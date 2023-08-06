مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم يلا شوت

يلا شوت YALAA SOOT مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر || HD السيتي ضد ارسنال، في يوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023، ستكون هناك عدة مباريات قوية ومنتظرة في تحديات رياضية مختلفة، ومن بينها مباراة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

ستجمع هذه المباراة بين فريقي آرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزي، وستقام على ملعب ويمبلي الشهير. يأتي هذا اللقاء قبل انطلاق موسم 2023-2024، وهو يعتبر فعالية تحضيرية مهمة للفرق وفرصة للظهور بأفضل أداء واستعداد قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم يلا شوت

مباراة مانشستر سيتي وارسنال؛ نهائي كاس السوبر الانجليزي، وبداية الموسم الجديد في انجلترا، موسم يتوقع أن تكون كل الفرق فيه على أهبة الاستعداد، يلتقي نادي أرسنال المدفعجية ونظيره مان سيتي، فما هي توقعات نتيجة مباراة آرسنال ومان سيتي؟ وأهم المعلومات الخاصة بهذا اللقاء نهائي كأس الدرع الخيرية في انكلترا في 6/8/2023.

مع احتفال بيب جوارديولا بالثلاثية التي حققها بيب جوارديولا في احتفالاته غير المقيدة في وقت سابق من الصيف، تمكن أرسنال بهدوء من ابتهاج جائزة العزاء بمكان في درع المجتمع بفضل حصوله على المركز الثاني في موسم 2022-23 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم يلا شوت

في حين أن الاستسلام المتأخر شهد تسجيل أرسنال رقمًا قياسيًا جديدًا قدره 248 يومًا في القمة دون حفر اسمه على الكأس، فإن حملة أرسنال في الدوري تجاوزت كل التوقعات التي وضعت أمامهم في بداية الحملة، وما زال بإمكان فريق ميكيل أرتيتا. يكافأون على جهودهم بشريحة من الفضيات يوم الأحد.

أضاف آرسنال بالفعل شرفًا إضافيًا إلى حكومته هذا الصيف، حيث دافع عن لقب كأس الإمارات الودية يوم الأربعاء بفضل الفوز بركلات الترجيح على موناكو، الذي جعل ارسنال يتعادل 1-1 قبل أن يبتعد آرون رامسديل عن تاكومي. محاولة مينامينو 12 ياردة.

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وضع خمسة أهداف أيضًا في مرمى برشلونة ودوري MLS All-Stars على جانبي الهزيمة 2-0 أمام مانشستر يونايتد - والتي يمكن أن تُعزى بشكل أساسي إلى أخطاء فردية - يسعى آرسنال الآن للحصول على لقب درع المجتمع السابع عشر، والذي من شأنه أن يقودهم إلى الفوز على ليفربول مباشرة. المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد 21.

في السنوات الأخيرة، طور آرسنال ولعًا لنسخة إنجلترا من كأس السوبر، حيث فاز في كل من آخر أربع مباريات في درع المجتمع - وآخرها تغلب على ليفربول بركلات الترجيح في عام 2020 - وانتهت اثنتان فقط من آخر 10 مباريات من هذا القبيل بالهزيمة.

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وسجل مان سيتي ظهوره فى 14 مباراة سابقة فى مواجهة درع الاتحاد الإنجليزى، حيث توج باللقب 6 مواسم 1937 و1968 و1972 و2012 و2018 و2019، فيما خسره 8 مرات.

ونجح أرسنال في التتويج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي 16 مرة سابقة في تاريخه، حيث جاءت المرة الأولى في نسخة عام 1930 على حساب نظيره شيفيلد وينزداي.

بينما حصد الجانرز آخر ألقابه في الدرع الخيرية نسخة 2020، بعدما تغلب على نظيره بعد ليفربول بركلات الترجيح 5/4 بعد إنتهاء الوقت الأصلى للمباراة التي جمعتهما على ملعب "ويمبلي" بنتيجة 1-1

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وتوج أرسنال بلقب الدرع الخيرية في سنوات: 1930، 1931، 1933، 1934، 1938، 1948، 1953، 1991، 1998، 1999، 2022، 2004، 2014، 2015، 2017، و2020.