بث مباشر مباراة النصر السعودي تويتر: الآن مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر اليوم يلا شوت

دوري روشن بصحبة Al-Nasr and Damak اليوم، بث مباشر مباراة النصر السعودي تويتر: مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر اليوم يلا شوت، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023، يستضيف فريق النصر السعودي لكرة القدم، نظيره فريق ضمك، في مباراة منتظرة تقام مساء اليوم السبت، والتي تحمل معها الكثير من الترقب والإثارة. يجمع هذا اللقاء بين فريق النصر وفريق ضمك على أرض ملعب الأول بارك في الرياض، ويعد هذا اللقاء جزءًا من المنافسات المثيرة للدوري السعودي لعام 2023.

يسعى النصر لتحقيق الفوز في هذه المواجهة للمضي قدمًا في صدارة جدول ترتيب الدوري أو على الأقل الحفاظ على مركزه في المقدمة. ومن المتوقع أن يبذل النصر أقصى جهده في هذا اللقاء بقيادة نجمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

من ناحية أخرى، يسعى فريق ضمك لتقديم أداء قويًا والمنافسة بقوة أمام فريق النصر، وهذه المباراة تعتبر فرصة لهم للظهور بشكل جيد والمحافظة على موقعهم في جدول الترتيب. يأمل فريق ضمك في تحقيق نتيجة إيجابية تضيف نقاطًا جديدة إلى رصيدهم في الدوري.

بهذا يُنتظر أن تكون مباراة النصر ضد ضمك مثيرة ومشوقة لمحبي كرة القدم، وسيتابعها المشجعون بشغف لمعرفة النتيجة النهائية وأداء الفرق في هذا الصراع المليء بالتحدي والمنافسة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد ضمك اليوم في دوري روشن 2023/2024

قنوات الرياضة SSC هي الوجهة الرئيسية لمشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وهي تقدم تغطية شاملة لمعظم المباريات في المسابقة. لمشاهدة مباراة النصر وضمك اليوم في دوري روشن 2023/2024، ستحتاج إلى معرفة تردد قناة SSC1 HD. إليك الجدول التالي مع التردد:

- القناة: SSC1 HD

- التردد: يمكنك العثور على التردد الصحيح لمشاهدة مباراة النصر وضمك على موقع القناة الرياضية SSC أو عن طريق البحث على محرك البحث الخاص بجهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة SSC1 HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

من المهم أن تتأكد من ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الصحيح لضمان استقبال البث بجودة عالية. نظرًا لأن الترددات قد تتغير بين الفترات، يفضل التحقق من المصدر الرسمي لقنوات SSC لضمان تحديثات الترددات وضبط الجهاز وفقًا لها.

موعد مباراة النصر وضمك اليوم في الدوري السعودي 2023/2024

موعد مشاهدة مباراة النصر وضمك اليوم في الدوري السعودي 2023/2024، لتبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تعتبر مباراة النصر السعودي مع فريق ضمك فرصة حاسمة للفريق النصراوي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاستعادة زخم الانتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية. بالنظر إلى تصنيفه الحالي في الدوري السعودي 2023/2024 حيث يحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة، يمكن للنصر تحسين مركزه والمنافسة على اللقب. على الجانب الآخر، يجب على فريق ضمك أداء قويًا للحفاظ على موقعه في ترتيب الدوري وتحسين أدائه خلال هذه المباراة الهامة. حيث يحتل ضمك المركز العاشر بواقع 10 نقاط، وهذا يجعله يسعى للخروج بنتيجة إيجابية والتقدم في جدول الترتيب.

بث مباشر مباراة النصر السعودي تويتر

سيكون هذا الاجتماع بين النصر وضمك فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة مباراة قوية بين فريق مميز وآخر يسعى للتحسن والتقدم في الدوري. ستكون المباراة محط أنظار العديد من المشجعين الذين يترقبون أداء كريستيانو رونالدو وأداء الفرقين في هذا اللقاء المهم.

تشكيل النصر ضد ضمك

حراسة المرمى راغد النجار خط الدفاع أليكس تيليس - إيمري لابورت - عبدالإله العمري - نواف البوشل خط الوسط سيكو فوفانا - عبدالله الخيبري - أوتافيو الهجوم ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا

تشكيل ضمك ضد النصر

حراسة المرمى مصطفى زغبة خط الدفاع ضاري العنزي - عبد القادر بدران - فاروق شافعي - سنوسي هوساوي خط الوسط دوماجوج أنتوليتش - طارق حامد - جورج كيفين نكودو الهجوم نيكولاي ستانكيو - أحمد الزين - أسان سيساي

تحذير من النصر السعودي إلى ساديو ماني قبل مواجهة ضمك

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود خطر إيقاف لاعبي النصر، ساديو ماني وعبد الله الخيبري، في المباراة المقبلة ضد الفيحاء في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين. ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، يكون هذا الإيقاف مرتبطًا بتلقي كل منهما الإنذار الرابع في مباراة ضمك المقبلة المزمع إقامتها في ملعب الأول بارك بالرياض يوم السبت.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وضمك | من هنــــا

في حال تلقي الثنائي ساديو ماني وعبد الله الخيبري بطاقة صفراء أثناء مباراة ضمك، سيكون عليهما الغياب عن المباراة التالية أمام الفيحاء التي ستُقام في 28 أكتوبر. يسعى النصر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل في المباراة السابقة أمام أبها بنتيجة 2-2، حيث يسعى المدرب كاسترو والفريق بأكمله لتحقيق الفوز على ضمك والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري بالإضافة إلى بطولتي كأس الملك وكأس السوبر السعودي وكأس دوري أبطال آسيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وضمك | من هنــــا

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، وقائد الفريق كريستيانو رونالدو يتصدر جدول هدافي البطولة برصيد 10 أهداف. الفريق يتطلع للمضي قدمًا والمنافسة بقوة على الصدارة والمحافظة على زخم الفوز لتحقيق الأهداف المسطرة لهذا الموسم.

سيكون اللقاء محط أنظار الجماهير بسبب مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يقود فريق النصر في هذه المباراة المهمة.

ويعاني النصر من غياب حارسه الأساسي نواف العقيدي بسبب الإصابة، مما يضع ضغطًا إضافيًا على فريق النصر لتعويض غيابه.

يحتل النصر حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز العاشر برصيد 10 نقاط، وهذا يعني أن الفريقين سيسعيان للفوز لتحسين ترتيبهما في الدوري.