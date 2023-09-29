بث مباشر النصر الشوط الأول (1-0).. مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي

بث مباشر النصر.. مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي

بث مباشر النصر.. مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي، يتصدر حاليا المشهد الرياضي العربي مباراة هامة بين النصر السعودي موطنه الطائي.

ويبحث عدد كبير من جماهير كرة القدم في مصر والوطن العربي، عن مباراة النصر السعودي ضد الطائي مساء اليوم ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

بث مباشر النصر.. مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي عبر موقع بوابة الفجر الإلكترونية كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل عمليات البحث عليهم في جوجل، عن مباراة النصر والطائي.

بث مباشر النصر.. مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي

لذلك تحرص بوابة الفجر الإلكترونية، على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر السعودي والطائي في مسابقة الدوري السعودي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

بث مباشر مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ضد الطائي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري السعودي 2023-2024.

ويحتضن ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بالمملكة العربية السعودية، وتنطلق صافرة المباراة في الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا وفلسطين، والساعة 5 بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 4 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7 بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

رابط بث مباشر مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي من هنـــا .

رابط بث مباشر مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي من هنـــا .

بث مباشر النصر.. مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي

تشكيل النصر الرسمي أمام الطائي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، تاليسكا.

جدير بالذكر أن يحتل النصر السعودي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الطائي المركز الثاني عشر 7 نقاط بجدول الترتيب من فوز مباراتين وهزيمة في 4 وتعادل مباراة.

رابط بث مباشر مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي من هنـــا .



القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

وتذاع مباراة النصر السعودي والطائي في بطولة الدوري السعودي 2023-2024، عبر شبكة قنوات SSC sports الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي، بتعليق المعلق الرياضي عبدالله الغامدي على القناة الصوتية الاولى، ونور الدين أيت علي على القناة الصوتية الثانية.