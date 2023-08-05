كورة لايف الآن بث مباشر مباراة الاتحاد ضد الهلال يوتيوب: مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر الزعيم اليوم في الدوري السعودي [يلا شوت]

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر الزعيم اليوم في الدوري السعودي [يلا شوت]

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر الزعيم اليوم في الدوري السعودي [يلا شوت]،في يوم السبت المنتظر، يترقب عشاق كرة القدم المثيرة متابعة الكلاسيكو السعودي بين نادي الاتحاد ونادي الهلال في ربع نهائي بطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية". هذه البطولة الممتعة تُقام حاليًا في المملكة العربية السعودية وستستمر حتى 12 أغسطس الجاري.

مباراة الاتحاد ضد الهلال تقام فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، الموافق 5 أغسطس،على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، على أن تذاع المباراة عبر قناة SSC

فاز فريق الهلال السعودي على نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من البطولة العربية.

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد

شهدت المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة تنافسًا شديدًا بين الفريقين.افتتح سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب الهلال السعودي أهداف التسجيل في الدقيقة 41، وتعادل سيف الدين بوهرة لصالح فريق الوداد البيضاوي المغربي في الدقيقة 61، وأضاف روبن نيفيز الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني.

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر الزعيم اليوم في الدوري السعودي [يلا شوت]

بهذه النتيجة، يتأهل فريق الهلال السعودي إلى دور ربع نهائي البطولة العربية في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يودع فريق الوداد البيضاوي المغربي البطولة بعد احتلاله المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

الهلال ضد الاتحاد يلا شوت

وفي مباراة أخرى، حقق فريق الاتحاد السعودي فوزًا صعبًا على نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من أحمد بامسعود، وكريم بنزيما في الدقيقتين 36، و84 على التوالي، لصالح اتحاد جدة، بينما أحرز عبد المجيد موموني هدف الشرطة الوحيد في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة يتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في المباريات الثلاث وتسجيل 5أهداف وتلقي 2.

بينما جاء فريق الشرطة العراقي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في 2 وتسجيل هدفين وتلقي مثلهما.

وضمن نادي الاتحاد ونادي الشرطة العراقي التأهل لدور ثمن النهائي من البطولة العربية للأندية المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية على حساب كل من الصفاقسي والترجي التونسيين اللذين غادرا البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد السعودي مع مواطنه الهلال في ربع النهائي، بينما يواجه الشرطة نظيره السد القطري يوم السبت القادم.

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مباراة الهلال ضد الاتحاد

ويتأهل الفائز من الاتحاد والهلال، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث يلاقي الفائز من الشباب والوحدة الإماراتي اللذان يلتقيان غدا الأحد.

جوائز البطولة العربية

وتصل قيمة جوائز البطولة العربية للأندية في النسخة الحالية 10 ملايين دولار ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري وفق لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار، مقابل 200 ألف دولار للأندية التي ستصل إلى الدور نصف النهائي.

وبحسب تقارير فرنسية، قرر محمد صلاح الاستمرار مع ليفربول وعدم التفاوض مع الأندية السعودية التي تقدمت بعروض لضمه. وأوضح صلاح أنه يرغب في البقاء في إنجلترا بسبب ارتباطاته واستثماراته الشخصية في المملكة المتحدة.

من جانبها، قدمت إدارة اتحاد جدة عرضًا مغريًا لضم محمد صلاح، ولكنه قرر البقاء في ليفربول ومواصلة مشواره الاحترافي مع النادي الإنجليزي.