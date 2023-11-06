كورة لايف الآن ( 1 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي يلا شوت الشوط الثاني اليوم في دوري آبطال آسيا {الزعيم يتوهج }

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي يلا شوت اليوم

دوري الأبطال بين Al Hilal - Mumbai City اليوم، مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري آبطال آسيا، يترقب عشاق الهلال وعشاق كرة القدم على وجه الخصوص، مباراة نادي الهلال السعودي مع نادي مومباي سيتي الهندي في إطار منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024. تُعد هذه المباراة واحدة من أبرز المباريات في هذه المسابقة القارية، حيث سيحاول الهلال السعودي الصدارة والتأهل، في حين يتعين على مومباي سيتي الهندي البحث عن الفوز للمحافظة على الأمل في التأهل.

الهلال يعود بهدف في الشوط الثاني أمام مومباي

في ليلة مشرقة من ليالي الكرة القدم، استطاع نجم نادي الهلال، ميشال ريتشارد ديلغادو، أن يكتب تاريخًا جديدًا للنادي السعودي. كان ذلك في اللقاء الحماسي الذي جمع الهلال بفريق مومباي في بطولة كأس آسيا، والذي أقيم في ملعب مميز.

على مرور الدقائق وتقدم اللقاء، كان الفريقان يبذلان جهدًا كبيرًا للسيطرة على المباراة وتحقيق الانتصار. وفي الدقيقة 62 من عمر اللقاء، قام ميشال ريتشارد ديلغادو بلمسة سحرية، حيث نجح في التسجيل وإحراز هدفٍ رائعٍ للهلال.

هذا الهدف لم يكن مجرد هدف عابر، بل كان هو الفارق بين الفريقين في هذا اللقاء الحاسم. بفضل هذا الهدف، نجح الهلال في الانتصار وحصد الثلاث نقاط الثمينة، مما جعل الفرحة تعم المدرجات وقلوب جماهير النادي.

الهلال يتعادل سلبياً أمام مومباي في الشوط الاول

في إطار مباريات الدوري الآسيوي لعام 2023-2024، واجه نادي الهلال السعودي نظيره نادي مومباي سيتي الهندي في مباراة مرتقبة ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات. وقد كانت المباراة تجمع بين الفريقين على استاد دي واي باتيل في الهند.

بدأت المباراة بحماس وحذرة من الفريقين، حيث شهدنا في الدقائق الأولى عدة فرص خطيرة. في الدقيقة الأولى، أضاع نادي مومباي سيتي فرصة مهمة داخل منطقة جزاء الهلال. وفي الدقيقة الرابعة، قام حارس الهلال، محمد العويس، بالتصدي لفرصة انفراد صريح لأحد مهاجمي مومباي سيتي، مما حال دون تسجيل هدف مبكر.

شهدت الدقائق الأولى من المباراة ضغطًا متواصلاً من جانب نادي مومباي سيتي في محاولة للتقدم في النتيجة. تسبب هذا الضغط في محاولات متبادلة من الفريقين للسيطرة على وسط الميدان وخلق فرص تسجيل.

في الدقيقة السابعة، أضاع ميشيل ديلجادو فرصة أخرى لصالح مومباي سيتي في انفراد آخر بحارس مرمى الهلال. وبهذا، استمرت المباراة في تقديم مشاهد مثيرة ولكن دون تسجيل أهداف حتى الآن.

تقدم الوقت بسرعة، وفي الدقيقة الخامسة عشرة، شهدنا محاولات متبادلة من الهلال ومومباي لتسجيل الهدف الأول. كما قام لاعب سالم الدوسري من الهلال بمحاولة تسديدة قوية ولكنها تمت صدها من قبل دفاع مومباي.

في الدقيقة الرابعة والعشرون، قام روبن نيفيز من الهلال بتسديدة قوية تجاوزت دفاع مومباي ولكن تصدى لها حارس مرمى الفريق الهندي ببراعة ومنع تسجيل الهدف.

بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة، استمرت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي دون تسجيل أي أهداف. وفي الدقيقة الواحدة والثلاثين، قام ميشيل ديلجادو بتمريرة دقيقة للمنطقة الجزائية من مومباي، لكن دفاع الفريق الهندي تمكن من إنقاذ الموقف في اللحظة الأخيرة.

بهذا، تستمر المباراة في تقديم لحظات مثيرة وتنافسية بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما للتقدم وتسجيل هدف يمنحه الأفضلية. سنراقب مزيدًا من التطورات والأحداث في هذه المباراة الحاسمة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي يلا شوت اليوم

يمكنك متابعة بث مباشر لمباراة الهلال السعودي مع مومباي سيتي الهندي عبر موقع الفجر في إطار منافسات دوري أبطال آسيا يوم الاثنين 6 نوفمبر. ستقام المباراة على استاد دي واي باتيل ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة والساعة 16:00 بتوقيت القاهرة. سيكون هذا اللقاء فرصة لمتابعي الهلال لمشاهدة أداء فريقهم وتشجيعهم في هذه المباراة المهمة.

يحتل الهلال موقع الصدارة في المجموعة برصيد 7 نقاط، وهو يشعر بالقوة والثقة في الأداء، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة. يأمل الهلال في تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل التأهل المبكر إلى المرحلة التالية في دوري أبطال آسيا.

من ناحية أخرى، يواجه نادي مومباي سيتي الهندي وضعًا صعبًا في المجموعة، حيث يقبع في المركز الأخير دون نقاط بعد أن خسر في جميع مبارياته حتى الآن. بالرغم من أن حظوظ مومباي سيتي في التأهل تبدو ضئيلة، إلا أنهم سيسعون لتحقيق الفوز والمحافظة على الكرامة والأداء الجيد في هذه المباراة.

يعد ملعب شري شيف شاتراباتي الهندي مسرحًا لهذه المباراة المهمة. ومن المتوقع أن تكون المدرجات ممتلئة بعشاق الكرة الهندية والسعودية الذين سيشجعون فرقهم بشغف. كما ستتيح البثوث التلفزيونية لعشاق الرياضة متابعة كل تفاصيل المباراة عبر شاشاتهم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي سيتي اليوم

يمكن مشاهدة بطولة دوري أبطال آسيا في المملكة العربية السعودية عبر شبكة قنوات SSC الرياضية. لمتابعة مباراة الهلال ومومباي سيتي في الجولة الرابعة من البطولة، يُفضل ضبط التلفاز على قناة SSC EXTRA 1 HD. ستتاح للمشاهدين فرصة متابعة اللقاء والاستمتاع بأبرز لحظاته وتفاصيله عبر هذه القناة. تكون القنوات الرياضية مكانًا مثاليًا لمحبي الرياضة لمتابعة المباريات والأحداث الرياضية المهمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا

يمكنك متابعة المباراة عبر عدة قنوات رياضية حسب موقعك. إذا كنت في الإمارات، يُمكنك مشاهدة المباراة على قناة "أبوظبي الرياضية آسيا 2". وإذا كنت في قطر أو في أي مكان آخر في العالم العربي، ستكون المباراة متاحة لك عبر قناة "beIN Sports AFC 1 HD" والكأس التاسعة. هذه القنوات توفر للمشاهدين فرصة متابعة الأحداث الرياضية المهمة ومباريات دوري أبطال آسيا بأعلى جودة بث ممكنة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي سيتي اليوم

بالتأكيد، يُمكنك مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2023-24 من خلال العديد من الأقمار الصناعية العربية المختلفة. إليك المعلومات حول القنوات والأقمار:

1. قناة SSC (المكسبة الرياضية) متاحة على عرب سات.

2. بي إن سبورت آسيا متاحة على سهيل سات ونايل سات.

3. قناة أبو ظبي الرياضية آسيا متاحة عبر تطبيق STARZPLAY.

قد تحتاج إلى التحقق من توافر هذه القنوات على استقبال القنوات الفضائية لديك وضبط جهاز الاستقبال الخاص بك للحصول على إشارة البث. هذه القنوات توفر وسيلة رائعة لمتابعة أحداث مباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا بسهولة.

تردد القناة الرابعة العراقية تردد قناة bein sports afc 2 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11678 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4 مفتوحة قمر صناعي: نايل سات التردد: 12245 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الهلال ومومباي سيتي في أبطال آسيا

تردد قناة Varzish Sport HD قمر صناعي: NSS 703

التردد: 11566

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 10750

تصحيح الخطأ: 3/4

التشفير: مفتوحة

مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال ومومباي سيتي اليوم

ستتاح مباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2024 عبر البث المباشر من خلال العديد من الخدمات والتطبيقات الرياضية. إليك بعض الخيارات:

شاهد VIP: يمكنك مشاهدة المباراة مباشرةً عبر الاشتراك في الباقة الرياضية من تطبيق "شاهد VIP".

تطبيق تود: يوفر تطبيق "تود" خدمة بث المباريات المباشرة، وبالاشتراك فيه يمكنك متابعة المباراة عبر الإنترنت.

بي إن كونكت: تستطيع مشاهدة المباراة عبر خدمة "بي إن كونكت" من بي إن سبورتس عند الاشتراك فيها.

Starzplay: تقدم خدمة "Starzplay" بث مباراة الهلال ومومباي سيتي، ويمكنك الاشتراك فيها لمشاهدة اللقاء عبر التطبيق.

تأكد من الاشتراك في أحد هذه الخدمات قبل موعد المباراة لضمان متابعتها بسهولة على جهازك المفضل.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال ومومباي سيتي اليوم

ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا

1 - الهلال السعودي برصيد 4 نقاط.

2 - نافباخور نامانجان الأوزبكستاني برصيد 4 نقاط.

3 - ناساجي مازاندران الإيراني برصيد 3 نقاط.

4 - مومباي سيتي الهندي دون نقاط.

تشكيل الهلال اليوم

حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع سعود عبد الحميد ــ علي البليهي ــ كاليدو كوليبالي ــ ياسر الشهراني خط الوسط سالم الدوسري ــ ميلنكوفيتش سافيتش ــ روبن نيفيز خط الهجوم ألكساندر ميتروفيتش ــ ميشايل ديلجادو ــ مالكوم.

متى مباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2024؟

موعد مباراة الهلال ومومباي سيتي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا 2024، هو اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تجتمع الفرقان في هذه المباراة وسط منافسة محمومة، حيث ستحمل أهمية خاصة بالنسبة لكلا الفريقين. الهلال يريد الاستمرار في تقديم الأداء القوي وضمان التأهل المبكر، بينما يبحث مومباي سيتي عن تحسين مستواهم وتحقيق الفوز الأول في البطولة. ستكون هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لقوة ومهارة اللاعبين في كل فريق.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا

بشكل عام، تُعد مباراة الهلال مع مومباي سيتي إحدى اللقاءات المثيرة في دوري أبطال آسيا، والتي سيكون لها تأثير كبير على مسار الفرق في المجموعة. سيكون من المثير متابعة هذا اللقاء ورؤية كيف ستتطور الأحداث ومن سيتمكن من تحقيق النجاح في النهاية.

مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال أسيا بث مباشر

تواجه جماهير الكرة السعودية والعربية بشكل عام ومشجعي نادي الهلال السعودي في الخليج والعالم، مباراة مهمة وحاسمة في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024. الهلال سيقوم بزيارة صعبة لمدينة مومباي الهندية لمواجهة فريق مومباي سيتي في الجولة الرابعة من دور المجموعات. يهدف الهلال إلى تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة ترتيب المجموعة وضمان التأهل إلى الأدوار النهائية للبطولة.

بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، يدخل الهلال هذا اللقاء بروح معنوية عالية جدًا. حاليًا، يتصدر الهلال قمة جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متساويًا مع نادي نافباخور القطري. تأتي خلفهما نساجي الإماراتي برصيد ثلاث نقاط فقط، بينما يتذيل مومباي سيتي الترتيب دون أي نقاط حتى الآن.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا

ومع غياب نجم وسط الفريق البرازيلي نيمار بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وغياب ميلينكوفيتش سافيتش بسبب إصابة في أوتار القدم اليمنى، يعد هذا التحدي أكبر بالنسبة للهلال.

مع تركيز الجماهير على أداء الفريق ونتيجة المباراة، تجتمع أعين العشاق لمتابعة المباراة عن كثب. سيكون ملعب مركب شري شيف شهاتراباتي الرياضي شاهدًا على هذا الصراع الرياضي الشرس. سيقف المشجعون في المقدمة، يشجعون فرقهم المفضلة ويعبّرون عن حماسهم. بالإضافة إلى ذلك، ستسجل الكاميرات أبرز لحظات اللقاء، مما سيتيح للمشاهدين متابعة التفاصيل والإثارة بشكل مثالي.

بالنسبة لخيارات مشاهدة المباراة، ستكون هناك عدة خيارات متاحة للمشجعين. في المملكة العربية السعودية، ستكون قنوات SSC الرياضية المسؤولة عن بث المباراة حصريًا. كما سيتم بث المباراة أيضًا عبر قناة beIN AFC وقنوات أبوظبي الرياضية في دولة الإمارات. لذا، ستتاح المباراة لمعظم المشجعين في المنطقة.

هذا الصراع الكروي يعد من بين أكثر المباريات توترًا وإثارة في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، ومشجعو الهلال يأملون في رؤية فريقهم يحقق الفوز ويحافظ على صدارة المجموعة.

أعلن المدير الفني لفريق الهلال السعودي، خورخى خيسوس، التشكيلة الأساسية التي ستشارك في مباراة الفريق أمام نظيره مومباي سيتي الهندي مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وجاء تشكيل الهلال ضد مومباى سيتى، كالتالى..

محمد العويس - سعود عبدالحميد - كوليبالي – حسان تمبكتي - محمد البريك - محمد كنو - نيفيز - ميتشايل - سالم الدوسري - مالكوم - ميتروفيتش.