عاجل.. أول تعليق من عادل حمودة على زلزال المغرب: "أدعو الله أن يمنح الشعب الراقي القوة لتجاوز الكارثة"

علق الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير عادل حمودة، على زلزال المغرب، الذي وقع اليوم بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، ليضرب عددًا من مدن المغرب، وكانت أكثرها تأثرًا الدار البيضاء ومراكش وأكادير والرباط.

وقال حمودة، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن مآساة الشعب المغربي الراقي بسبب الزلزال، لن يشعر بها إلا من عاش المآساة نفسها، وهو ما حدث في مصر في شهر أكتوبر 1992، حيث هدمت منازل وشردت أسر ودب الخوف في قلوبنا جميعا.

وطالب حمودة، بالدعاء إلى شعب المغرب العظيم، أن يحميهم الله ويمنحهم القوة لتجاوز الكارثة.

وأكدت وسائل إعلام مغربية، أن زلزل المغرب المدمر استمر قرابة الدقيقتين، مما تسبب في وقوع مئات الضحايا من القتلى والمصابين، كما تسبب في دمار العديد من المباني في عدد من مدن المغرب.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، إن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 1037 حالة وفاة و1204 إصابات، من بينها 721 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة محينة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة الواحدة زوالا من يوم السبت 9 سبتمبر.

وقدمت العديد من الدول والهيئات التعازي للمغرب في ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة ليلة السبت وبلغ شدته 7 درجات على مقياس ريختر، حيث باتت المملكة على كارثة وليلة مرعبة وكان مركز الهزة الأرضية في قرية "إغيل" بإقليم الحوز.