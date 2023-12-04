مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران بث مباشر (0 - 0) يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال ونساجي اليوم.. القنوات الناقلة والتشكيل والموعد

مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا، يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره نساجي مازندران الإيراني، اليوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر 2023، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن مباريات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتتجه الأنظار اليوم نحو استاد الملك فهد الدولي في الرياض، حيث يخوض الهلال السعودي مواجهة هامة مع نساجي مازندران الإيراني في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

تأكد تأهل الهلال إلى دور الستة عشر في الجولة السابقة، بعد فوزه الرائع على نافباخور الأوزبكي بنتيجة 2-0، ليتصدر المجموعة برصيد 13 نقطة. وفي المقابل، يحتل نساجي المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويحتاج إلى الفوز لضمان تقدمه للأدوار الإقصائية.

يدخل فريق الهلال السعودي اللقاء في المركز المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، حيث ضمن بطل السعودية الصعود إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أسيا، في الوقت الذي يحتل فيه فريق نساجي مازندران الإيراني المركز الثالث بالترتيب برصيد 6 نقاط.

ويسعى فريق الهلال السعودي إلى الفوز في مباراة اليوم على نظيره نساجي مازندران، من أجل تأكيد صدارته للمجموعة، بعد تأكد تأهله للدور المقبل في بطولة دوري أبطال أسيا، في الوقت الذي يسعى ممثل إيران بظهوره بشكل مشرف بعد تأكد عدم صعوده لدور الستة عشر من البطولة.

يسير الهلال بشكل رائع في مختلف البطولات، حيث لم يتذوق طعم الهزيمة في 22 مباراة متتالية، مما يزيد من تفاؤل الجماهير الزرقاء. يطمح الفريق في تحقيق فوز جديد يضيف لإنجازاته ويختم بأفضل طريقة مرحلة دور المجموعات في هذه البطولة القارية.

مشاهدة مباراة الهلال ونساجي اليوم.. القنوات الناقلة والتشكيل والموعد

يأمل الجمهور الهلالي في أداء مميز من نجوم الفريق، متوقعين أن يستمر الهلال في تحقيق الانتصارات ويحملوا آمالهم في تحقيق اللقب الغالي على قلوبهم.

يتصدر الهلال المجموعة برصيد 13 نقطة مؤكدًا تأهله لدور الستة عشر في البطولة، فيما يحتل فريق نساجي المركز الثالث بست نقاط. يدخل الهلال المباراة بحالة معنوية عالية بعد فوزه بثلاثية على النصر في قمة الدوري السعودي.

سبق للهلال تحقيق الفوز على نساجي في إيران بنتيجة 3-0 في جولة سابقة من دور المجموعات. تقدم ميتروفيتش بالهدف الأول في الدقيقة 17 من رأسية متقنة من تمريرة لمحمد البريك، وأضاف نيمار الهدف الثاني في الشوط الثاني، قبل أن يختتم صالح الشهري التسجيل في الدقيقة 92.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي اليوم

ومن الجدير بالذكر ارتفعت معدلات البحث عبر جوجل وجميع مواقع السوشيال ميديا وذلك بالسؤال حول القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي اليوم امام نساجيي مازندران الايراني، حيث يلتقي اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر الجاري امام نساجيي الايراني في خوض مباراة قوية وشرسة ومن العيار الثقيل، حيث إنه من المتوقع علي اننا سوف نشهد مباراة لا مثيل لها علي الاطلاق، وذلك من ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2023-2024، اما إنه من المقرر ان يتم اذاعة ونقل وعرض مباراة الهلال السعودي امام نساجي مازندران الايراني على قنوات مجموعة Bein Sports AFC 1 HD وSSC HD 1 وSuperSport 1 HD وقنوات الكأس القطرية.

تردد قناة SSC HD 1 علي النايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة bein sports afc 1 HD علي النايل سات

التردد: 11310

استقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500

تصحيح الخطأ 2/3

موعد مباراة الهلال ضد نساجي مازندران الإيراني

ومن المقرر ان يخوض مباراة الهلال امام نساجي اليوم علي ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت السعودية

تردد قناة الكاس القطرية على نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: افقي (H).

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

وحسم الهلال تأهله مع صدارة المجموعة منذ الجولة الماضية، بعدما تغلب على نافباخور الأوزبكي 2-0، وأصبحت المباراة من حيث النتيجة تحصيل حاصل، لكنه بالتأكيد لن يفرط في نقاطها وسيعمل على مواصلة سلسلة انتصاراته الطويلة في جميع البطولات التي يشارك فيها، والتي لم يتلقَ خلالها أي خسارة.

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ونساجي مازندران | من هنا

يبحث الهلال المنتشي بفوزه اللافت على جاره اللدود النصر بثلاثية نظيفة في الدوري المحلي، عن فوز جديد عندما يستضيف نساجي مازندران الإيراني، يوم الاثنين، في ختام منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا. ويتربع الهلال على الصدارة برصيد 13 نقطة، بينما يحتل نساجي المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ونساجي مازندران | من هنا

ويسير الهلال بشكل مميز في جميع البطولات فهو لم يخسر في 22 مباراة متتالية، ويتطلع إلى تسجيل فوز جديد، وهو مرشح لذلك بكل سهولة مع أن مدربه البرتغالي جيسوس قد يريح بعض العناصر الأساسية ومنح الفرصة أمام البدلاء لتجهيزهم للمباريات المقبلة.