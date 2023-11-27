كورة لايف ( الشوط الثاني ) بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك اليوم في دوري أبطال آسيا | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك اليوم في دوري أبطال آسيا

منافسة التأهل بين AGMK vs Al Ittihad اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك اليوم في دوري أبطال آسيا، وبدأت مهمة المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مع نادي اتحاد جدة السعودي بتحديات متعددة، ولم تكن البداية مثالية حينما انتهت مباراة الفريق بالتعادل أمام منافسه التقليدي الاتفاق في الجولة الـ14 من الدوري السعودي. هذا التعادل كان بمثابة اختبار أول لمهارات وإمكانيات غاياردو كمدرب للفريق.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك اليوم في دوري أبطال آسيا

اليوم، يسر موقع بوابة الفجر أن يقدم لكم بث مباشر لمباراة فريق الاتحاد وجمك اف سي في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا. ستقام المباراة على ملعب ميتالورج ومن المتوقع أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ندعوكم جميعًا لمتابعة هذه المباراة المثيرة والتي تعد واحدة من أبرز المباريات في هذه المرحلة من البطولة. ستكون لديكم الفرصة لمشاهدة أفضل الأندية الآسيوية تنافس بعضها البعض على الفوز والتقدم في البطولة.

لا تفوتوا فرصة متابعة هذه المباراة الحصرية على موقع الأسبوع، حيث سنقدم لكم تغطية حية ومعلومات مفصلة عن الأحداث والتطورات خلال المباراة. نتمنى للجميع وقتًا ممتعًا ومشوقًا مع هذه المواجهة الكروية الرائعة. دعونا نستمتع سويًا باللعبة!"

والآن، ينظر "النمور" نحو تحقيق فوزهم الآسيوي الرابع والأهم، وهو الأول تحت إشراف المدير الفني الجديد، بهدف ضمان مقعد في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

مباراة اليوم ستجمع بين الاتحاد جدة وفريق أجمك الأوزبكي، وستُقام في ملعب استاد ميتالورج كجزء من الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

يتذكر مشجعو الفريق السعودي تمامًا أنهم قد انتصروا على أجمك في المباراة الأولى التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بنتيجة كبيرة ومقنعة قدرها 3-0. هذا الفوز كان إشارة إيجابية تُظهر أن الفريق في طريقه للتفوق في المجموعة.

المجموعة التي ينتمي إليها الاتحاد جدة وأجمك تحتوي أيضًا على فرق سباهان أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي، وتعد من أصعب المجموعات في البطولة. حاليًا، يحتل الاتحاد المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا على فرق المجموعة الأخرى بفارق نقطتين. بالمقابل، يقبع أجمك في المركز الرابع والأخير دون نقاط حتى الآن.

المباراة القادمة ستكون فرصة ذهبية للمدير الفني مارسيلو غاياردو لإثبات قدراته وتأثيره على الفريق. إن تحقيق الفوز سيمثل تحديًا كبيرًا بالنظر إلى قوة المنافسين في المجموعة، ولكنه سيكون حاسمًا في سعي الفريق للتأهل إلى الدور القادم من البطولة.

انطلاق اللقاء

ق2: تسديدة أولى من حمد الله بعيدة عن المرمى

ق5: سيطرة من نادى اتحاد جدة ومحاولة لاختارق مرمى الفريق الأوزبكي

ق11: مرور من بنزيما وتسديدة فى يد الحارس

سجل عبدالرزاق حمدالله هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول ليمنح العميد الافضلية بهدف التقدم أمام أجمك وسط جماهيره في أوزبكستان.

حمدالله يعزز النتيجة بالهدف الثاني

سجل المغربي عبدالزراق حمدالله الهدف الثاني لفريق الاتحاد أمام أجمك وذلك في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول لتصبح النتيجة تقدم العميد بهدفين دون رد.

وحصل حمدالله على تمريرة ساحرة من الظهير الأيمن مهند الشنقيطي بعد توغله داخل منطقة جزاء أجمك، ثم أرسل عرضية إلى المهاجم المغربي أمام المرمى الخالي ليسجل ثاني الأهداف.

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موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك اليوم في دوري أبطال آسيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي اتحاد جدة لمباراة هامة ومثيرة عندما يواجه فريق أجمك إف سي، بطل أوزبكستان، على أرضية ملعب ميتالورج. هذه المباراة هي جزء من جولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم 2023/2024.

تم تحديد موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك اليوم حيث ستنطلق في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي. يتصدر نادي اتحاد جدة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بعد فوزه في 3 مباريات وخسارة واحدة. بينما يحتل فريق أجمك إف سي المركز الرابع والأخير في الترتيب دون أي نقاط حتى الآن.

يتطلع الاتحاد إلى تحقيق انتصاره الرابع في هذه البطولة وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة. إن هذه المباراة ستكون فرصة مميزة للفريق لتحقيق التأهل إلى دور الـ16 في البطولة والمنافسة على لقبها في النهاية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأجمك اليوم في دوري أبطال آسيا

بالنسبة للقنوات الناقلة مشاهدة مباراة نادي اتحاد جدة وأجمك بث مباشر إف سي في بطولة دوري أبطال آسيا 2023/2024، هناك خيارات متاحة لمشاهدة اللقاء حسب منطقتك وتواجدك. قنوات بين سبورت الآسيوية والرياضية السعودية SSC هي القنوات الرئيسية التي ستقوم بنقل المباراة بشكل مباشر.

قناة beIN Sports AFC 1 هي القناة الرياضية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي مخصصة لبطولة دوري أبطال آسيا. بينما قناة SSC 1 HD تعد جزءًا من باقة القنوات الرياضية السعودية وتبث على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

لضمان مشاهدة المباراة مباشرةً، يُفضل التحقق من ترددات هذه القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك. يمكنك التحقق من الجداول الزمنية للبث المباشر على موقع القنوات أو منصاتها الرسمية على الإنترنت.

بهذه الطريقة، ستكون قادرًا على بث مباشر مباراة الاتحاد وأجمك بسهولة وبجودة عالية، والتمتع بتجربة مشاهدة مثيرة لهذه المباراة الهامة في إطار بطولة دوري أبطال آسيا.

قناة بين سبورت AFC: يمكن العثور على تردد القناة عبر موقعها الرسمي أو من مصادر أخرى معتمدة.

القنوات الرياضية السعودية SSC: يتم بث المباراة على إحدى القنوات الرياضية السعودية، ويمكن العثور على تردداتها عبر موقعها الرسمي أو من خلال القنوات المحلية المتاحة.

قناة أبوظبي الرياضية: يمكن العثور على تردد القناة عبر موقعها الرسمي أو من مصادر أخرى معتمدة.

القناة الرابعة العراقية: يمكن العثور على تردد القناة عبر موقعها الرسمي أو من مصادر أخرى معتمدة.

تردد beIN Sports AFC 1 تردد قناة SSC 1 HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12245 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

في مجموعتهم، يتنافس الاتحاد وأجمك إلى جانب سباهان أصفهان والقوة الجوية. يحتل الاتحاد المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بعد أن فاز في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة. بينما يقبع أجمك في المركز الرابع والأخير دون نقاط بعد تجربة صعبة في البطولة.

تعكس تلك البداية التحفيز والتفاؤل لدى مارسيلو غاياردو ولاعبي الفريق في سعيهم لتحقيق الأهداف المسطرة لهذا الموسم، وهي تأهيل الفريق للمراحل المتقدمة في بطولة دوري أبطال آسيا ومحاولة التفوق على المنافسين في البطولة.

حكم مباراة الاتحاد وأجمك اليوم

بالنسبة للحكام، فقد اختار الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الحكم السنغافوري محمد تقى لإدارة المباراة المهمة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا. هذا يظهر حرص الاتحاد الأسيوي على ضمان سير المباراة بشكل عادل ومنصف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد واجمك | من هنـــا

وفيما يتعلق بتصريحات المدير الفني لفريق اتحاد جدة، المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، فقد حث لاعبيه على فهم أهمية المباراة أمام أجمك الأوزبكي. وشدد على أن الفوز في هذه المباراة يمكن أن يحسم صدارة المجموعة، مما يجعلها ذات أهمية بالغة. يعكس ذلك التركيز والاستعداد الجاد للمباراة ورغبة الفريق في تحقيق الفوز.

في الوقت الحالي، يتصدر فريق اتحاد جدة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، متقدمًا على القوة الجوية وسباهان أصفهان الإيراني بفارق نقطتين. وبالتالي، إذا استمر الأداء الجيد وتحقق الفوز في المباراة المقبلة، فسيتأهل الفريق مباشرة إلى دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا 2023.

مشاهدة مباراة الاتحاد واجمك اف سي في دوري أبطال أسيا بث مباشر

يتجه فريق الاتحاد السعودي بثقة وإصرار إلى مواجهة أجمك أف سي الأوزبكي في إطار مباريات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا. يأمل الفريق في مواصلة نجاحه والتأكيد على مكانته كواحد من أقوى الفرق في البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد واجمك | من هنـــا

بناءً على أدائه المميز حتى الآن في المسابقة، يتصدر الاتحاد جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، وهو نفس الرصيد الذي حققه من خلال الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة. هذا التفوق يضع الفريق في وضع مميز ويجعله مرشحًا قويًا للتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

من الجدير بالذكر أن الفوز في المباراة الأولى التي جمعت الاتحاد وأجمك كان بنتيجة 3-0، وهو ما يعزز من فرص الفريق السعودي في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة. تلك الفوز المهمة في المباراة الأولى تعكس جاهزية الفريق وقوته في المنافسة على البطولة.

بالنظر إلى الفارق الكبير في النقاط بين الاتحاد وأجمك، يبدو أن كفة الفريق الضيف تعتبر الأرجح في هذه المباراة. وبالنظر إلى الأداء الجيد الذي قدمه الاتحاد حتى الآن في البطولة، يمكن أن يكون لديهم مزيدًا من الثقة في تحقيق الفوز.

يشدد الفريق على أهمية المباراة ويعلم أنها يمكن أن تحسم مصيره في البطولة. إذا تمكن الاتحاد من تحقيق الفوز في هذه المباراة، فسيكونون قريبين جدًا من التأهل إلى المرحلة التالية. هذه المباراة تعد فرصة حاسمة لهم لتعزيز فرص التأهل وتحقيق نجاح كبير في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

تشكيل الاتحاد ضد أجمك في دوري أبطال آسيا