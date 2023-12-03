بث مباشر الآن| بـدون تقطيع مشاهدة مباراة مباراة الزمالك وسوار كويا في الكونفدرالية الأفريقية.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة مباراة الزمالك وسوار كويا يلا شوت اليوم

منافسة إفريقية بين SOAR Academy v Zamalek اليوم ، وبث مباشر مشاهدة مباراة مباراة الزمالك وسوار كويا يلا شوت اليوم في الكونفدرالية الأفريقية،بعد أن بدأ سوار كويا الغيني مشاركته في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية 2024 بفوزه على أبو سليم بهدف وحيد سجله يوسف أوباما في الجولة الأولى، يستعد الآن لمواجهة الزمالك في ثاني مبارياته في هذه الدورة.

بث مباشر مباراة الزمالك وسوار في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

ويقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر لمباراة الزمالك وسوار الغيني اليوم الأحد 3-12-2023، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «السلام»، وذلك في ظل عدم اعتماد ملعب الفريق الغيني من قبل «كاف».

وتنطلق مباراة الزمالك وسوار الغيني في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

سوف يشارك سوار في مباراتي الذهاب والإياب على أرض الفارس الأبيض بالقاهرة، بعد أن وافق الفريق الغيني على ذلك، بسبب عدم توفر ملعب يتوافق مع معايير المسابقة.

بالوغ النادي الزمالك المباراة بالهدف من الحصول على النقاط الكاملة للمضي قدمًا في منافسة تصدر المجموعة وضمان التأهل إلى الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب الذي انتزعه آخر مرة في عام 2019.

في تصنيف المجموعة الثانية في الكونفدرالية الإفريقية، يحتل الفارس الأبيض المركز الثاني مع ساغرادا الأنغولي. يأتي بعدهما أبو سليم الليبي وسوار في المركزين الثالث والرابع.

يخوض الزمالك مساء اليوم ثاني لقاءات كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الحالي، وذلك بعدما حقق الفوز في المباراة الأولى على حساب فريق أبو سليم الليبي بهدف دون رد، ويسعى معتمد جمال المدير الفني للزمالك إلى تحقيق الانتصار الرابع على التوالي محليًا وقاريًا؛ لهذا تبحث جماهير الفارس الأبيض الآن عن موعد مباراة الزمالك ضد سوار اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة لها.

ميعاد مباراة الزمالك وسوار كويا في كأس الكونفدرالية 2024

في المباراة المقررة مساء اليوم، يواجه الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك فريق سوار الغيني في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية للموسم 2023/2024. ستقام المباراة على أرضية ستاد وي السلام، وذلك بسبب سوء جودة ملعب سوار.

تُحَدَّدُ مَوْعِدُ مُبَارَاةِ الزَّمَالِكِ ضِدَّ سِوَارِ الْغِينِيِّ الْيَوْمَ فِي كَأْسِ الْكُونْفِدِرَالِيَّةِ ٢٠٢٣/٢٠٢٤، لِتَبَدَّأَ فِي تَمَامِ السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ مَسَاءً بِتَوْقِيتِ الْقَاهِرَةِ، وَفِي تَمَامِ السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ مَسَاءً بِتَوْقِيتِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ، وَفِي تَمَامِ السَّاعَةِ الْحَادِيَةِ عَشْرَ مَسَاءً بِتَوْقِيتِ دَوْلَةِ الْإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ وَسُلْطَنَةِ عُمَانَ، فِيمَا يَكُونُ مَوْعِدُ مُبَارَاةِ الزَّمَالِكِ وَسِوَارِ الْيَوْمِ فِي تَمَامِ السَّاعَةِ الثَّامِنَةِ مَسَاءً بِتَوْقِيتِ الْمَغْرِبِ وَالْجَزَائِرِ وَتُونِسِ.

مباراة الزمالك وسوار بث مباشر يلا شوت

وصل الزمالك إلى المركز الثاني في ترتيب كأس الكونفدرالية 2023/2024 بعد فريق ساجرادا الذي حصل على المركز الأول بفارق الأهداف ورصيد 3 نقاط. أما الفرق الليبية (أبو سليم) والغينية (سوار) حلت في المركزين الثالث والرابع على التوالي دون أن يحققوا أي نقاط.ش

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني اليوم على النايل سات

يتساءل عشاق فريق الزمالك عن القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني في كأس الكونفدرالية 2023/2024 اليوم. وقد أصبحت قناة On time sports المسئولة عن بث المباراة مباشرةً، ولكن هذه الخدمة ستكون متاحة فقط للمشجعين داخل حدود مصر وفقًا لقوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف. وتنص هذه القوانين على أن الفريق المضيف للمباراة يحق له نقلها عبر أحد القنوات المفتوحة، لذلك يجب ضبط تردد قناة On time sports الأرضية من أجل مشاهدة مباراة الزمالك وسوار الغيني مباشرةً اليوم.

ستقوم قنوات بي إن سبورت بعرض مباراة الزمالك وسوار كويا في كأس الكونفدرالية على قناة beIN Sports 6، حيث حققت الحقوق الفضائية حصريًا في الشرق الأوسط.

يمكن متابعة مباراة الفارس الأبيض في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية على أمواج قناة أون تايم سبورتس الأرضية في مصر فقط.

تردد أون تايم سبورت الأرضي فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث توصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيون حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك اضغط على الزر الخاص بالقنوات عليك بعمل توليف إعداد القناة واضغط توليف تلقائي اختر بحث رقمي سجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناة

أما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سوار اليوم في كأس الكونفدرالية 2023، لباقي الجماهير في نطاق الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء تكون عبر تردد قناة Bein sports 6 HD الذي نرصده من خلال هذا الجدول.

تردد Bein sports 6 HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مشفرة

حكم مباراة الزمالك ضد سوار الغيني اليوم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن حكم مشاهدة مباراة الزمالك وسوار بث مباشر اليوم في كأس الكونفدرالية 2023/2024، هو الجنوب إفريقي أبو نجيل توم، ويساعده مواطنه زاخلي جرانفيل سيويلا الحكم الأول، وسورو فاستواني من دولة ليسوتو الحكم الثاني، أما الجنوب إفريقي جيلي ألفريد شافاني هو الحكم الرابع لمباراة الزمالك ضد سوار الغيني اليوم في البطولة الإفريقية.

معلق مباراة الزمالك وسوار اليوم

وبشأن معلق بث مباشر الزمالك ضد سوار اليوم في الكونفدرالية 2023/2024، فإن مجموعة قنوات بين سبورت Bein sports قد أسندت هذه المهمة إلى المعلق المصري الشهير علي محمد علي.

تشكيل الزمالك اليوم

حراسة المرمى محمد عواد. خط الدفاع محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، عمر جابر. خط الوسط نبيل عماد "دونجا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمد أشرف "روقا". خط الهجوم أحمد مصطفى "زيزو"، سيف الدين الجزيري، إبراهيما نداي.

تشكيل سوار الغيني اليوم

حراسة المرمى شيخو ديانج خط الدفاع موسى كامارا أودي - عبد الرحمن كمارا - محمد إنيستا تورى - عثمان بابا كونتى خط الوسط إبراهيما ديكو سيلا - أبو بكر ياتوس ياتارا - جبريل كاتي سيلا - أبو بكر كونتي خط الهجوم نابي بنجوره - محمد كمارا

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من، محمد عواد وعبد الرحمن نفاد وعمر جابر وحمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر ونبيل عماد "دونجا" ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ويوسف إبراهيم "أوباما" وسيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

وفي المقابل يتطلع فريق سوار الغيني بقيادة عدة بن عمار المدير الفني لتحيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم لتعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق في لقاء ساجرادا الأنجولي السابق.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسوار | من هنــــا

وكان الفريق الغيني اختتم تدريباته أمس على ملعب ستاد السلام استعدادا للقاء اليوم، وحذر المدير الفني لاعبيه من صعوبة اللقاء وطالب فرض الرقابة على مفاتيح لعب الزمالك للحد من خطورتها.

قميص الزمالك في لقاء سوار

تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني قبل مباراة الزمالك وسوار الغيني في كأس الكونفدرالية 2023/2024 على العديد من التفاصيل المتعلقة بالمباراة. سيقوم فريق الزمالك بارتداء زيه التقليدي باللون الأبيض، أي القميص الأبيض والشورت الأبيض، بينما سيقوم حارس المرمى بارتداء زيه باللون الأخضر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسوار | من هنــــا

أما فريق سوار، فسيقوم بارتداء زيه باللون الأزرق، أي القميص الأزرق والشورت الأزرق، وسيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

هذا وتم منح الفريق الغيني 200 دعوة لحضور المباراة. وحضر الاجتماع الفني من فريق الزمالك باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وكذلك حضر ممثلو الفريق الغيني. كما حضر طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الحكم الجنوب أفريقي أبونجيل توم.

نذكركم أن قناة "On time sports" الأرضية ستكون مسؤولة عن نقل بث مباشر لمباراة الزمالك وسوار اليوم. ولكن يجدر بالذكر أن هذه الخدمة متاحة فقط للجماهير داخل حدود مصر وفقًا لقوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف). ويحق للفريق الصاحب للأرض نقل المباراة عبر شاشة ذات الترددات المفتوحة. لذا، إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الزمالك وسوار الغيني بث مباشر اليوم، يجب ضبط تردد قناة "On time sports" الأرضية وفقًا للتردد المحدد.

بث مباشر مباراة الزمالك اليوم

تشكيل الزمالك لمواجهة أكاديمية سوار الغيني