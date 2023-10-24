حملة مواطن تتبرع بـ426 صندوقا من الخبز البلدي لدعم أهالي غزة

قامت حملة مواطن لدعم مصر، برئاسة محمد فاروق، المنسق العام على مستوى الجمهورية، بالتبرع بعدد 426 صندوق من الخبز بإجمالي 51120 رغيف من الخبز البلدي، مقدمة من شركة المهندس لتصنيع الحاصلات الزراعية، وبإشراف من مروان قرقورة منسق الحملة بمحافظة البحيرة، ومحمد صبري سرحان، منسق الحملة بمحافظة شمال سيناء، وبالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري.

يأتي ذلك في إطار دور حملة مواطن، في تخفيف العبء عن أهالي قطاع غزة والدعم الدائم للقضية الفلسطينية، والمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لإغاثة أهالي غزة.

وقال محمد فاروق، المنسق العام لحملة مواطن، إن الحملة ستتبنى خطة لتقديم قوافل دعم ومساعدات لأهلنا في غزة، من أجل المساهمة في فك الحصار الواقع عليهم من قبل الكيان الصهيوني، والعمل تقديم الدعم اللازم لهم وتوفير كل الاحتياجات الأساسية للشعب الأعزل المنتهك حقه.

وفي ذات السياق، قال مروان قرقورة، إن الحملة مستمرة في دعم الأخوة في فلسطين بكل السبل المتاحة وتقديم يد العون لهم والشد على أيديهم، مع استمرار تدفق صناديق الخبز البلدي خلال الفترة المقبلة، مع السعي لتوفير عدد من السلع الأساسية لإدخالها إلى القطاع.