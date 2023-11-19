بث مباشر تويتر ( 2 - 0 ) " ترزييجيه مجددا " |الآن مشاهدة مباراة مصر وسيراليون اليوم الشوط الثاني في تصفيات كأس العالم.. يلا شوت

مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم

لقاء التصفيات بين EGYPT VS SIERRA LEONE اليوم، مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم يلا شوت، في مواجهة مهمة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا، يتقابل منتخب مصر مع نظيره سيراليون اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023، على أرضية ملعب سامويل كانيون دو، ضمن المجموعة الأولى.

تريزيجيه يعود للتسجيل هدفه الثاني

هدف ثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 61 بتمريرة رائعة من محمد صلاح استلمها تريزجيه وحولها ببراعة على يسار حارس سيراليون في الدقيقة 62 ليسجل تريزجول ثاني أهدافه في اللقاء والهدف الدولي الـ 14 له.

منتخب مصر ينتصر في الشوط الاول امام سيراليون

انتهى شوط المباراة الأول من مباراة مصر وسيراليون بتقدم «الفراعنة» بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي يقام حالياً، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب مصر يسجل الهدف الأول أمام سيراليون

د18: هدف أول للمنتخب المصري يسجله تريزجيه مستغلا تمريرة بالكعب من مصطفى محمد لينفرد بحارس سيراليون ويضعها بشكل رائع على يسار حارس أصحاب الديار في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم

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يدخل منتخب مصر هذه المباراة وهو يحمل في جعبته فوزًا ساحقًا في الجولة الأولى على حساب جيبوتي بنتيجة 6-0، حيث أبدع النجم محمد صلاح بتسجيله سوبر هاتريك، مما جعله الهداف التاريخي لمصر في تصفيات المونديال.

واستفاد المنتخب المصري من تعادل بوركينا فاسو أمام غينيا بيساو وتعادل إثيوبيا مع سيراليون في الجولة الأولى، ليتصدر المجموعة A بفارق نقاط وفارق أهداف كبير، وهو ما يضعه في موقع مميز لتحقيق الفوز والمحافظة على الصدارة.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتحديات، حيث يسعى منتخب مصر لتكرار أداءه المميز وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له استمرار مسيرته الناجحة في التصفيات. يشكل محمد صلاح وقائد المنتخب أحمد حجازي ركيزتين أساسيتين في تشكيلة الفريق، وسيكون لهما دور حاسم في قيادة الفراعنة نحو الفوز.

من الجدير بالذكر أن الفوز في هذه المواجهة سيمنح منتخب مصر تأكيدًا قويًا على تفوقه في المجموعة، وسيعزز فرصه في التأهل للمرحلة التالية من التصفيات بمكاسب إضافية، خاصةً وأن المنتخب يسعى إلى تحقيق الحلم الكبير بالمشاركة في كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وسيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026

وسط ترقب كبير، ستكون السادسة من مساء اليوم الأحد، موعد بث مباشر مباراة مصر وسيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026، بتوقيت (القاهرة)، والخامسة بتوقيت المغرب، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما سيكون موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون بتوقيت الإمارات المتحدة- دبي، وأبوظبي، فى الثامنة مساء.

تقام مباراة مصر وسيراليون في إطار ثاني جولات تصفيات كأس العالم 2026 على ملعب صامويل بدولة ليبيريا حيث فازت مصر على منتخب جيبوتي بـ 6 أهداف نظيفة في أولى جولات التصفيات في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

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تشكيل منتخب مصر ضد سيراليون

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع عمر كمال، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، أحمد فتوح. خط الوسط محمد النني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو. خط الهجوم محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

تشكيل سيراليون ضد مصر اليوم

حراسة المرمى إبراهيم سيساي خط الدفاع إيمانويل ساماديا - محمد كابيا - عبد الجارجو كابيا - عثمان كاكاي خط الوسط الدفاعي أبو دومبويا - تيريس فورناه خط الوسط الهجومي أغسطس كارغبو - ألوسين كوروما - جوناثان مورساي مهاجم الحاج كرامة

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026

حصلت مجموعة القنوات الرياضية السعودية SSC على حقوق بث تصفيات كأس العالم 2026 في قارة إفريقيا، وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس الفضائية عن نقل مباراة المنتخب المصري مع منتخب سيراليون مساء غد الأحد.

ستكون قناة أون تايم سبورتس 1 إتش دي من بين القنوات الناقلة مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026.

أعلنت شبكة قنوات SSC أن الكابتن مشاري القرني سيقوم بالتعليق على المباراة، والتي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 18 نوفمبر 2023. وحتى الآن، لم تُكشف مجموعة قنوات أون تايم سبورت ON Time Sport عن تفاصيل التغطية، إلا أنه من المعروف أنها ستكون جزءًا من الحدث الرياضي المثير.

يُذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، في حين يحتل منتخب سيراليون المركز الخامس برصيد نقطة واحدة. تترقب الجماهير بفارغ الصبر هذه المواجهة الهامة التي تأتي ضمن رحلة المنتخبين في التصفيات نحو التأهل للحدث الكروي الأهم على مستوى العالم.

تردد قناة SSC 1 تردد قناة On time sports 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة

مشاهدة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم بث مباشر

في ليلة تاريخية للفراعنة المصريين، تألق النجم محمد صلاح بأداء استثنائي وسجل "سوبر هاتريك" في المباراة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026. وقع صلاح على رباعية رائعة، مما جعله لحظة لا تنسى في تاريخ الكرة المصرية.

بالإضافة إلى إبداع صلاح، ساهم كل من مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، ومحمود حسن تريزيجيه، نجم طرابزون سبور التركي، في تحقيق الفوز، حيث سجلوا الهدفين الخامس والسادس للفراعنة. هذه الأداءات البارزة ساهمت في فوز منتخب مصر بستة أهداف نظيفة في المباراة الافتتاحية أمام جيبوتي.

وبفضل هذا الانتصار، جنب المنتخب المصري أول ثلاث نقاط في المجموعة بأداء يستحق التقدير والاعتزاز. الآن، يستعد الفراعنة للتوجه إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات، حاملين في أذهانهم الطموح لتحقيق المزيد من الانتصارات وتحقيق التأهل المنشود إلى كأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة سيراليون

المنتخب النقاط 1- منتخب مصر 6 نقاط 2- منتخب بوركينا فاسو نقطة وحيدة 3- منتخب غينيا بيساو نقطة وحيدة 4- منتخب إثيوبيا نقطة وحيدة 5- منتخب سيراليون نقطة وحيدة 6- منتخب جيبوتي دون نقاط

أرقام منتخبي مصر وسيراليون قبل المباراة

ستكون مواجهة منتخب مصر أمام سيراليون في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 حدثًا ينتظره عشاق كرة القدم بفارغ الصبر. يعد هذا اللقاء الثالث على الإطلاق بين المنتخبين، حيث حقق المنتخب المصري فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا في المواجهتين السابقتين، وهو ما يضفي على المباراة طابعًا خاصًا من التحدي والتنافس.

يدخل المنتخب المصري اللقاء وهو يحمل رصيدًا إيجابيًا بعد فوزه الساحق في الجولة الأولى على حساب جيبوتي بنتيجة 6-0. كانت تألق النجم محمد صلاح ساهمًا كبيرًا في تلك الفوز الكاسح، حيث سجل "سوبر هاتريك"، وبات الهداف التاريخي لمصر في تصفيات المونديال.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وسيراليون| من هنـــا

من الناحية الأخرى، يعيش منتخب سيراليون فترة صعبة بعد أن فشل في الفوز في أربع مبارياته الأخيرة في جميع المسابقات، حيث خسر مرتين وتعادل مرتين. يحمل المنتخب السيراليوني في طياته رغبة قوية في تعويض النقاط التي فاتته في الجولة الأولى، خاصةً بعد تعادله أمام منتخب إثيوبيا.

تأتي هذه المباراة في إطار التصفيات الإفريقية، التي تشهد منافسة شديدة بين المنتخبات القوية في القارة. يسعى منتخب مصر، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لتحقيق فوز جديد يعزز موقعه في المجموعة الأولى، ويتيح له تحقيق التأهل بثبات نحو النهائيات العالمية.

من الناحية التاريخية، تعتبر مواجهات بين مصر وسيراليون فرصة لاختبار الإمكانيات ورؤية تطور الفرق على مر السنين. بينما يسعى المنتخب المصري لتكرار نجاحه والمحافظة على تواجده في الصدارة، يطمح منتخب سيراليون في الخروج بنتيجة إيجابية تعيد له الثقة وتضعه في مسار التأهل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وسيراليون| من هنـــا

من المتوقع أن يكون ملعب سامويل كانيون دو في ليبيريا شاهدًا على تنافس مثير، حيث سيقدم الفريقان كل ما في وسعهما لتحقيق الانتصار. ومع وجود نجوم كبار في كلا المنتخبين، مثل محمد صلاح لم

صر ولاعبين آخرين ذوي خبرة لسيراليون، يمكن توقع مواجهة نارية تشهد تسجيل الأهداف وتقديم كرة قدم جذابة.

على صعيد البث التلفزيوني، تأتي قناة أون تايم سبورتس كمحطة رسمية لنقل المباراة، حيث يترقب المشجعون تقديم تحليلات وتعليقات مميزة من قبل الكابتن مشاري القرني. ستكون هذه البثوث فرصة لمتابعة الحدث الرياضي مباشرة والاستمتاع بأداء الفرق وتطورات المباراة.

بهذه الطريقة، ينتظر عشاق الكرة الأفريقية والعالمية مواجهة مثيرة بين منتخبي مصر وسيراليون، في سعيهما لتحقيق الانتصار وتحقيق النقاط الثلاث التي قد تكون حاسمة في مشوار التأهل إلى كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا.

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام سيراليون