بث مباشر | الآن مشاهدة مباراة الاهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وميدياما يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

لقاء قوي بين Al Ahly VS Medeama دوري الأبطال، بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وميدياما يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا، سيشهد مواجهة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي مع فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 تصاعدًا في التوتر والتحضيرات. تألق الأهلي في بداية هذا الموسم بتخطي عقبة سانت جورج الإثيوبي بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب وبرباعية مذهلة في مباراة الإياب. بينما خاض فريق ميدياما الغاني مسارًا مختلفًا حيث تأهل من دور التصفيات وواجه تحديات صعبة على طول الطريق.

قد يكون غياب العديد من اللاعبين الرئيسيين أمرًا صعبًا بالنسبة للأهلي، حيث سيفتقد لخدمات لاعبين مثل رضا سليم، وعلي معلول، وطاهر محمد طاهر، ومحمد الضاوى كريستو، وموديست بسبب الإصابة. هذا يضع مزيدًا من الضغط على الفريق لتقديم أداء مميز وتعويض غيابات هؤلاء اللاعبين البارزين.

من جانبه، اتخذ المدرب السويسري مارسيل كولر قرارات فنية صارمة بإبعاد عدد من اللاعبين الآخرين عن مواجهة ميدياما. استبعد كل من خالد عبد الفتاح، ومحمود متولي، وحمزة علاء، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد من التشكيلة المشاركة. هذه القرارات تعكس التحديات التكتيكية التي يواجهها الأهلي في هذه المرحلة من المسابقة.

من المؤكد أن مباراة الأهلي مع ميدياما ستكون مثيرة ومليئة بالتوتر، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وإحراز النقاط الثلاث في هذه المرحلة المهمة من البطولة. سيعتمد الفريق على تكتيكاته وقوة اللاعبين المتاحين له لتحقيق النجاح في هذا التحدي القاري.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغانى

في مساء اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، يتطلع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي إلى استقبال نظيره فريق ميدياما، بطل غانا، في إحدى المباريات المرتقبة لمرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الرياضي 2023/2024. ستقام هذه المباراة على أرض ستاد القاهرة الدولي، وتعد مناسبة هامة للفريقين للمنافسة وتحقيق الانتصارات في مسار البطولة.

ستكون ملعب القاهرة الدولي مضيفًا لأحداث هذه المواجهة المثيرة بين الأهلي وميدياما الغاني، حيث يسعى الفريقان لتحقيق النجاح والمنافسة على أعلى المراكز في المجموعة. يترقب عشاق الأهلي ومشجعو ميدياما هذه المباراة بشغف كبير، حيث يأملون في رؤية أداء مميز وأهداف رائعة من جانب فرقهم المحبوبة.

بالتأكيد، ستكون هذه المواجهة فرصة لعشاق كرة القدم لمشاهدة المواهب البارزة والتكتيكات الرياضية الاستراتيجية التي ستستخدمها الفرق في سبيل تحقيق الانتصار والمضي قدمًا في مسار البطولة القارية. تبقى المباراة المرتقبة هي واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في هذا الموسم، ومن المتوقع أن تقدم أداءً رائعًا ولحظات تشويقية للجماهير الموجودة في الملعب وللمشجعين الذين سيتابعونها عبر وسائل البث المباشر.

وتحدد موعد مباراة الأهلي وميدياما اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، لتبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بلاد المغرب العربي وهم تونس والمغرب والجزائر.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وميدياما يلا شوت

تم وضع النادي الأهلي في المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2024، وتضم هذه المجموعة فرقًا قوية بالإضافة إلى الأهلي، حيث تتألف من شباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني. تم خوض أول مباراة في هذه المجموعة أمس الجمعة بين شباب بلوزداد ويانج أفريكانز، وانتهت بفوز فريق الجزائر بنتيجة 3-0.

بهذا الانتصار، تصدر فريق شباب بلوزداد جدول ترتيب المجموعة مؤقتًا برصيد 3 نقاط. وبينما ينتظر الأهلي لمواجهة ميدياما اليوم، يعلم الأهلي جيدًا أنه بحاجة إلى الفوز في هذه المباراة للمحافظة على آماله في التأهل إلى مراحل متقدمة في البطولة. سيكون لديهم التحدي الكبير في مواجهة فريق ميدياما القوي، وعليهم العمل بجدية لتحقيق النقاط الثلاث والتقدم في جدول الترتيب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد ميدياما اليوم في دوري أبطال إفريقيا

بالتأكيد، يبحث مشجعو الأهلي بفارغ الصبر عن القنوات المفتوحة التي ستنقل مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر اليوم في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا للموسم 2023/2024. ولقد أعلنت قناة On Time Sports عن إمكانية بث مباريات الفرق المصرية في البطولات الإفريقية مباشرة عبر ترددها الأرضي للجماهير داخل حدود جمهورية مصر العربية.

ويتوجب على الجماهير المصرية البارزة أن تكون على علم بأن هذه الفرصة تكون متاحة خاصةً عندما يكون الفريق المصري مستضيفًا للمباراة. وبناءً على ذلك، ستكون مباراة الأهلي أمام ميدياما مباشرة اليوم متاحة للمشاهدين عبر تردد قناة On Time Sports المفتوحة.

هذا الإعلان يأتي كخبر سار للجماهير المصرية المخلصة التي ترغب في متابعة أداء الفريق الأهلي في البطولات الإفريقية ومساندته في رحلته نحو تحقيق النجاح في دوري أبطال إفريقيا.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي وتوصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيون حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات عليك بعمل توليف إعداد القناة اضغط توليف تلقائي واختر بحث رقمي وسجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناة

للجماهير خارج مصر، ستكون هناك خيارات مختلفة لمشاهدة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2023/2024. ومن بين هذه الخيارات، ستقوم قناة beIN Sports 6 بنقل المباراة مباشرة، حيث تعد المسئولة عن نقل جميع مباريات دوري الأبطال للجماهير في بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

يمكنك ضبط التردد الصحيح لقناة beIN Sports 6 على جهاز الاستقبال الخاص بك للتأكد من مشاهدة المباراة بجودة عالية ودون مشاكل. هذه البث المباشر يمكنه أن يمنح الجماهير فرصة لمتابعة جميع تفاصيل المباراة واستمتاعها بأحداث اللقاء على الشاشة الكبيرة. هذا يسهل على مشجعي الأهلي الذين يعيشون خارج مصر متابعة فريقهم المفضل ومساندته في رحلته القارية.

تردد قناة بين سبورت 6 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مشفرة

قائمة الأهلى لمباراة ميدياما الغانى

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم فؤاد

في خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حسين الشحات - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو

في خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن

تشكيل الأهلي ضد ميدياما

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم الدبيس. خط الوسط أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية. خط الهجوم حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

خطة الأهلي لخوض مباراة ميدياما الغانى

يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لإقامة محاضرة ختامية مهمة للاعبي الفريق قبل التوجه إلى استاد السلام، حيث سيخوضون مباراة ضد فريق ميدياما الغاني. هذه المباراة تأتي ضمن منافسات المجموعة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

خلال المحاضرة، من المتوقع أن يتم التركيز على المهام والأدوار التي يتوجب على اللاعبين أداؤها في مباراة اليوم أمام ميدياما الغاني وفقًا للخطة التكتيكية التي وضعها الجهاز الفني. يهدف الجهاز الفني إلى تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في هذا اللقاء الهام في بداية مشوارهم في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

هذه المحاضرة تأتي كجزء من التحضيرات الأخيرة للفريق، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق النجاح والتألق في هذه البطولة القارية المرموقة.

الأهلي في المجموعة الرابعة

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الأهلى يأمل في الفوز على ميدياما

فريق الأهلي، المعروف بلقب "المارد الأحمر"، يدخل مباراته اليوم أمام فريق ميدياما الغاني بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، بحثًا عن تحقيق الفوز وجني أول ثلاث نقاط في بداية مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. يطمح الأهلي في الدفاع عن لقبه والفوز به للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخ النادي الأحمر.

من ناحية أخرى، يدخل فريق ميدياما الغاني بقيادة مدربه إيفانز أدوتي مباراة اليوم بطموح كبير لتحقيق مفاجأة والفوز على الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا. يسعى ميدياما إلى حصد أول ثلاث نقاط في بداية مشواره في هذا الدور المهم من البطولة.

ستكون هذه المباراة منافسة شرسة بين الفريقين، حيث يتطلع كل منهما إلى تحقيق النجاح والتقدم في البطولة. سيشهد اللقاء تنافسًا قويًا ومشوقًا في سعيهما لتحقيق الانتصار.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

نظرًا لتاريخ الأهلي في مواجهة أندية من غانا في البطولات الإفريقية، يظهر أن النادي التقى بثلاثة أندية غانية مختلفة في مجموع 16 مباراة قبل مباراته مع ميدياما. هذه المواجهات شهدت نتائج متنوعة حيث فاز الأهلي في 6 منها، تعادل في 5، وخسر في 5 أخرى، في مختلف البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلي مع فرق من غانا كانت ضد فريق أشانتي كوتوكو في نهائي دوري أبطال إفريقيا. فاز الأهلي في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة في القاهرة وتعادل في لقاء الإياب في غانا بنتيجة 1-1، وبهذا الفوز توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وفي آخر مواجهة للأهلي مع فرق من غانا، التقى مع تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012. فاز الأهلي في لقاء الذهاب بنتيجة 4-1 في القاهرة وتعادل في لقاء الإياب في غانا بنتيجة 1-1.

هذا التاريخ يعكس تجربة الأهلي الناجحة في مواجهة الفرق الغانية على مر السنوات في منافسات البطولات الإفريقية.