وزير الإسكان يتفقد الوحدات السكنية بمشروع "جنة" بمدينة الشيخ زايد

الاقتصاد
بوابة الفجر

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية الموسعة، والتى استمرت 7 ساعات، بعدد من المدن الجديدة، بتفقد الوحدات السكنية، بمشروع "جنة"، بمدينة الشيخ زايد، ويرافقه مسئولو الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن (حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد).


وتجول وزير الإسكان، بموقع الوحدات السكنية، بمشروع جنة 2 للإسكان الفاخر، بمدينة الشيخ زايد، وتفقد الوحدات السكنية التي تم تشطيبها، واستمع لشرح من المهندس أحمد مصطفى، رئيس  جهاز المدينة، عن موقف تنفيذ الوحدات، وأعمال المرافق الخاصة بالمشروع، حيث أوضح أن المشروع يشمل تنفيذ 2664 وحدة سكنية، بجانب أعمال المرافق، وتنسيق المواقع العام، وحمامات السباحة داخل موقع المشروع.

عاصم الجزار المجتمعات العمرانية وزير الاسكان وزارة الإسكان
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