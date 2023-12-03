الآن ( 3 - 0 ) الشوط الثاني بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأكاديمية سوار يلا شوت بدون تـقطيع اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسوار في الكونفدرالية الأفريقية

جولة الكونفدرالية بين SOAR Academy v Zamalek اليوم، مشاهدة مباراة الزمالك وأكاديمية سوار يلا شوت بث مباشر اليوم في الكونفدرالية الأفريقية، سيلتقي نادي الزمالك المصري مع مشجعيه وعشاقه في مصر والوطن العربي عندما يواجه فريق سوار كويا الغيني كضيف على ملعب السلام في مباراة ضمن الجولة الثانية من مجموعة الكأس الأفريقية للكونفدرالية لعام 2024.

بث مباشر مباراة الزمالك الأفريقية اليوم يلا شوت

وبالرغم من أن اللقاء يقام في القاهرة، إلا أن المباراة هي مباراة سوار كويا، وذلك بعد نقل الاتحاد الأفريقي اللقاء من كوت ديفوار، وبالتالي، يتحمل الفريق المصري تكاليف سفر وإقامة وانتقال الفريق الغيني.

الجزيري يضرب الثالث للقلعة البيضاء

في الدقيقة 51 من المباراة، تمكن سيف الجزيري من تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق الزمالك. لكن في الدقيقة 50، تعرض الجزيري لضربة قوية أصابت القائم وحرمته من تسجيل هدف إضافي للفريق. هذه اللحظات المثيرة تعكس الندية الكبيرة في المباراة.

أحداث الشوط الأول بين الزمالك وسوار كوياه

في المباراة بين الزمالك وسوار الغيني في كأس الكونفدرالية 2023/2024، سجل أحمد سيد "زيزو" الهدف الأول للفريق المصري في الدقيقة الثامنة. استلم زيزو عرضية رائعة من محمود عبد الرازق "شيكابالا" واستغلها برأسه ليُسجل الهدف الأول للزمالك.

لم تمضِ سوى 22 دقيقة، وتمكن شيكابالا من تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة الثلاثين. قام زيزو بتمريرة مميزة إلى شيكابالا الذي وضعها في شباك سوار بطريقة رائعة، مكتسحا بذلك الدفاع الغيني.

بهذا الهدف، يتقدم الزمالك في المباراة ويظهر أداءً ممتازًا. يبدو أن ثنائي زيزو وشيكابالا يعملان بشكل متناغم ويسجلان أهدافًا مهمة لفريقهما. الجماهير بالتأكيد ستكون سعيدة بهذا الأداء المميز والتقدم في المباراة.

شيكابلا يضرب الهدف الثاني في مرمي سوار كايه

في الدقيقة 31، سجل شيكابالا هدفاً رائعاً لصالح الزمالك. بعد مراوغة مدهشة لمدافعي فريق سوار، تمكن شيكابالا من التقدم بالكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها بقوة باستخدام قدمه اليمنى. وبفضل دقة وقوة الضربة، انحرفت الكرة عن حارس مرمى سوار واستقرت في الشباك. هذا الهدف يظهر البراعة والمهارة الكبيرة لشيكابالا كلاعب ممتاز. يعتبر هذا الهدف ضربة مهمة للفريق وإسهام كبير من شيكابالا في تقدم الزمالك في المباراة.

الزمالك يفتتح التسجيل أمام سوار كوياه مبكراً

نجح فريق الزمالك في تسجيل الهدف الأول في مرمى منافسه سوار كوياه الغيني، في المباراة التي تقام حاليًا على ملعب السلام. سجل الهدف أحمد سيد زيزو في الدقيقة 7 من وقت المباراة، وكان أروع ما في الهدف هو تمريرة شيكابالا المثالية من ضربة ركنية في حافة منطقة الجزاء، لتعلن عن تقدم الزمالك.

بث مباشر مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية

سيقدم موقع بوابة الفجر بثًا مباشرًا لمباراة الزمالك وسوار الغيني اليوم الأحد 3-12-2023. يأتي هذا في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية لهذا الموسم 2023-2024. تقام المباراة في ستاد "السلام" بسبب عدم اعتماد ملعب الفريق الغيني من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

تبدأ مباراة فريق الزمالك وفريق سوار الغيني في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وكان الزمالك انتصر في مواجهة الجولة الأولي على أبو سليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمب ببرج العرب ، الزمالك يتواجد في المجموعة الثانية ببطولة الكونفدرالية، بجانب كل من ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

يلعب الزمالك بإشراف المدرب المؤقت معتمد جمال في هذه المباراة وبعد حصولهم على ثلاث نقاط من الفوز أمام فريق أبو سليم الليبي في المباراة الأولى، احتلوا المركز الثاني ويسعون للفوز من أجل التصدر وتجاوز فريق ساغرادا أسبيرانسا الانجولي.

سوار كويا يصل إلى القاهرة دون نقاط بعد خسارته في المباراة الأولى ويدرك صعوبة المهمة أمام الفارس الأبيض الذي يعيش فترة إيجابية حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية في ثلاث مسابقات مختلفة.

متى موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية الأفريقية 2024؟

سيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق سوار الغيني في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر الجاري. تأتي هذه المباراة كجزء من مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية لعام 2023/2024. بسبب سوء جودة ملعب الفريق الخصم، ستُقام مباراة الزمالك وسوار الغيني على أرضية ستاد وي السلام.

تم تحديد موعد مباراة الزمالك ضد سوار الغيني في كأس الكونفدرالية 2023/2024 اليوم. ستبدأ اللعبة في الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت القاهرة. أما في توقيت مكة المكرمة، فستكون الساعة العاشرة مساءً. وفي توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فسيكون الوقت الحادي عشر مساءً. بينما ستكون مباراة الزمالك وسوار في الثامنة مساءً وفقًا لتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

بث مباشر مباراة الزمالك سوار يلا شوت

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية 2023/2024 جاء بفوز فريق ساجرادا بفارق الأهداف، حيث احتل المركز الأول برصيد 3 نقاط. يأتي الزمالك في المركز الثاني بنفس عدد النقاط. أما أبو سليم الليبي وسوار الغيني فقد احتلوا المركزين الثالث والرابع على التوالي دون تحقيق أي نقطة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفيدرالية الأفريقية؟

بالنسبة لمحبي الزمالك الذين يرغبون في مشاهدة مباراة الزمالك ضد سوار الغيني في كأس الكونفدرالية 2023/2024، يُفترض أن قناة On Time Sports الأرضية ستكون المسؤولة عن بث المباراة بشكل مباشر. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذه الخدمة ستكون متاحة فقط للمشجعين داخل حدود مصر وفقًا لقواعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF). وتنص هذه القواعد على أن الفريق المستضيف للمباراة لديه الحق في بث المباراة عبر أحد القنوات الترددات المفتوحة.

لذا، في حال كنت ترغب في مشاهدة المباراة مباشرة اليوم، يجب أن تضبط تردد قناة On Time Sports الأرضية. حيث يمكنك ضبط التردد المناسب لهذه القناة من أجل الاستمتاع بمشاهدة مباراة الزمالك ضد سوار الغيني.

ومن الجدير بالذكر أنه إذا كنت خارج حدود مصر وترغب في مشاهدة المباراة بشكل مباشر، قد تحتاج إلى الاعتماد على قنوات أخرى أو منصات بث مباشر عبر الإنترنت المتاحة في بلدك.

تردد أون تايم سبورت الأرضي فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث توصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيون حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك اضغط على الزر الخاص بالقنوات عليك بعمل توليف إعداد القناة واضغط توليف تلقائي اختر بحث رقمي سجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناة

أين يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وأكاديمية سوار اليوم؟

فيما يتعلق ببث مباراة الزمالك ضد سوار اليوم في كأس الكونفدرالية 2023، فإن القنوات المتاحة لبقية الجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية ستكون عن طريق تردد قناة "بي إن سبورتس 6 HD" الذي يمكننا الوصول إليه من خلال هذا الجدول.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسوار | من هنــــا

تردد Bein sports 6 HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مشفرة

حكم مباراة الزمالك ضد سوار الغيني اليوم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن حكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد سوار بث مباشر في كأس الكونفدرالية 2023/2024 هو الحكم الجنوب إفريقي أبو نجيل توم. يساعده مواطنه زاخلي جرانفيل سيويلا كحكم أول، وسورو فاستواني من دولة ليسوتو كحكم ثاني. ويعمل الجنوب إفريقي جيلي ألفريد شافاني كحكم رابع لمباراة الزمالك ضد سوار الغيني في البطولة الإفريقية اليوم.

تشكيل مباراة الزمالك وسوار الغيني اليوم

تشكيلة الزمالك

حراسة المرمى محمد عواد. خط الدفاع محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، عمر جابر. خط الوسط نبيل عماد "دونجا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمد أشرف "روقا". خط الهجوم أحمد مصطفى "زيزو"، سيف الدين الجزيري، إبراهيما نداي.

تشكيلة اكاديمية سوار

حراسة المرمى شيخو ديانج خط الدفاع موسى كامارا أودي - عبد الرحمن كمارا - محمد إنيستا تورى - عثمان بابا كونتى خط الوسط إبراهيما ديكو سيلا - أبو بكر ياتوس ياتارا - جبريل كاتي سيلا - أبو بكر كونتي خط الهجوم نابي بنجوره - محمد كمارا

قائمة الزمالك لمواجهة سوار الغيني اليوم

مشاهدة مباراة الزمالك الأفريقية اليوم بث مباشر

معتمد جمال يحذر لاعبى الزمالك من الاستهانة بسوار الغينى فى لقاء الليلة

طلب معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، من لاعبي فريقه التركيز في المباراة التي ستقام اليوم أمام سوار الغيني، والتي ستبدأ في الساعة التاسعة مساءً في استاد السلام.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسوار | من هنــــا

حذر المدرب لاعبي الزمالك من تجاهل خصمهم سوار الغيني وعدم الانزعاج بترتيبه في جدول الكونفدرالية حيث يحتل المركز الأخير دون نقاط.

حث جمال لاعبيه على ضرورة تحقيق الفوز بغية تجنب عودة الفريق إلى نقطة الصفر في البطولة. وذلك في حالة الخسارة أمام سوار الغيني، حيث سيضمن فوز الزمالك البقاء في المركز الثاني والصعود لصدارة المجموعة إذا حدث فارق في الأهداف بينه وبين ساجرادا الأنجولي المتصدر. من ناحية أخرى، قد يتسبب الخسارة في تراجع ترتيب الفريق في مجموعة الفرق.

وسيتولى الحكم الجنوب أفريقي أبونجيل توم إدارة المباراة، وستكون له المساعدة من الجنوب أفريقي زاخلي جرانفيل سيويلا كمساعد أول، وسورو فاستواني من ليسوتو كمساعد ثاني، وجيلي ألفريد شافاني الجنوب أفريقي سيكون الحكم الرابع. كما قام اتحاد "كاف" بتعيين الجيبوتي يعقوب على إلمي مراقبًا للمباراة، والتوجولي كوكو ديجاوب مراقبًا للحكام.

تشكيل الزمالك لمواجهة أكاديمية سوار الغيني