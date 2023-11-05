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"إلقاء قنبلة نووية على غزة إحدى الخيارات المطروحة"..وزير إسرائيلي يفضح مخططات نتنياهو

وزير التراث الإسرائيلي
وزير التراث الإسرائيلي

وزير الإسرائيلي.. وزير التراث الإسرائيلي المتطرف " عميحاي الياهو" والذي يعد من أحد أعضاء حزب " عموتسما يهوديت" يطالب بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة على اعتبار أن ذلك من إحدى الخيارات المطروحة والتي يمكن من خلالها حسم الحرب بين حماس واسرائيل.

وزير التراث الإسرائيلي 

حيث قال وزير التراث الإسرائيلي " عميحاي الياهو" في أحد المقابلات الإذاعية صباح اليوم الأحد الموافق 5 من نوفمبر الجاري أن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة إحدى الخيارات المطروحة وأن ذلك هي إحدى الطرق التي ستمكن إسرائيل من الفوز على حماس بالرغم من أن هذه الطريقة سوف تدمر بعض المدن الإسرائيلية، متجاهلا تمامًا مصير الأسرى اليهودين وعندما وجه له المزيد سؤالًا عن مصير الأسرى علق قائلا: أن حيات هؤلاء الأسرى ليست اغلى من حيات الجنود الإسرائيليين متنازلا تمامًا عن هؤلاء الأسرى مقابل تدمير قطاع غزة والتخلص من حركة المقاومة.

واضاف أيضا خلال اللقاء بأن الحكومة الإسرائيلية لن تسمح ولن تقدم أي مساعدات إنسانية لأهل غزة واصفًا لهم بالنازيبن.

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رد نتنياهو على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي 

بعد أن طلب وزير التراث الإسرائيلي "عميحاي الياهو" بإلقاء قنبلة نووية واستخدام أسلحة الدمار الشامل بقطاع غزة على أساس أن هذه احدى الاقتراحات المطروحة من قبل الحكومة الإسرائيلية وكشف الخيارات التي تطرحها الحكومة للقضاء على حماس عن طريق الخطأ علق نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية على ذلك التصريحات قائلا: أن تصريحات الوزير المتطرف "عميحاي الياهو" منفصلة عن الواقع كما أمر بمنع وزير التراث من حضور الاجتماعات الحكومية لأجل غير مسمى.

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ونتيجة هذا القرار الذي اتخذه نتنياهو ضد وزير التراث، قام الوزير" عميحاي الياهو " بتوضيح التصريحات الذي أفاد بها من خلال البرنامج الاذاعي موضحًا من خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس " قائلا: أن ما صرح به في ذلك البرنامج ما هو إلى تعبير مجازي وأن برغم من أن هذه الطريقة التي يجب التعامل بها ضد الإرهاب لكن اسرائيل مازالت تعمل على إعادة الرهائن سالمين معافين.

وزير التراث الإسرائيلي 

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