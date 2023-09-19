بث مباشر مباراة النصر ضد بيرسبوليس تويتر آلحين : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس بث مباشر اليوم يلا شوت {آبطال آسيا 2023}

بث مباشر مباراة النصر ضد بيرسبوليس تويتر

يترقب مشجعي نادي النصر السعودي بث مباشر مباراة النصر ضد بيرسبوليس تويتر: مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس بث مباشر اليوم يلا شوت،استقبلت الجماهير الإيرانية لكرة القدم رونالدو وزملاؤه باحتفالات تاريخية كبيرة. يعتبر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعبًا مؤثرًا بشكل كبير في عالم كرة القدم حول العالم. وفي هذا السياق، يسعى الفريق السعودي النصر هذا الموسم إلى تقديم أداء جيد يمكنه من المنافسة على البطولات على الصعيدين المحلي والقاري.

يجدر بالذكر أن مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا تضم فرقًا قوية مثل بيرسبوليس الأوزبكي والدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس بث مباشر اليوم يلا شوت

نتيجة مباراة برسبوليس والنصر في ختام مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا موسم 2024/2023، لحساب مرحلة الذهاب، يحتضنها الليلة ملعب ستاد آزادي Azadi Stadium في العاصمة الإيرانية طهران، يسعى من خلالها “الجيش الأحمر” إلى تتويج مشاركاته السابقة في البطولة، بالذهاب بعيدًا عن نحو منصات التتويج الآسيوية، بينما يعول العالمي على عودة قوية بعد غياب للموسم الماضي، من أجل تحقيق إنجاز يضاف إلى سلسلة نجاحات الأندية السعودية في البطولة القارية.

تنطلق مباراة بيرسبوليس ضد النصر اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، اليمن، الأردن، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

وشهد الفريق الأصفر عودة قوية عقب التوقف الدولي، فتمكن النصر من الفوز المباراة الماضية أمام صاحب الأرض نادي الرائد السعودي، في مباراة شهدت انتصار النصر بثلاثية مقابل هدف للرائد، بجانب استمرار تألق رونالدو وتسجيله هدف ثالث رائع في الدقيقة 78.

بث مباشر مباراة النصر ضد بيرسبوليس تويتر

ترددات القنوات الناقلة لمباراة النصر اليوم

حيث إن القنوات المتاحة لإذاعة هذه المباراة هي بي إن سبورت آسيا على سهيل سات ونايل سات، وقناة SSC على عرب سات فقط:

القناة القمر التردد الترميز التصحيح beIN SPORTS AFC نايل سات 12245 عامودي 27500 2/3 سهيل سات 11585 عامودي 27500 2/3 SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4

مع العلم انَّ يُمكن مشاهدة المباراة على قناتي أبو ظبي الرياضية آسيا ودبي الرياضية آسيا، ولكنهما متاحتان فقط من خلال تطبيق STARZPLAY.

تشكيل النصر أمام بيرسبوليس

حارس المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - إيمريك لابورت - محمد آل فتيل - سامي النجعي.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - عبد الرحمن غريب.

الهجوم: ساديو ماني - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وبيرسبوليس | من هنــــا

تشكيل بيرسبوليس ضد النصر السعودي

حراسة المرمي: رضا بيرانفاند.

خط الدفاع: دانيل اسماعيلفار - حسن كنعاني - علي نعمتي - مرتضي بوراليجانجي.

خط الوسط: مسعود ريجي - سعيد صادقي - ميلاد سارلاك.

الهجوم: مهدي ترابي - وحيد أميري - محمد عمري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وبيرسبوليس | من هنــــا

بث مباشر مباراة النصر ضد بيرسبوليس تويتر

يبدأ النصر السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا 2024 بمواجهة بيرسبوليس على ملعب آزادي، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات. تأهل النصر إلى هذه المرحلة بعد مباراة صعبة في الدور التمهيدي أمام شباب الأهلي دبي، انتهت بفوز النصر بنتيجة 4-2 في اللحظات الأخيرة من المباراة.

تجدر الإشارة إلى أن النصر وقع في "مجموعة الموت" في دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه الدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكي في مبارياته القادمة.