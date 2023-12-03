بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسوار الغيني

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية

بث مباشر
بث مباشر مشاهدة مباراة
بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسوار الغيني

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية،في واحدة من المواجهات القوية، يترقب الكثيرون اليوم موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني. ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وسوار الغيني – بث مباشر اليوم في الكونفدرالية.

الزمالك حقق فوزا هام على ابوسليم الليبي بهدف دون رد فى الجولة الاولي لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية سجل هدف الفوز اللاعب يوسف أوباما.

ترتيب الزمالك في مجموعته بـ الكونفيدرالية

يحتل الفريق المصري وصافة مجموعته الأفريقية، وفي رصيده 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن ساجرادا اسبيرانسا صاحب المركز الأول بذات الرصيد، فيما يأتي فريق أبوسليم الليبي في المركز الثالث بلا رصيد، ويتذيل أكاديمية سوار المجموعة دون نقاط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسوار | من هنــــا

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال اليوم، الأحد، لمواجهة سوار الغينى فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بعدما فاز الزمالك على أبوسليم بهدف نظيف فى أولى مهام الأبيض بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية. ونجح يوسف أوباما فى إحراز هدف الفوز للزمالك فى مرمى أبوسليم الليبي عن طريق رأسية مميزة سكنت الشباك، فى المباراة التى جمعتهما الأسبوع الماضى ببرج العرب.

مكان إقامة مباراة إ أكاديمية سوار ضد الزمالك اليوم:

استاد السلام سيكون الضيف الذي يحتضن هذا اللقاء الهام، حيث ستشهد المباراة منافسة شرسة بين الفريقين على أرضية الملعب.

نظرة على المباريات السابقة لفريقي أكاديمية سوار والزمالك:

بعد الانتصار في مباراته الأولى على حساب أبو سليم الليبي، يسعى الزمالك للاستمرار في الأداء الجيد. من جهته، يأمل سوار الغيني في استغلال عوامل الأرض والجمهور لتحقيق أول انتصار في مشواره بالبطولة.

حكام مباراة الزمالك وأكاديمية سوار الغيني اليوم:

سيقود الجنوب الأفريقي أبونجيل توم هذه المواجهة كحكم رئيسي، بينما سيكون الليسوتي سورو فاستواني والجنوب الأفريقي زاخلي جرانفيل سيويلا مساعدين له.

إحصائيات اللقاء:

  • القيمة التسويقية: تظهر الأرقام أن قيمة الزمالك التسويقية تفوق بشكل كبير على سوار الغيني.
  • أداء الأندية المصرية: تاريخيًا، حققت الأندية المصرية نجاحات ملحوظة أمام الأندية الغينية، مما يضع الزمالك في موقف مفضل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسوار | من هنــــا

تتجه أنظار عشاق الزمالك وسوار الغيني نحو استاد السلام لمتابعة هذه المواجهة المثيرة. ستكون الأنظار متجهة أيضًا نحو معتمد جمال، الذي يسعى لتحقيق الانتصار وتحقيق التأهل المبكر في رحلة الزمالك في كأس الكونفدرالية.

بالنسبة للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية، يتم بث المباراة على قناة "Bein Sports 6 HD"، ويمكن الحصول على تردد هذه القناة من خلال الجدول التالي.

تردد أون تايم سبورت الأرضي

تردد  Bein sports 6 HD

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث

توصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيون

حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

اضغط على الزر الخاص بالقنوات

عليك بعمل توليف إعداد القناة واضغط توليف تلقائي

اختر بحث رقمي سجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناة

 

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11054
معدل الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 4/3
مشفرة

 

مشاهدة مباراة الزمالك ضد أكاديمية سوار في الكونفدرالية

يتم نقل مباراة الفارس الأبيض ضد نظيره الغيني، عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطريو، الحاصلة على حقوق النقل التليفزيوني الحصري للمسابقات الرياضية الأفريقية، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسوار | من هنــــا

تشكيل مباراة الزمالك وسوار الغيني اليوم

تشكيلة الزمالك

حراسة المرمىمحمد عواد.
خط الدفاعمحمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، عمر جابر.
خط الوسطنبيل عماد "دونجا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمد أشرف "روقا".
خط الهجومأحمد مصطفى "زيزو"، سيف الدين الجزيري، إبراهيما نداي.

تشكيلة اكاديمية سوار

حراسة المرمىشيخو ديانج
خط الدفاعموسى كامارا أودي - عبد الرحمن كمارا - محمد إنيستا تورى - عثمان بابا كونتى
خط الوسطإبراهيما ديكو سيلا - أبو بكر ياتوس ياتارا - جبريل كاتي سيلا - أبو بكر كونتي
خط الهجومنابي بنجوره - محمد كمارا
الزمالك سوار الزمالك ضد سوار سوار الغاني الزمالك السعودي مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مشاهدة مباراة سوار اليوم دوري أبطال أفريقيا أبطال إفريقيا بث مباشر مباراة الزمالك وسوار اون لاين محمد صلاح تشكيل الزمالك تشكيل سوار القنوات الرياضية السعودية قناة bein sports premium بث مباشر قناة beIN Sports تطبيق شاهد القنوات الناقلة القنوات المفتوحة أهداف مباراة الزمالك وسوار سوار الدوري السعودي الدوري السعودي بث مباشر الزمالك الزمالك أمام سوار الزمالك الدوري السعودي الزمالك ضد سوار مباشر الزمالك لايف الزمالك مباشر الزمالك مباشر اليوم الزمالك وسوار الزمالك وسوار بث مباشر الزمالك وسوار مباشر بث مباشر الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك وسوار بث مباشر مباراة الزمالك وسوار تشكيل الزمالك أمام سوار ماتش الزمالك وسوار مباراة الزمالك أمام سوار مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشرة مباراة الزمالك اليوم مباشرة الان مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك ضد سوار مباراة الزمالك مباشر مباراة الزمالك وسوار مباراة الزمالك وسوار بث مباشر مشاهدة الزمالك وسوار بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك الان مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك مباشر الان مشاهدة مباراة الزمالك وسوار مشاهدة مباراة الزمالك وسوار بث مباشر مواجهات الزمالك وسوار موعد مباراة الزمالك وسوار
Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

بـ"رباعية نظيفة".. الزمالك يفوز على أكاديمية سوار ويتربع على عرش مجموعة الكونفدرالية الأفريقية

أهداف مباراة الزمالك وأكاديمية سوار اليوم 03-12-2023 في الكونفدرالية الأفريقية

انتهت.. بفوز تاريخي (4-0) | شاهد أهداف الزمالك أمام سوار الغيني يلا شوت | تويتر اليوم live zamalek

مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت | دوري أبطال آسيا

الآن ( 3 - 0 ) الشوط الثاني بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأكاديمية سوار يلا شوت بدون تـقطيع اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

مشاهدة الهلال تويتر اليوم.. بث مباشر (1-0) الهلال ونساجي مازندران اليوم دوري أبطال آسيا دون تقطيع جودة HD

بنتيجة (0:1) تويتر اليوم HD.. مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران بث مباشر رابط سريع في دوري أبطال آسيا

عاجل| الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية غدا.. وتكشف أماكن سقوط الأمطار