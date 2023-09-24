بث مباشر مباراة ارسنال ضد توتنهام تويتر: مشاهدة مباراة ارسنال ووتوتنهام بث مباشر اليوم يلا شوت

نقدم لكم في هذا المقال، بث مباشر مباراة ارسنال ضد توتنهام تويتر: مشاهدة مباراة ارسنال ووتوتنهام بث مباشر اليوم يلا شوت،في سعيه لمواصلة خط تفوقه الإماراتي ضد خصمه اللدود، يستضيف أرسنال فريق توتنهام هوتسبير في ديربي شمال لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

يمتلك كلا العملاقين في العاصمة 13 نقطة من أول خمس مباريات لهما في الموسم الجديد، لكن فريق ميكيل أرتيتا يدخل أيضًا في المواجهة الشهية على خلفية فوزه الكبير على آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.

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بينما تنطلق مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر اليوم الاحد الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري في منافسات ذهاب الجولة السادسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بث مباشر ارسنال وتوتنهام اللية وذلك تحت انظار وعشاق ومحبي الساحرة المستديرة في كل مكان في العالم عن تلك المواجهة النارية

على مدى السنوات العديدة الماضية، اضطر مشجعو أرسنال إلى مشاهدة توتنهام يبرز في دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء بينما كانوا يسعون لتحقيق المجد في الدوري الأوروبي، ولكن هذه المرة، جاء دور الجانرز لإثبات ذلك. إنهم يضمنون حجزًا على الطاولة العليا في القارة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال الانجليزي وتوتنهام | من هنــــا

بذل فريق آيندهوفن الذي لم يخسر في 26 مباراة في جميع المسابقات قصارى جهده للتباهي بقوته الهجومية في أمسية ممطرة في شمال لندن، لكن أرسنال أمطر عرض بيتر بوس بفضل سلسلة من الأهداف من أربعة من المشتبه بهم المعتادين في بوكايو ساكا وجابرييل جيسوس. ومارتن أوديجارد ولياندرو تروسارد.

ماهو موعد مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر ؟

بينما تنطلق مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر اليوم في تمام الساعة ال 1 مساء بتوقيت موريتانيا 2 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والساعة 3 مساء بتوقيت السودان وليبيا 4 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والاردن وفسطين ولبنان وسوريا والصومال وفي تمام الساعة ال 5 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وتوتنهام

ومن المنتظر أن، تذاع مباراة أرسنال وتوتنهام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي مساء اليوم، على قناة beIN Sports HD 1. وفق ما هو مقرر.

تمت كتابة السيناريو ليلعب ريتشارليسون دور البطولة في المواجهة الأخيرة بين توتنهام وشيفيلد يونايتد، والتي جاءت بعد أن اعترف المهاجم الذي كان يعاني من سوء الأداء حتى الآن بطلب المساعدة النفسية لمشاكل خارج الملعب، بعد أن ناضل من أجل السيطرة على عواطفه في المباراة. قميص البرازيل خلال فترة الاستراحة الدولية.

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قبل تقديم ريتشارليسون كبديل، كان توتنهام قد تأخر بهدف في شمال لندن بسبب تسديدة جوستافو هامر ولم يكن لديه رد على بطولات ويس فودرينغهام - أو في الواقع تكتيكاته التي تضيع الوقت - ولكن تم ترك فريق Blades رقم واحد باللون الأحمر. واجه الفريق فريقه عند الموت مباشرة، حيث سجل ريتشارليسون هدف التعادل برأسه قبل أن يمرر إلى ديان كولوسيفسكي ليسجل هدف الفوز المثير في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال الانجليزي وتوتنهام | من هنــــا

كسر الرقم القياسي الخاص بهم لأحدث عودة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز - والذي كان يحمله سابقًا ستيفن بيرجوين - مستوحى من النجاح 3-2 في ليستر سيتي - يظل توتنهام دون هزيمة في دوري الدرجة الأولى منذ أن تولى أنجي بوستيكوجلو زمام الأمور ولم يقدم سوى أداءً جيدًا أسوأ من مانشستر سيتي المثالي حتى الآن هذا الموسم.

بفضل الهجوم المذهل في نهاية الأسبوع الماضي، واصل توتنهام أيضًا خط تسجيله مرتين على الأقل في جميع مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة بوستيكوجلو حتى الآن، ولم يجلسوا منذ موسم 1965-1966 على 13 نقطة بعد خمس مباريات، لكن سيحتاج القليل إلى التذكير بخروج أنطونيو كونتي القاسي بعد عدة أشهر من قيادته لتوتنهام إلى أفضل بداية له في الموسم الماضي.

ستكون مباراة الأحد بمثابة ديربي شمال لندن التنافسي رقم 208 منذ أن التقى أرسنال وتوتنهام لأول مرة في عام 1896 - حيث كان الجانرز فريقًا من جنوب شرق لندن - وانتصر رجال أرتيتا في أربعة من آخر خمس مواجهات مع ألد أعدائهم، الذين لقد مر 13 عامًا سيئ الحظ دون الفوز بأي مباراة في دوري الدرجة الأولى على أرض الإمارات.