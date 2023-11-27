بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس يلا شوت اليوم

منافسة آسيوية بصحبة Al-Nasr vs Persepolis اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس يلا شوت اليوم في دوري آبطال أسيا، ويستعد فريق النصر السعودي لاستضافة نظيره برسبوليس الإيراني على ملعب الأول بارك في الرياض، في إطار الجولة الخامسة من منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا. تأتي هذه المباراة بوصفها واحدة من أبرز المواجهات في البطولة، حيث يتصدر النصر مجموعته برصيد كامل من 12 نقطة بعد الفوز في أربع مباريات متتالية في هذه المرحلة القارية الهامة.

تعد عدة عوامل تلعب لصالح النصر السعودي في هذه المباراة. إحدى هذه العوامل هي الأداء المميز الذي قدمه الفريق في المباريات الأربع الأخيرة بالبطولة، مما يشير إلى تحسن الأداء العام للفريق وقوته الحالية. إلى جانب ذلك، يحظى النصر بدعم قوي من جماهيره المتحمسة، والتي تملأ المدرجات وتمنح الفريق دفعة إضافية من الحماس والدعم.

وتظهر التفوقات التاريخية للنصر على فرق إيرانية في المسابقات الآسيوية كميزة إضافية. هذا النجاح التاريخي يمكن أن يكون عاملًا إيجابيًا يزيد من ثقة الفريق ويضيف إلى التحفيز لتحقيق النجاح في مباراة الغد.

من جهة أخرى، يعمل المدير الفني البرتغالي للنصر، لويس كاسترو، على تحضير فريقه بعناية لهذه المواجهة الهامة. يتوقع أن يعتمد كاسترو على تشكيلة قوية تضم عددًا من اللاعبين المميزين الذين يمكنهم تحقيق الانتصار.

في خط الدفاع، ستكون مسؤولية حراسة المرمى على عاتق نواف العقيدي، بينما سيشكل سلطان الغنام ولابورتي والخيبري وأليكسس تيليس رباعي الدفاع. يعتبر هؤلاء اللاعبين أساسيين في الاستقرار الدفاعي للفريق.

في خط الوسط، ستكون الثلاثي فوفانا وأوتافيو وبروزوفيتش مسؤولين عن توجيه الهجمات وتعزيز الدفاع. هؤلاء اللاعبين يتميزون بقدراتهم التكتيكية والفنية التي تجعلهم محوريين في منتصف الميدان.

وفي الهجوم، يتوقع أن يكون النصر قويًا بوجود النجم كريستيانو رونالدو، الذي يعتبر واحدًا من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. سيتم دعمه بالسنغالي ساديو ماني والبرازيلي الدولي أندرسون سوزا وتاليسكا، الذي يعد من بين أهم الهدافين في الفريق.

موعد مباراة النصر وبرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024

مشاهدة مباراة النصر وبرسبوليس بث مباشر اليوم في إطار دوري أبطال آسيا 2023/2024 تعد واحدة من أبرز المواجهات في هذه البطولة القارية المرموقة. يستضيف النصر السعودي منافسه الإيراني برسبوليس في مباراة قد تكون مصيرية للفرقين في سعيهما للتأهل إلى المراحل القادمة من البطولة.

تأتي هذه المباراة في إطار الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023/2024، وهي جولة حاسمة لتحديد مصير الفرق في المجموعة. يسعى النصر إلى الاستفادة من ميزته على منافسه بفضل أدائه المميز حتى الآن، حيث يتصدر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، وهو العلامة الكاملة بعد الفوز في جميع مبارياته السابقة في هذه المرحلة من البطولة.

يأتي موعد المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وستكون المباراة مثيرة للغاية، حيث ستجمع بين فريقين متنافسين يسعيان لتحقيق الفوز وضمان تقدمهما في البطولة.

النصر يتطلع إلى مواصلة مسيرته الناجحة في البطولة وتحقيق الفوز في هذه المباراة لتعزيز فرصه في التأهل إلى المراحل النهائية. بالنظر إلى أداء الفريق ودعم الجماهير المتحمسة، يبدو أن لديهم الإمكانية لتحقيق هذا الهدف.

بالمقابل، يسعى برسبوليس الإيراني للعودة بقوة في البطولة وتقديم أداء مميزًا في هذه المباراة الصعبة. برصيد 7 نقاط حاليًا، يعرفون أهمية الفوز لتحقيق التقدم والمنافسة على التأهل.

مشاهدة مباراة النصر وبرسبوليس بث مباشر

بهذا السياق، ستكون مباراة النصر وبرسبوليس فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة تلك المواجهة النارية ورؤية الأداء المثير للفرقين ومنافستهما في ساحة البطولة القارية الكبيرة. إن الترقب مرتفع والتوتر موجود، وسيكون لدى الجماهير السعودية والإيرانية ومحبي اللعبة في جميع أنحاء العالم دورًا كبيرًا في دعم فرقهم وتحفيزها لتحقيق النجاح في هذه المباراة الهامة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر ضد برسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا

هذا الأمر مهم للجماهير المتحمسة لمتابعة مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023/2024. لنوضح بالتفصيل الترددات التي يمكن من خلالها مشاهدة المباراة:

للمشاهدين داخل المملكة العربية السعودية ودول الخليج، يمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات SSC المفتوحة. يمكن الاستمتاع بالبث المباشر على قناة SSC على التردد المناسب.

أما بالنسبة للمشاهدين خارج هذه المنطقة، فيمكنهم متابعة المباراة عبر تردد قناة SSC Extra 1 HD المشفرة، والتي تبث لمشاهدي الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا.

تلك الترددات ستمكن الجماهير من مشاهدة المباراة مباشرة وبجودة عالية، وستتيح لهم فرصة متابعة كل لحظة من الإثارة والتنافس في هذه المواجهة الهامة في بطولة دوري أبطال آسيا. يجدر بالذكر أنه يجب التحقق من الجداول المحدثة للبث قبل بداية المباراة لضمان عدم تفويت أي تفاصيل مهمة.

تردد SSC Extra 1 HD تردد قناة SSC 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

وقد أثبت كريستيانو رونالدو قدرته على تحقيق الأرقام القياسية، حيث تمكن من تحطيم رقم خاص بعد تسجيله ثنائية في المباراة الأخيرة، التي انتهت بفوز النصر 3-0 على الأخدود. يعكس ذلك الأداء الاستثنائي لرونالدو وتأثيره الإيجابي على الفريق.

بهذه العوامل والأداء القوي، يبدو أن النصر مستعد لمواجهة بيرسبوليس بكل ثقة وتحفيز، وسيكون لديهم الفرصة لتحقيق الانتصار والتقدم في البطولة نحو المراحل النهائية. سيكون لدى الجماهير السعودية والعربية والعالمية دور كبير في تشجيع الفريق ودعمه في هذه المباراة الهامة، وسيترقبون بفارغ الصبر لرؤية ما سيحمله هذا اللقاء المميز من تحديات وإثارة.

تشكيل النصر ضد برسبوليس

حراسة المرمى نواف العقيدي خط الدفاع أليكسيس تيليس - إيمريك لابورت - عبد الله الخيبري - عبد الله العمري. خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - أوتافيو. خط الهجوم عبد الله غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

رونالدو يحطم رقم بيكان

كريستيانو رونالدو، اللاعب البرتغالي الشهير، يواصل تحقيق إنجازات لا تصدق في عالم كرة القدم. حيث أصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في دوريات الدرجة الأولى حول العالم، حيث بلغت أهدافه 527 هدفًا، وهذا بفضل مجهوداته وإرادته القوية على مر السنوات. بفوزه بهذا اللقب، تفوق رونالدو على الرقم السابق الذي كان من نصيب جوزيف بيكان برصيد 526 هدف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وبرسبوليس | من هنـــا

ولا يقتصر إنجاز رونالدو على ذلك فحسب، بل قدم أداءً مميزًا خلال العام الحالي 2023، حيث ساهم في تسجيل 61 هدفًا في مبارياته. هذا يبرز القوة والتأثير الكبيرين للدون البرتغالي في عالم كرة القدم.

فيما يتعلق بأدائه في دوري روشن السعودي للمحترفين، يبدو أن رونالدو مستمر في تألقه، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 15 هدفًا. يتفوق بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه، الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال. إن هذه الأرقام تظهر تألق رونالدو وتأثيره الإيجابي على فريق النصر.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن النصر من تحقيق نجاح كبير في دوري روشن السعودي حيث ارتفع رصيده إلى 34 نقطة، محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري. في المقابل، يبدو أن الأخدود يواجه صعوبات كبيرة، حيث تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز 16. هذا يعكس التفوق الكبير لفريق النصر في الموسم الحالي والتحسن الواضح في أدائه.

رونالدو مهدد بالغياب عن مباراة الهلال

تقارير صحفية سعودية قد كشفت عن مفاجأة متعلقة بمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، في المباراة المقبلة أمام الهلال في ديربي الرياض. وفي الوقت الذي كانت الجماهير متحمسة لمشاهدة رونالدو في هذا اللقاء المهم، تبدو هناك شكوك حول إمكانية مشاركته بسبب إصابة تعرض لها خلال مباراة النصر مع الأخدود.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وبرسبوليس | من هنـــا

للأسف، لم تكشف التقارير الصحفية عن تفاصيل محددة حول طبيعة الإصابة التي تعرض لها رونالدو خلال تلك المباراة. وهذا يثير التساؤلات حول مدى تأثير هذه الإصابة على مشاركته في المباراة المرتقبة أمام الهلال.

بالنظر إلى أهمية ديربي الرياض وتنافس النصر والهلال في الدوري السعودي، فإن مشاركة رونالدو تعتبر أمرًا حيويًا لفريق النصر. ومن المتوقع أن يبقى الجميع على أهبة الاستعداد لمعرفة مزيد من التفاصيل حول حالة إصابة رونالدو ومدى تأثيرها على مشاركته في المباراة القادمة، وهل سيكون قادرًا على المشاركة في هذا الديربي المهم.