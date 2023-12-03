بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسوار الغيني

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية،في واحدة من المواجهات القوية، يترقب الكثيرون اليوم موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني. ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وسوار الغيني – بث مباشر اليوم في الكونفدرالية.

الزمالك حقق فوزا هام على ابوسليم الليبي بهدف دون رد فى الجولة الاولي لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية سجل هدف الفوز اللاعب يوسف أوباما.

ترتيب الزمالك في مجموعته بـ الكونفيدرالية

يحتل الفريق المصري وصافة مجموعته الأفريقية، وفي رصيده 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن ساجرادا اسبيرانسا صاحب المركز الأول بذات الرصيد، فيما يأتي فريق أبوسليم الليبي في المركز الثالث بلا رصيد، ويتذيل أكاديمية سوار المجموعة دون نقاط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسوار | من هنــــا

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال اليوم، الأحد، لمواجهة سوار الغينى فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بعدما فاز الزمالك على أبوسليم بهدف نظيف فى أولى مهام الأبيض بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية. ونجح يوسف أوباما فى إحراز هدف الفوز للزمالك فى مرمى أبوسليم الليبي عن طريق رأسية مميزة سكنت الشباك، فى المباراة التى جمعتهما الأسبوع الماضى ببرج العرب.

مكان إقامة مباراة إ أكاديمية سوار ضد الزمالك اليوم:

استاد السلام سيكون الضيف الذي يحتضن هذا اللقاء الهام، حيث ستشهد المباراة منافسة شرسة بين الفريقين على أرضية الملعب.

نظرة على المباريات السابقة لفريقي أكاديمية سوار والزمالك:

بعد الانتصار في مباراته الأولى على حساب أبو سليم الليبي، يسعى الزمالك للاستمرار في الأداء الجيد. من جهته، يأمل سوار الغيني في استغلال عوامل الأرض والجمهور لتحقيق أول انتصار في مشواره بالبطولة.

حكام مباراة الزمالك وأكاديمية سوار الغيني اليوم:

سيقود الجنوب الأفريقي أبونجيل توم هذه المواجهة كحكم رئيسي، بينما سيكون الليسوتي سورو فاستواني والجنوب الأفريقي زاخلي جرانفيل سيويلا مساعدين له.

إحصائيات اللقاء:

القيمة التسويقية: تظهر الأرقام أن قيمة الزمالك التسويقية تفوق بشكل كبير على سوار الغيني.

أداء الأندية المصرية: تاريخيًا، حققت الأندية المصرية نجاحات ملحوظة أمام الأندية الغينية، مما يضع الزمالك في موقف مفضل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسوار | من هنــــا

تتجه أنظار عشاق الزمالك وسوار الغيني نحو استاد السلام لمتابعة هذه المواجهة المثيرة. ستكون الأنظار متجهة أيضًا نحو معتمد جمال، الذي يسعى لتحقيق الانتصار وتحقيق التأهل المبكر في رحلة الزمالك في كأس الكونفدرالية.

بالنسبة للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية، يتم بث المباراة على قناة "Bein Sports 6 HD"، ويمكن الحصول على تردد هذه القناة من خلال الجدول التالي.

تردد أون تايم سبورت الأرضي تردد Bein sports 6 HD فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث توصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيون حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك اضغط على الزر الخاص بالقنوات عليك بعمل توليف إعداد القناة واضغط توليف تلقائي اختر بحث رقمي سجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناة القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مشفرة

مشاهدة مباراة الزمالك ضد أكاديمية سوار في الكونفدرالية

يتم نقل مباراة الفارس الأبيض ضد نظيره الغيني، عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطريو، الحاصلة على حقوق النقل التليفزيوني الحصري للمسابقات الرياضية الأفريقية، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسوار | من هنــــا

تشكيل مباراة الزمالك وسوار الغيني اليوم

تشكيلة الزمالك

حراسة المرمى محمد عواد. خط الدفاع محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، عمر جابر. خط الوسط نبيل عماد "دونجا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمد أشرف "روقا". خط الهجوم أحمد مصطفى "زيزو"، سيف الدين الجزيري، إبراهيما نداي.

تشكيلة اكاديمية سوار