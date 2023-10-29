جنايات الأقصر تحيل أوراق شقيقين قتلا شخصا وأحرقاه بإسنا لفضيلة المفتي

قضت محكمة جنايات الأقصر، الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، وطارق عبدالفتاح عمر، ماجد محمود حميده، أحمد السيد الداودي، وأمانة سر حسن عبدالراضي، بإحالة أوراق المتهمين ح. م. ع، وط. م. ع، لفضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام لما اقترفاه من ذنب في حق المجني عليه ياسر ابوالمجد أحمد، وحددت جلسة 3 نوفمبر 2023 للنطق بالحكم.

واستهلت المحكمة، نظر القضية بالاستمتاع إلى طلبات دفاع المتهمين، ثم مرافعة محمود عز الدين، وكيل النائب العام، والتي طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مع تقديم الأدلة الجنائية الكافية لارتكابهما جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وتعود أحداث الواقعة بالقضية رقم 20271 لسنة 2021 جنايات مركز إسنا، والمقيدة برقم 1787 لسنة 2021، والتي تفيد قيام الشقيقان "حمدى.م" 41 سنة، وطه.م" 31 سنة، بالدخول فى مشاجرة مع "ياسر.ا" 41 سنة، قاما خلالها بالتخلص منه بضربه بشاكوش على رأسه ثم إضرام النيران فيه وذلك نتيجة خلافات أسرية بينهما، وجرى ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وشملت التحقيقات بالواقعة، خلال استجواب المتهمين اعترافهما بالكامل بالواقعة، إذ أجرى المتهمان تمثيلا للجريمة أمام رجال النيابة العامة، كما خرج تقرير الطب الشرعي والصفة التشريحية للمتوفى، أن الجثة لذكر متوسط الطول والبنية في حالة من التفحم الكلي وحروق نارية يبدو عليها ضعف الفاعل الحيوي مما يشير إلى حدوثها بعد الوفاة مباشرة وحدثت نتيجة تعرض الجسم للهب النار، وبسؤال شهود من الأهالى حول الواقعة تعرفوا على المتهمين عقب شراءهما شاكوش من ورشة ميكانيكا، كما جلبا جركن بداخله كمية بنزين من إحدى محطات الوقود بمدينة إسنا، لتنفيذ جريمتهما مع سبق الإصرار والترصد.