتابة رقم الهاتف.

اضغط على سجل الآن.

خطوات تحويل درجات نتيجة الثانوية العامة 2023 لنسبة مئوية

وعن كيفية تحويل نتيجة الثانوية العامة 2023 من المجموع بالدرجات إلى نسبة مئوية، بعد استخراجها، يمكن اتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى: ضرب مجموع الطالب في نتيجة الثانوية العامة في 100.

الخطوة الثانية: قسمة الناتج على المجموع الكلي لنتيجة الثانوية وهو 410.

وعلى سبيل المثال إذا حصل طالب على مجموع 386 درجة فيقوم بضربها في 100 ثم يقسمها على 410 (386*100/410=94%).