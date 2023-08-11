رابط مباراة الاهلي والحزم يوتيوب بث مباشر اليوم في دوري روشن 2023

الكثيرون يبحثون الآن عن رابط مباراة الاهلي والحزم وذلك من أجل مشاهدة أولى مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث جولة بين نادي الحزم السعودي والنادي الأهلي، حيث الموسم 2023-2024، ويبحثون الآن عن رابط مباراة الاهلي والحزم من أجل الاستمتاع بمشاهدة المباراة بث مباشر بعد عدم قدرتهم على الذهاب إلى الملعب ومشاهدة المباراة بث حي، وتنطلق اليوم جولة قوية للغاية بين الفريقان، ويلعب الأهلي هذه الجولة بقوة كبيرة حتى يتجنب الخسارة الذي تعرض لها في الموسم الأخير من الدوري، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط البث وموعد انطلاق المباراة والقنوات الناقلة لها.

رابط مباراة الاهلي والحزم

مقرر أن مباراة الأهلي والجزم تنطلق اليوم الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس من عام 2023، وذلك بتمام الساعة التاسعة على توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وأيضًا جمهورية مصر العربية، حيث يحتضن اللقاء الآن استاد الأمير عبد الله الفيصل، والتي ستكون أولى منافسات دوري روشن، حيث منافسات الجولة الأولى من الدوري، حيث يستعد اللاعبون في الوقت الحالي إلى المباراة والتي سوف تنطلق بعد دقائق من الآن، ويستعد كلا الفريقان لهذه الجولة بقوة من أجل الصعود إلى مستويات عالية في الدوري.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والحزم

وضحنا لكم رابط مباراة الاهلي والحزم والذي من خلاله يمكن رؤية المباراة والاستمتاع بها، حيث تنطلق خلال دقائق من الآن، ومن المقرر أن يتم إذاعة هذا اللقاء وجميع مباريات دوري روشن على قنوات ssc الرياضية، حيث تنقل البث في الشرق الأوسط، مع العلم أنه سيتم إذاعة هذا اللقاء على القناة الأولى لها، حيث يقوم بالتعليق على المباراة المُعلق فهد العتيبي.

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رابط مباراة الاهلي والحزم الآن

الجدير بالذكر أن أهلي جدة يتأهب لهذا اللقاء بعد أن عاد من منافسات دوري يلو، حيث الدرجة الثانوية السعودية، وقد نجح بالفوز بهذه البطولة وتأهل إلى دوري روشن، أما عن فريق الحم فقد استطاع أن يتأهل هو الآخر من دوري يو، حيث كان بالمركز الثاني ومعه ثمانية وستين نقطة، لهذا هذه الجولة ستكون بداية مثيرة قوية جدًا للبطولة بالكامل، لذا افتحوا، من أجل مشاهدة الجولة القوية والتي تنطلق اللحظات القليلة القادمة.

مشاهدة مباراة الأهلي والحزم من هُنا