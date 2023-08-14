وزير التعليم العالي: الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.34% والأسنان 90.97%

توك شو
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023، المسجلين لرغبات المرحلة، موضحًا أنَّ الحد الأدنى لكلية الطب البشري 377.5 درجة بنسبة 91.34%، وكلية الطب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97%، وكلية العلاج الطبيعي 369.5 بنسة 90.12% وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51%، وذلك حسبما ذكر الوزير بمؤتمر صحفي أذاعته إكسترا نيوز.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بكليات الطب البيطري والإعلام والسياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والزراعة وغيرها من الكليات والمعاهد.

وقال وزير التعليم العالي أن عدد الطلاب 112 ألف طالب المسجلين للمرحلة.

و بلغ عدد الطلاب 2703 لم يتقدموا للمرحلة.
 

وعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أعلن وزير التعليم العالي، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية، وأيضًا مواعيد تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية.
 

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