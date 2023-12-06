مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي Manchester United vs. Chelsea في الدوري الإنجليزي اليوم،يترقب جميع محبي كرة القدم لمواجهة قوية تجمع بين فريق مانشستر يونايتد ومنافسه فريق تشيلسي اليوم، في جولة الأسبوع ال15 من ضمن منافسات الدوري الانجليزي، حيث يستعد فريق مانشستر يونايتد لهذه المباراة بكل قوة وتركيز عالي من أجل تحقيق الانتصار، بينما يستعد فريق تشيلسي لهذه المواجهة بكل حماس وجهد كبير من أجل تحقيق الفوز بالمباراة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

تبدأ مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بحماس بين صاحب المركز السابع (7) مان يونايتد برصيد 24 نقطة وصاحب المركز العاشر برصيد 19 نقطة في دوري البريميرليج ومن المتوقع أن تكون المواجهة بين الفريقين شرسة وقوية.

في الخمس مباريات الأخيرة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، انتهت جميعها بالتعادل الإيجابي ولكن في آخر مباراة بينهم فاز مان يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لتشيلسي، فمن المتوقع أن تشهد المباراة أهداف من النوع الثقيل.

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ويدخل الشياطين الحمر مباراة الليلة بحثًا عن الفوز على حساب تشيلسي وخطف النقاط الثلاث من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد جاليًا المركز السابع في جدول ترتيب النسخة الحالية من بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6.

ويبحث مانشستر يونايتد خلال مباراة اليوم عن الفوز السابع له في الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:15 بتوقيت السعودية، بينما تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، ذلك القناة التي تقوم بتقديم جميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز بصوت وصورة واضحة.

تشكيلة مانشستر يونايتد امام تشيلسي اليوم

يأتي في حراسة المرمي اندرية اونانا.

بينما يأتي في خط الدفاع، ارون وان بيساكا _ ليندالوف _ هاري ماجوير _ ديجو دالوت.

ويأتي في خط الوسط، ماينو _ برونو فيرنانديز _ سكوت ماكتوماني.

بيمنا يأتي في حط الهجوم، انتوني مارسيال _ ماركوس راشفورد _ جيرناتشو.

تشكيلة تشيلسي امام مانشستر يونايتد اليوم

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

الدفاع: بادياشيلي، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل.

الوسط: موسيس كاسيديو – كونور جالاجير – إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، مودريك، رحيم سترلينج.