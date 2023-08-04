موعد اليوم الوطني السعودي 93 وما هي قصة الاحتفال به

يصادف يوم السبت الموافق 8 من شهر ربيع الأول لعام 1445 هجري، الموافق 23 سبتمبر لعام 2023، اليوم الوطني السعودي الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويُمنح العاملون في القطاع العام والخاص في المملكة يومًا رسميًا للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المهمة.

اليوم الوطني السعودي

يتمنى العاملون في المملكة العربية السعودية احتفالًا مميزًا باليوم الوطني السعودي، حيث سيحصلون على إجازة رسمية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر وحتى يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، وتشهد السعودية في هذا اليوم الوطني احتفالات كبيرة تعكس روح الوحدة والانتماء للوطن وتُظهر الإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة في مختلف المجالات.

تشتهر الاحتفالات باليوم الوطني السعودي بالطقوس الخاصة التي تتميز بها كل عام، حيث يتم تنظيم الحفلات الاحتفالية التي يحيها أبرز المطربين السعوديين وفنانين آخرين من الوطن العربي في بعض الأحيان، وبجانب ذلك، تقوم الأسر السعودية بتزيين منازلها بألوان العلم السعودي والإكسسوارات المتعلقة به، وذلك ابتهاجًا واحتفالًا باليوم الوطني.

اليوم الوطني السعودي

سبب الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي

تعود قصة الاحتفال باليوم الوطني السعودي إلى عهد الملك عبد العزيز آل سعود، حيث تحديدًا في يوم الخميس الموافق 21 جماد الأول لعام 1351 هجري الموافق حينها 23 سبتمبر 1932، عندما قرر الملك عبدالعزيز آل سعود تغيير اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد" إلى "المملكة العربية السعودية". ومنذ ذلك الحين، يحتفل السعوديون باليوم الوطني سنويًا في هذا اليوم تعبيرًا عن فخرهم وانتمائهم للدولة ومنجزاتها.

يُعتبر اليوم الوطني السعودي من أهم المناسبات التي ينتظرها المقيمون في المملكة العربية السعودية كل عام، حيث يتم منحهم إجازة لعدة أيام يستغلونها في قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء. ويُخصص هذا الوقت للاسترخاء والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المختلفة، سواء كان ذلك بالسفر أو الاستمتاع بالراحة في المنزل، أو حضور الحفلات الترفيهية المختلفة التي تُقام في مختلف أنحاء المملكة.

اليوم الوطني السعودي

يتضمن موسم الاحتفال باليوم الوطني السعودي عروضًا ترفيهية متنوعة وحفلات غنائية وإطلاقًا للألعاب النارية في الشوارع، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التي تستمر لعدة أيام في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية K وتمنح المدارس عطلة رسمية ضمن جدول التقويم الدراسي، والتي تم الإعلان عنها مُسبقًا من قِبل وزارة التعليم السعودية، وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي السابق. وسيعود العاملون للعمل مجددًا بعد انتهاء فترة إجازة اليوم الوطني السعودي، وذلك بعد التمتع بالفعاليات والأنشطة التي تُقام خلال هذه المناسبة الوطنية.