بث مباشرارسنال وتوتنهام (يلا شوت) بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي

بث مباشرارسنال وتوتنهام (يلا شوت) دون تقطيع في الدوري الإنجليزي،نقدم لكم في هذا المقال تفاصيل مباراة من العيار الثقيل تضمنت قمة بين نادي أرسنال ومنافسه نادي توتنهام، وذلك ضمن جولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ستقام هذه المباراة على أرض ملعب الإمارات.

كلا الفريقين يتأهبان لهذه المواجهة بقوة وتركيز عالي، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وتحقيق نتائج إيجابية. يتوقع أن تكون المباراة مشوقة ومثيرة، وستجلب العديد من الأحداث المثيرة لعشاق كرة القدم.

مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر

بينما تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من مباراة ارسنال وتوتنهام خلال جولة الاسبوع السادس من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، مساء اليوم الاحد في تمام الساعة 1 مساءً بتوقيت موريتانيا، 2 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 3 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن، 5 مساءً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

ويستهدف كل من ارسنال وتوتنهام، الخروج بالثلاث نقاط من أجل مواصلة مطاردة مانشستر سيتي، صاحب المركز الأول والمتصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال الانجليزي وتوتنهام | من هنــــا

وخلال هذا الموسم، تشتعل المنافسة في المركز الأربعة الاولى على الدوري الإنجليزي الممتاز، بين كل من مانشستر سيتي وتوتنهام وليفربول وأرسنال على الترتيب، في ظل تقارب عدد النقاط بين أطراف المربع الذهبي، ورغبة كل نادي في إحداث فارق مطمئن مع بقية المنافسين. وكان قد فاز أرسنال على إيفرتون، في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، 1-0، بينما حقق توتنهام الفوز على شيفيلد يونايتد 2-1.

بث مباشرارسنال وتوتنهام

حصل نجوم آرسنال على دفعة معنوية كبيرة إثر فوزهم الكبير على أيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف دون رد لـ بوكايو ساكا وتروسارد وجابرييل جيسوس، على ستاد الإمارات بإنجلترا، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

يقدم توتنهام هذا الموسم أداء جيدًا مع مدربه الجديد ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي حتى الآن خلف نادي مانشستر سيتي برصيد 13 نقطة بالتساوي مع نادي ليفربول في النقاط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال الانجليزي وتوتنهام | من هنــــا

وكان نادي توتنهام قد فاز في المباراة الأخيرة له في الدوري على نادي شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف في مباراة صعبة.

ما هو تشكيل أرسنال الرسمي ؟

جاء على النحو التالي: " رايا، وايت، ساليبا، جابرييل، زينيتشينكو، رايس، فييرا، أوديجارد، ساكا، جيسوس، نيكيتاه".

دكة بدلاء أرسنال: "رامسديل، سيدريك، توميساو، كيويور، جورجينهو، محمد النني، سميث راو، نيلسون، هافريتز.

ما هو تشكيل توتنهام الرسمي؟

"فيكاريو، بيدرو بورو، روميرو، فان دي فين، أدوجي، بيسوما، سار، ماديسون، كولوسيفيسكي، سون، جونسون".

دكة البدلاء: "فورستر، رويال، داير، دافيز، سكيب، هويبيرج، سولومون، ريتشارليسون، فيليس.