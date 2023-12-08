بث مباشر الآن مباراة الاهلى وشباب بلوزداد اليوم يلا شوت

بث مباشر الآن مباراة الاهلى وشباب بلوزداد اليوم 8 / 12 / 2023 بدورى الأبطال يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى، اليوم الجمعة، مباراة صعبة مع نظيره شباب بلوزداد فى دورى أبطال إفريقيا، وعكف كولر على استكشاف فريق شباب بلوزداد الجزائرى بمشاهدة مبارياته الأخيرة، سواء فى الدورى المحلى أو دورى أبطال إفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه تمهيدًا للفوز عليه في مباراة الفريقين المقبلة بدور المجموعات.



وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة زد إف سى مع الأهلي فى الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقًا.

موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال إفريقيا

ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى فى السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال إفريقيا

يقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال إفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.



مشوار الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال إفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهابًا بثلاثية دون رد وإيابًا برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصارًا بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وشباب بلوزداد | من هنا

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.



ويتصدر النادى الأهلى قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبى الكونغولى.

نتائج الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائرى

لعب الأهلى مع شباب بلوزداد مباراتين فى دورى المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلى بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالى، وفى الجزائر كرر الأهلى فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وشباب بلوزداد | من هنا



القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.