ألمانيا: اعتقال رئيس سابق لشركة بسبب تورطه في تصدير أسلحة لروسيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن الادعاء العام في ألمانيا اليوم الخميس، عن إلقاء السلطات القبض على رئيس سابق لشركة ألمانية مصنعة للأدوات الدقيقة للاشتباه في تزويده قطاع الأسلحة الروسي بسلع محظورة ثنائية الاستخدام.

وذكر الادعاء العام، أن الرجل يشتبه في توقيعه ثلاثة عقود مع شركة مصنعة للأسلحة الروسية في 2015؛ بهدف تسليم معدات استخدمتها شركات روسية في إنتاج بنادق قناصة.

وأضاف البيان، أن المشتبه به تحايل بذلك على عقوبات فرضت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 الذي حظر تصدير السلع ثنائية الاستخدام إلى روسيا.

وتابع البيان أن المعدات تم تسليمها بمساعدة شركات خارجية عبر سويسرا، وفي إحدى المرات عبر ليتوانيا. وبلغ حجم طلبية البيع نحو مليوني يورو.

وجاء أيضًا في بيان الادعاء العام أن الشركة كانت شاركت أيضًا في تدريب موظفين من الشركة المصنعة للأسلحة الروسية على استخدام تلك الأدوات في 2016.

واعتقلت السلطات المشتبه فيه الألماني في فرنسا منذ العاشر من أغسطس على أساس مذكرة اعتقال أوروبية، ثم أصبح رهن الاحتجاز في ألمانيا لدى اعتقاله في مطار فرانكفورت يوم 22 أغسطس.

أوكرانيا محظور عقوبات مشتبه به مطار فرانكفورت مذكرة اعتقال اعتقلت تزويد محظورة الادعاء العام شركة المانية ألمانيا اليوم الغزو الروسى
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. تحديد موعد وصول محمد صلاح إلى السعودية للتوقيع مع اتحاد جدة

عاجل.. تشكيل الخليج الرسمي لمواجهة الاتفاق وموقف محمد شريف

عاجل.. شرط "غريب" من أحمد فتوح لتوقيع عقد جديد مع الزمالك

كارلو أنشيلوتي يكشف مفاجأة كبرى بشأن صفقة مبابي مع ريال مدريد

بث مباشر الهلال ضد الرائد يلا شوت | يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والرائد مباشر تويتر اليوم 24/08/2023 بالدوري السعودي

عاجل - سعر الدولار الآن في السوق السوداء Dolla Price Now

عاجل.. التشكيل الرسمي لفريق الأهلي ضد الأخدود في دوري "روشن" السعودي

عاجل.. تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الرياض في دوري روشن السعودي