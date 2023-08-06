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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال يلا شوت MANCITY يلا كورة مباراة مانشتستر سيتي بث مباشر دون تقطيع تويتر، سيتم نقل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال مباشرة اليوم الأحد في كأس الدرع الخيرية لكرة القدم، المعروف أيضًا بـ "كأس السوبر الإنجليزي"، على أرضية ملعب ويمبلي الشهير.

تبدأ المباراة بين مانشستر سيتي وأرسنال اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. وستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال يلا شوت MANCITY يلا كورة مباراة مانشتستر سيتي بث مباشر دون تقطيع تويتر

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر اليوم

وكان فريق مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي، كما توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما أحتل فريق أرسنال وصافة البريميرليج ليشارك في كأس الدرع الخيرية، وفقًا للائحة المسابقة.

السيتي وارسنال بث مباشر تويتر | كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال يلا شوت اليوم (دون تقطيع)

تشكيل مانشستر سيتي أرسنال في كأس الدرع الخيرية

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - مانويل أكانجي.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا - رودري - جون ستونز.

خط الوسط الهجومي: جاك جريليش - جوليان ألفاريز - ماتيو كوفاتشيتش.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

حراسة المرمى: أرون رامسديل.

الدفاع: جورين تيمبر، جابريل ماجالايس، ويليام صاليبا، بن وايت.

الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

الهجوم: كاي هافارتز، جابريل مارتينيلي، بوكايو ساكا.

مباراة مانشستر سيتي وآرسنال يلا شوت

مباراة مانشستر سيتي وآرسنال يلا شوت

تنطلق مشاهدة مباراة مانشستر سيتي بث مباشر اليوم الاحد الموافق 6 من شهر يوليو الجاري ف منافسات بطولة درع اتحاد كرة القدم الانجليزي تحت انظار عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في كل مكان في العالم

بينما تنطلق مباراة مانشستر سيتي امام نظيرة ارسنال الليلة في تمام الساعة ال 3:00 مساء بتوقيت موريتانيا 4:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر 5:00 مساء بتوقيت السودان وليبيا 6:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا والصومال 7:00 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

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أرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم

اختتم الجانرز تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، مواجهاته الودية استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2023-2024، بالفوز على موناكو الفرنسي بنتيجة 4-5 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل.

فيما تلقى مانشستر سيتي الخسارة من أتليتكو مدريد الإسباني، بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة الودية الأخيرة لكتيبة جوارديولا.

يسعى فريق بيب جوارديولا لاستمرار نجاحه وتحقيق فوز في مباراة كأس الدرع الخيرية هذه بعد أن حقق الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي.

من جانبه، يسعى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، للفوز باللقب وتحقيق بداية قوية للموسم الجديد 2023-2024.

ويأمل فريق أرسنال في تحقيق الفوز بكأس الدرع الخيرية لإسعاد جماهيره والمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من النجاحات.

من الجدير بالذكر أن مباراة كأس الدرع الخيرية تعتبر تقليدًا في إنجلترا، حيث يلتقي بطل الدوري الإنجليزي مع بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في بداية الموسم التالي.

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